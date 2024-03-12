344L下置式冷凍型 智能變頻式壓縮機 雙門雪櫃

A) 可在溫水中加入溫和清潔劑，並使用乾淨的海綿或抹布清潔雪櫃外部。請勿使用具磨蝕性或刺激性的清潔劑。然後使用軟布徹底擦乾。

清潔不銹鋼櫃門時，請勿使用骯髒的抹布。必須使用專用抹布，順著紋理方向擦拭。這樣能有效減少表面出現染色及變色的情況。

B) 請參閱《用戶手冊》，了解進一步了解您 LG Objet Collection 產品的詳細清潔指南。