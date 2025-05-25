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LG 冷氣機尊貴服務
條款及細則
1. 客戶於網上商店購買上述尊貴服務後，LG Electronics HK Limited (下稱「LG香港」或「本公司」)的客戶服務代表將於約一至兩個工作天內發出確認電郵予閣下。
2. 尊貴服務只適用於香港原裝行貨；如該產品被發現不合規地改裝，LG 香港將不會進行尊貴服務(以LG香港最後決定為準)，已購買之尊貴服務費用亦恕不退回。如有任何疑問, 請在購買前致電LG 香港客戶服務熱線查詢: +852 3543-7777。
3. 保養服務
- 尊貴服務中包括的保養服務之條款及細則請參閱以下網址，惟實際保養年期以本公司發出的確認電郵為準: - https://www.lg.com/hk/support/warranty-terms
- 如客人之產品超出保養服務條款及細則之範圍, 本公司會根據情況向客人提供維修報價或拒絶提供維修服務。
4. 清潔服務
- 尊貴服務中包括的清潔服務之條款及細則請參閱以下網址:
https://www.lg.com/hk/promotions/air-conditioner-term-conditions/
- 尊貴服務中包括的清潔服務只會為購買時登記的產品提供服務，而該服務不可轉讓予給其他任何產品/消費者。
- 尊貴服務中包括的清潔服務是會為客人每一個365 日週期內提供一次清潔服務，以購買時登記的日期開始計算。
- 如客人要求提前及延後享用清潔, 本公司會因應個別情況作出批核及處理。
5. 尊貴服務服務只適用於香港特別行政區範圍內，但不包括禁區 / 離島／偏遠範圍(實際不適用範圍以LG香港最後決定為準)。購買尊貴服務前請留意閣下之地址, 該尊貴服務在購買後恕不退款。
6. 在適用法律允許的最大範圍內，LG 香港將不會對任何人士負上任何因有關尊貴服務而引致的 (不論直接、間接或其他原因而產生的) 任何個人損傷、死亡、損失、損毀或責任，包括但不限於任何收入、利潤或信譽的損失、任何計算機會的錯誤、任何電腦、通訊或設施不正常地運作、任何由第三者所提供的服務的缺乏或不足之處、或任何通知因郵遞上的錯誤而寄失或遺失而引致的損失、損毀或責任，即使 LG 香港已被通知可能會有該等損失、損毀或責任。
7. LG 香港有權更改、取消或補充此條款及細則，而不作另行通知。
8. 就任何有關是次尊貴服務之爭議，LG 香港擁有絶對及最終決定權，而客戶必須完全同意遵守。
9. LG 香港致力確保在處理任何個人資料時，均會遵守《個人資料（私隱）條例》的規定及 LG 香港之私隱政策(或會不時更新):- https://www.lg.com/hk/privacy/#tabs-privacy-policy。
10. 本條款及細則將受香港法律管轄，所有因本條款及細則而產生或與其有關的糾紛概由香港法院解決。
11. 如本條款及細則的中、英文版本有任何歧異或不符，概以英文版本為準。