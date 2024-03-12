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GC-B419SLQZ
318L下置式冷凍型 線性變頻式壓縮機 雙門雪櫃
(0)
所有規格
淨容量 (公升)
-
合共
318
-
冷藏室
223
-
冷凍室
95
容量 (公升)
-
合共
354
-
冷藏室
230
-
冷凍室
124
冷凍系統
-
類型
下置式冷凍型
-
壓縮機
線性變頻式壓縮機
-
冷凍系統
無霜冷凍
THINQ™ 智能家電
-
智能手機應用程式
支援
-
- 推送通知
支援
-
- 溫度調節
支援
-
- 快速製冷
支援
-
- Smart Diagnosis™ 智能診斷
支援
設計
-
外觀
不鏽鋼色
-
顯示屏
LED
-
- 控制器類型
按鍵式
-
- 兒童鎖
有
-
手柄類型
隱藏式手柄
-
雙向式雪櫃門
支援
功能
-
溫度控制
電子
-
數碼溫度感應器
有
-
快速製冷
有
-
強化玻璃層板
是
-
開門警報
有
-
假期模式
有
冷藏室
-
多重氣流
是
-
層板
3
-
櫃門儲存格
7
-
- 2L 大容量瓶格
有
-
- 乳製品儲藏格
1
-
- 瓶裝奶儲藏格
1
-
濕度控制蔬菜保鮮格
1
-
溫度調節
支援
-
內置照明
LED
-
蛋格
有
冷凍室
-
- 強化玻璃
是
-
獨立抽屜式儲藏格
3
-
附加冰格儲藏格
1
-
製冰格
有
-
溫度調節
支援
標準
-
能源效益
一級能源標籤
-
雪種
R600a
尺寸及重量
-
尺寸 (闊 x 高 x 深)(mm)
595 x 1907 x 643
-
重量 (kg)
71