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464L 智能變頻壓縮機 纖薄法式對門雪櫃

功能

圖庫

規格

評論

支援

464L 智能變頻壓縮機 纖薄法式對門雪櫃

F522MPZ10

464L 智能變頻壓縮機 纖薄法式對門雪櫃

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正面 LG F522MPZ10
水滴從清爽綠葉生菜滴下的特寫影片，旁邊是水滴濺至新鮮紅色蕃茄的特寫影片，而其側邊是動態移動的水瑩藍莓的影片。
LINEARCooling™

讓食物持久保鮮

LINEARCooling™ 能減少溫度波幅，食物保鮮期長達 7 日。

*TÜV Rheinland 採用 LG 內部測試方法，測量 LGE LINEARCooling 線性冷藏型號 GSXV91NSAE 保鮮格層架上的白菜重量減輕 5% 所需時間的結果。結果或與實際使用期間有所不同。

顯示雪櫃上半部分，櫃門開啟，內部裝有農產品。氣流自上而下在整個雪櫃內流動，經過雪櫃內的所有食物。
多重氣流

實現最佳溫度

冷空氣會流向不同方向，讓食物不論放在何處，
都能保持新鮮。

*多重氣流系統設計，可保持理想溫度水平，讓食物更新鮮持久。數碼感應器會檢測雪櫃內的狀況，讓冷空氣傳到雪櫃每一個角落，使食物任何時候都能保持新鮮。

蔬果更加持久保鮮
保鮮區

蔬果更加持久保鮮

全新 Moist Balance Crisper 濕度控制保鮮格有助鎖緊水分，同時配有變動控制功能，從而因應您設定的模式為蔬果維持最佳的濕度水平。
圖像顯示一隻手正在拿着正面朝向鏡頭的電話，而背景中則有一個雪櫃。手機螢幕將顯示發出保養警示的 Smart Diagnosis 應用程式。
Smart Diagnosis™ 智能診斷

快速提解疑難

利用故障排除解決細微問題，並更新保養提示。

* LG ThinQ™ 應用程式適用於 Android 4.1.2 (JellyBean) 或以上版本、iOS 9 或以上版本，還需要相容的智能手機。（iOS 內未有 NFC 功能操作）
* 在智能手機上，前往 Google Play 商店或 Apple App Store 並搜尋 LG ThinQ 應用程式。按照說明下載並安裝該應用程式。
* 裝置僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網絡。如要檢查網絡頻率，則請與網絡服務供應商聯絡或參考您的無線路由器使用手冊。 *如欲了解相關詳情，則請參閱用戶手冊。

完美融入家居空間
簡約設計

完美融入家居空間

如需要嵌入式式安裝，請務必檢查好尺寸。此法式對門雪櫃機身闊度為 835mm，比傳統法式對門式雪櫃更纖薄，可以輕鬆安裝在於大多數廚房中。
線性變頻壓縮機 10 年保固和線性變頻標誌
變頻線性壓縮機

Keep Fresher, Cool Faster, Save More

LG 變頻線性壓縮機可保持食材新鮮度同時更慳電。
Keep Fresher, Cool Faster, Save More 了解更多

*10年壓縮機保養服務 - 此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。

總結

列印
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
835 x 1787 x 734
壓縮機類型
智能變頻式壓縮機
淨容量
464L

主要規格

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    835 x 1787 x 734

  • 壓縮機類型

    智能變頻式壓縮機

所有規格

控制與顯示

  • 快速凍結

尺寸與重量

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    835 x 1787 x 734

  • 產品重量（千克）

    114

材質與飾面

  • 手柄類型

    HORIZONTAL-POCKET

效能

  • 壓縮機類型

    智能變頻式壓縮機

雪櫃冰格

  • 冰箱燈

    LED

  • 層架_強化玻璃

  • 蔬果盒（蔬果保濕平衡）

    2

冰箱冰格

  • 層架_強化玻璃

  • 抽屜_冰箱

    3

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