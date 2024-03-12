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277L下置式冷凍型線性變頻式壓縮機雙門雪櫃 - GC-B389SLQU

規格

評論

支援

277L下置式冷凍型線性變頻式壓縮機雙門雪櫃 - GC-B389SLQU

GC-B389SLQU

277L下置式冷凍型線性變頻式壓縮機雙門雪櫃 - GC-B389SLQU

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總結

列印
冷藏室容量
183 公升
冷凍室容量
94 公升
尺寸(毫米)
595 x 1737 x 643
保養
3 年全機, 10 年線性變頻壓縮機

所有規格

淨容量 (公升)

  • 合共

    277

  • 冷藏室

    183

  • 冷凍室

    94

容量 (公升)

  • 合共

    312

  • 冷藏室

    188

  • 冷凍室

    124

冷凍系統

  • 類型

    下置式冷凍型

  • 壓縮機

    智能變頻式壓縮機

  • 冷凍系統

    無霜冷凍

THINQ™ 智能家電

  • ThinQ™ 應用程式

    LG webOS TV1 / Android / iOS

  • 推送通知

    支援

  • 溫度調節

    支援

  • 快速製冷

    支援

  • Smart Diagnosis™ 智能診斷

    支援

設計

  • 外觀

    不鏽鋼色

  • 控制台

    LED控制台

  • 控制器類型

    按鍵式

  • 兒童鎖

  • 手柄類型

    隱藏式手柄

  • 雙向式雪櫃門*

    支援

功能

  • 溫度控制

    電子

  • 數碼溫度感應器

  • 快速製冷

  • 多重氣流

  • 強化玻璃層板

  • 開門警報

  • 假期模式

冷藏室

  • 層板

    2

  • 櫃門儲存格

    5

  • 2L 大容量瓶格

  • 乳製品儲藏格

    1

  • 瓶裝奶儲藏格

    1

  • 濕度控制蔬菜保鮮格

    1

  • 溫度調節

    支援

  • 內置照明

    LED

  • 蛋格

冷凍室

  • 強化玻璃

  • 獨立抽屜式儲藏格

    3

  • 附加冰格儲藏格

    1

  • 製冰格

  • 溫度調節

    支援

標準

  • 能源效益

    一級能源標籤

  • 雪種

    R600a

尺寸及重量

  • 尺寸 (闊 x 高 x 深)(mm)

    595 x 1737 x 643

  • 重量 (kg)

    66

備註

  • *

    需預先通知改門

  • 1

    功能視乎電視型號而定並可能受限。

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