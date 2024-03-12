We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
344L下置式冷凍型 智能變頻式壓縮機 雙門雪櫃
在任何空間都能營造自然氣氛
為您創造美好生活
猶如嵌入式般完美融入
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所差異。
*安裝產品時建議於四周保留適當距離。
This is a image of removing dust and germs from clothes with Truesteam.
食物保鮮長達 7 天
周圍佈滿色彩鮮艷的新鮮蔬菜，中央展示溫度波幅保持在 0.5℃ 以內的圖表。
*根據採用 LG 內部測試方法 的 UL 測試，測量 LGE 下置式冷凍型雪櫃 GBB72NSDFN 在無負載及正常溫度設定下之平均峰間溫度波幅 (±0.5℃)。結果或因實際使用情況而有所異。
圖像顯示了櫃門已開啟的雪櫃。內部的架上擺滿了蔬果與飲品，而頂部送風則能快速令食物冷卻。
*淨容量
*智能功能或因地區及型號而有所差異。請向本地零售商或 LG 查詢，進一步了解服務情況。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所差異。
Alt text
連結雪櫃與智能電話
女士正在查看手提電話。
開門警示
女士正在查看手提電話，產品機門微微打開。
常見問題
如何更改 LG 雪櫃的溫度設定？
可以使用雪櫃門上或內部的控制面板設定或調節冷藏室或冷凍室的溫度。或者使用 LG ThinQ™ 應用程式，透過智能電話遙距更改支援型號的溫度設定。
我應該如何清潔 LG Objet Collection 產品？
A) 可在溫水中加入溫和清潔劑，並使用乾淨的海綿或抹布清潔雪櫃外部。請勿使用具磨蝕性或刺激性的清潔劑。然後使用軟布徹底擦乾。
清潔不銹鋼櫃門時，請勿使用骯髒的抹布。必須使用專用抹布，順著紋理方向擦拭。這樣能有效減少表面出現染色及變色的情況。
B) 請參閱《用戶手冊》，了解進一步了解您 LG Objet Collection 產品的詳細清潔指南。
總結
尺寸
主要規格
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
595 x 1860 x 676
-
能源效益等級
1 級能源標籤
-
壓縮機類型
智能變頻式壓縮機
所有規格
基本規格
-
能源效益等級
1 級能源標籤
控制與顯示
-
櫃門警報
有
-
內部 LED 顯示器
內部 LED
-
快速製冷
有
尺寸與重量
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
595 x 1860 x 676
-
產品重量（千克）
84
功能
-
機門送風+
有
材質與飾面
-
手柄類型
HORIZONTAL-POCKET
效能
-
壓縮機類型
智能變頻式壓縮機
雪櫃冰格
-
櫃門儲物籃_透明
3
-
冰箱燈
LED
-
層架_強化玻璃
有
-
層架_摺疊
1