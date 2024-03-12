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341L下置式冷凍型 智能變頻式壓縮機 雙門雪櫃

功能

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支援

341L下置式冷凍型 智能變頻式壓縮機 雙門雪櫃

M341S13

341L下置式冷凍型 智能變頻式壓縮機 雙門雪櫃

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正面 LG M341S13
LINEARCooling™

食物更加持久保鮮

LINEARCooling™ 可精準控制溫度，有助確保食物更加持久保鮮。

食物更加持久保鮮1

全天侯均勻冷藏食物1

全天侯均勻冷藏食物

精準控制溫度

*採用 LG 內部測試方法，量度LGE 型號GBP32SWLZN平均最高溫度波動的測試結果。並無負載及正常溫度設定，結果或因應實際使用情況而有所不同。

DoorCooling ™ 機門送風

提升冷藏速度同時均勻製冷

維持溫度水平及快速冷卻，有助食物長效保鮮，更快速冷藏飲品。

提升冷藏速度同時均勻製冷1

*採用 LG 內部測試方法，比較 LGE 非 DoorCooling+ 型號 (GBB60NSZHE) 與 DoorCooling+ 型號 (GBP32SWLZN) 頂部門箱從 24.8℃ 降至 8℃ 所需時間的測試結果。結果或因應實際使用情況而有所不同。
*圖像僅供參考，或與實際產品有所不同 。
*當門打開時，DoorCooling +™ 會暫停運作。

蔬果更加持久保鮮1
保鮮區

蔬果更加持久保鮮

濕度控制蔬菜保鮮格可保鮮格的濕度，有助鎖著食物水分。可自由控制功能，應您設定的模式為蔬果維持最佳濕度水平。
提供 10 年壓縮機保養1
智能變頻壓縮機

提供 10 年壓縮機保養

智能變頻壓縮機可調節壓縮機運轉速度，因應當下所需而產生適當的冷凍量。因此更慳電、耐用及寧靜 。壓縮機備有 10 年零件保養*。

*智能變頻壓縮機 10 年保養(只限零件)。
**10年壓縮機保養服務 - 此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。

美觀、簡約而實用3
設計精巧

美觀、簡約而實用

採用了簡約設計，美觀而實用。
立即縱享富簡約美又實用的廚房體驗。

LG 會員招募1

LG 會員招募

LG 會員招募 詳情

總結

列印
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
595 x 1860 x 682
能源標籤
一級能源標籤
淨容量
341L
壓縮機類型
智能變頻式壓縮機

主要規格

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    595 x 1860 x 682

  • 能源效益等級

    一級能源標籤

  • 壓縮機類型

    智能變頻式壓縮機

所有規格

基本規格

  • 能源效益等級

    一級能源標籤

控制與顯示

  • 櫃門警報

  • 快速製冷

尺寸與重量

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    595 x 1860 x 682

  • 產品重量（千克）

    70

功能

  • 機門送風+

材質與飾面

  • 手柄類型

    HORIZONTAL-POCKET

效能

  • 壓縮機類型

    智能變頻式壓縮機

雪櫃冰格

  • 櫃門儲物籃_透明

    3

  • 冰箱燈

    LED

  • 層架_強化玻璃

  • 蔬果盒

    1

  • 蔬果盒（蔬果保濕平衡）

    1

冰箱冰格

  • 抽屜_冰箱

    3

網上購買/零售商

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