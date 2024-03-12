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M341S13
341L下置式冷凍型 智能變頻式壓縮機 雙門雪櫃
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LINEARCooling™
食物更加持久保鮮
LINEARCooling™ 可精準控制溫度，有助確保食物更加持久保鮮。
食物更加持久保鮮1
*採用 LG 內部測試方法，量度LGE 型號GBP32SWLZN平均最高溫度波動的測試結果。並無負載及正常溫度設定，結果或因應實際使用情況而有所不同。
DoorCooling ™ 機門送風
提升冷藏速度同時均勻製冷
維持溫度水平及快速冷卻，有助食物長效保鮮，更快速冷藏飲品。
提升冷藏速度同時均勻製冷1
*採用 LG 內部測試方法，比較 LGE 非 DoorCooling+ 型號 (GBB60NSZHE) 與 DoorCooling+ 型號 (GBP32SWLZN) 頂部門箱從 24.8℃ 降至 8℃ 所需時間的測試結果。結果或因應實際使用情況而有所不同。
*圖像僅供參考，或與實際產品有所不同 。
*當門打開時，DoorCooling +™ 會暫停運作。
*智能變頻壓縮機 10 年保養(只限零件)。
**10年壓縮機保養服務 - 此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。
總結
主要規格
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
595 x 1860 x 682
-
能源效益等級
一級能源標籤
-
壓縮機類型
智能變頻式壓縮機
所有規格
基本規格
-
能源效益等級
一級能源標籤
控制與顯示
-
櫃門警報
有
-
快速製冷
有
尺寸與重量
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
595 x 1860 x 682
-
產品重量（千克）
70
功能
-
機門送風+
有
材質與飾面
-
手柄類型
HORIZONTAL-POCKET
效能
-
壓縮機類型
智能變頻式壓縮機
雪櫃冰格
-
櫃門儲物籃_透明
3
-
冰箱燈
LED
-
層架_強化玻璃
有
-
蔬果盒
1
-
蔬果盒（蔬果保濕平衡）
1
冰箱冰格
-
抽屜_冰箱
3