LG Trade-in 換購計劃

條款及細則：

1) 顧客如未能於指定期限內登記或換領禮品，即等同自行放棄換領相關推廣優惠禮品之權利。

2) 換領優惠登記者必須為購買 LG 產品的客戶本人。否則，其優惠換領資格將被取消。

3) 所有有效之禮品換領證明文件只可用作辦理一項禮品換領之用。

4) 禮品數量有限，送完即止。

5) 所有禮品均不可轉讓，亦不能兌換現金。

6) 如所換領之禮品為 LG 香港之產品，LG 香港將為該產品提供現行的保養服務。

7) 在法律允許的最大範圍內，如零售商戶沒有通知其顧客有關此推廣活動的資料，LG 香港將毋須負上任何責任。LG 香港亦毋須就指定零售商戶的行爲或忽略負上任何責任。

8) LG 香港保留隨時在有需要的情況下，無論有否作出通知或提供理由，而作出以下行為之權利：

- 更改、取消或補充推廣活動或此條款及細則；

- 以類似價值的物品轉換或代替禮品；及/或

- 取消、結束或中止推廣活動。

9) 任何有關参加是次推廣活動及/或換取禮品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的應得之活動禮品被即時取消及/或中止。

10) 有效推廣日期以最近更新版本為準。

11) 推廣優惠只適用於香港指定商戶。

12) LG 電子香港有限公司保留此推廣優惠之所有相關事項的最終決定權，如有任何修改，恕不另行通知。

13) 本條款及細則將受香港特別行政區管轄，所有因本條款及細則而產生或與其有關的糾紛概由香港法院解決。

14) 如本條款及細則的中、英文版本有任何歧異或不符 ，概以英文版本為準。



禮品換領查詢熱線：(852) 3580 2908



最後更新日期：2023年12月01日