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647L InstaView Door-in-Door™ 雪櫃

功能

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規格

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647L InstaView Door-in-Door™ 雪櫃

S651MC78A

647L InstaView Door-in-Door™ 雪櫃

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正面 LG S651MC78A

LG Premium 皇牌產品: 尊享購物禮遇

於 LG 網上商店購買可享一站式免費送貨及安裝服務，更提供12 個月分期及免費售前評估。

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影片顯示有位女士步向 InstaView 雪櫃，並在櫃門敲兩下。櫃內燈光亮起，不用打開櫃門也可看到雪櫃內的物件。視圖放大以集中顯示櫃內飲品，然後縮小以從背後呈現有位女士打開櫃門拿取飲品。
InstaViewThinQ™

輕輕兩敲 一目了然

全新 InstaView Door-in-Door™ 雪櫃，鏡面空間增加 23%，輕敲兩下，雪櫃內放置的食物即時一目了然。

*相比 LG 傳統並排 InstaViewThinQ™(GSX971NEAE).

水滴從清爽綠葉生菜滴下的特寫影片，旁邊是水滴濺至新鮮紅色蕃茄的特寫影片，而其側邊是動態移動的水瑩藍莓的影片。
LINEARCooling™ 均勻冷藏食物

讓蔬果食物持久保鮮

LinearCooling™ 能減少溫度波幅，食物保鮮期長達 7 日。

*TÜV Rheinland 採用 LG 內部測試方法，測量 LGE LinearCooling 線性冷藏型號 GSXV91NSAE 保鮮格層架上的白菜重量減輕 5% 所需時間的結果。結果或與實際使用期間有所不同。

黑色 InstaView 雪櫃的正視圖，內裏亮燈。通過 InstaView 櫃門可看到雪櫃內的東西。DoorCooling 功能下，藍色光線照耀櫃內物品。
DoorCooling

快速製冷
均勻冷藏食物

DoorCooling ™ 可均勻送風，冷凍效能亦更快速，使飲品更冷、食物更保鮮。

*TÜV Rheinland 採用 LG 內部測試方法，比較 DoorCooling™ 與非 DoorCooling™ 型號頂部門箱內水容器溫度下降所需時間的結果。只限於適用型號。

*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。*當門打開時，DoorCooling™ 機門送風會暫停運作。

影片開頭是雪櫃上「Hygiene Fresh 」面板的特寫視圖。各種細菌飛揚，然後所有東西吸入「Hygiene Fresh 」面板，一道光線在面板散發。
Hygiene Fresh ™ 5 層過濾

有效減少細菌和異味，更有效保鮮

保持雪櫃清潔，有效除臭並去除高達 99.999% 細菌。

*細菌：金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、李斯特菌、肺炎克雷伯菌。

*全部流程和結果均經 Intertek 認證，ISO 27447 測試協定。

*在抗菌過濾器注入 0.2 毫升細菌溶液前，及進行四小時反應後計算細菌數量。

*除菌效能是計算直接注入過濾器的細菌所得的實驗室測試結果。

*效果可能因應實際使用情況而有所不同。*上圖中的藍光僅用於圖像演示。

 

雪櫃底部抽屜載滿色彩繽紛的新鮮食品。小圖放大控制杆，以選擇理想的濕度水平，保持食品新鮮。
可調濕度控制蔬果保鮮格

提供理想濕度 確保食物新鮮

有助鎖緊水份，同時設有自由控制功能，應您設定的模式為蔬果維持最佳濕度水平。
裝有黑色 InstaView 雪櫃的廚房側視圖。

UltraSleek 機門 特大容量

提升空間美感，同時儲存更多食材。

*635L：根據歐盟標準，635L 是 LGE 型號 GSXV91NSAE 的容量。
*27 立方英呎：根據北美洲標準，27 平方英呎是 LGE 型號 LRS*2706 的容量。

現代典雅設計，關注每個細節

金屬 Metal Fresh 面板正視圖，當中顯示「Metal Fresh」標誌。

Metal Fresh™

顯示雪櫃頂部具備柔和 LED 燈光的對角視圖。

LED 柔和燈

*Metal Fresh™ 是複合詞，來自應用於冷風排放口上所用的「metal laminated design」（金屬層疊設計）以及 LinearCooling™ 和 DoorCooling+™ 所用的「NatureFresh」。
*使用金屬組件本身不能使雪櫃內的食品更加新鮮。

LG ThinQ™

智能控制，享智能生活

了解更多

隨時隨地連接和控制雪櫃

透過 LG ThinQ™ 應用程式，輕鬆連接雪櫃。只要輕按一下，即可開啟「急速冷凍功能」。

簡易連接控制

忘記關上雪櫃門嗎？不用擔心。LG ThinQ™ 應用程式會向你的手機發送通知，以作提示。

*LG SmartThinQ 現已重新命名為 LG ThinQ。
*智能功能及語音助手產品可能因應不同國家/地區及型號而異。請向您的當地零售商或 LG 查詢服務供應情況。
*不包括支援語音的智能喇叭。

Inverter Linear Compressor 的 10 年保養標誌就在 Inverter Linear 標誌旁邊。

Keep Fresher, Cool Faster, Save More

LG 變頻線性壓縮機可保持食材新鮮度同時更慳電。
Keep Fresher, Cool Faster, Save More 了解更多

*10年壓縮機保養服務 - 此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。

總結

列印
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
913 x 1790 x 735
壓縮機類型
線性變頻式壓縮機
淨容量
647L

主要規格

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    913 x 1790 x 735

  • 壓縮機類型

    線性變頻式壓縮機

  • InstaView

  • Door-in-Door 透視門設計

所有規格

控制與顯示

  • 快速凍結

尺寸與重量

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    913 x 1790 x 735

  • 產品重量（千克）

    122

功能

  • 機門送風+

  • Door-in-Door 透視門設計

  • InstaView

材質與飾面

  • 手柄類型

    HORIZONTAL-POCKET

效能

  • 壓縮機類型

    線性變頻式壓縮機

雪櫃冰格

  • 冰箱燈

    LED

  • 層架_強化玻璃

  • Hygiene Fresh+

    支援

  • 櫃門儲物籃_多用途箱／零食區

  • 蔬果盒

    1

冰箱冰格

  • 層架_強化玻璃

  • 抽屜_冰箱

    2

網上購買/零售商

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