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344L下置式冷凍型 智能變頻式壓縮機 雙門雪櫃

功能

圖庫

規格

評論

支援

344L下置式冷凍型 智能變頻式壓縮機 雙門雪櫃

M342BE17

344L下置式冷凍型 智能變頻式壓縮機 雙門雪櫃

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正面 LG M342BE17
圖片展示樺木白色的 LG Objet Collection 下置式冷凍型雪櫃。
LG Objet Collection

締造完美空間

LG Objet Collection 下置式冷凍型雪櫃採用典雅設計，營造現代化潔淨空間。

圖片展示置於廚房的樺木白色 LG Objet Collection 下置式冷凍型雪櫃 ，與周邊傢俱相得益彰。

在任何空間都能營造自然氣氛

LG Objet Collection 下置式冷凍型雪櫃能完美融入不同空間與環境。無論在設計、顏色及材質均能與任何室內設計保持和諧一致。
圖片展示樺木白色的 LG Objet Collection 下置式冷凍型雪櫃。
圖片展示置於廚房的樺木白色下置式冷凍型雪櫃，與周邊傢俱相得益彰。

為您創造美好生活

自訂造型

自訂造型

新鮮食材

新鮮食材

充足儲存

充足儲存

智能便利

智能便利

貼合櫥櫃設計

猶如嵌入式般完美融入

採用平開門和貼合櫥櫃的設計 ，盡享雪櫃訂製嵌入式的造型。
圖片展示產品完美嵌入廚房牆壁，並展示訂製嵌入式的造型。

*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所差異。
*安裝產品時建議於四周保留適當距離。

密封以讓蔬果持久保鮮

保鮮

密封以讓蔬果持久保鮮

LG 溫度控制和冷卻技術帶來持久的保鮮能力。

首張圖像顯示雪櫃上方的櫃門打開，而其內部則堆滿飲品及食材。第二張圖像則顯示一組組色澤光鮮的蔬果。

* 根據 LG 內部測試，量度保鮮區的平均峰間溫度轉變。適用於 LGE 型號 GBP32SWLZN。無負載及正常溫度設定。結果或因應實際使用情況而有所差異。

This is a image of removing dust and germs from clothes with Truesteam.

食物保鮮長達 7 天

LINEARCooling™ 能將溫度波幅控制在 ±0.5℃，食物保鮮期長達 7 日。

周圍佈滿色彩鮮艷的新鮮蔬菜，中央展示溫度波幅保持在 0.5℃ 以內的圖表。

*根據採用 LG 內部測試方法 的 UL 測試，測量 LGE 下置式冷凍型雪櫃 GBB72NSDFN 在無負載及正常溫度設定下之平均峰間溫度波幅 (±0.5℃)。結果或因實際使用情況而有所異。

圖像顯示了櫃門已開啟的雪櫃。內部的架上擺滿了蔬果與飲品，而頂部送風則能快速令食物冷卻。

特大容量

精巧而寬敞

大容量雪櫃可存放更多冷藏食品，而不會佔用過多廚房空間。

*淨容量

智能生活由 LG ThinQ™ 開始

智能便利

智能生活由 LG ThinQ™ 開始

使用 LG ThinQ™ 應用程式，遙距操控雪櫃及獲得智能警示。

智能生活由 LG ThinQ™ 開始

*智能功能或因地區及型號而有所差異。請向本地零售商或 LG 查詢，進一步了解服務情況。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所差異。

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連結雪櫃與智能電話

在 LG ThinQ™ 應用程式中點擊「快速急凍」功能，讓雪櫃為新買的食材做好準備。

女士正在查看手提電話。

開門警示

不肯定是否忘記關上雪櫃門？LG ThinQ™ 應用程式會為您送上通知以作提示。

女士正在查看手提電話，產品機門微微打開。

常見問題

Q.

如何更改 LG 雪櫃的溫度設定？

A.

可以使用雪櫃門上或內部的控制面板設定或調節冷藏室或冷凍室的溫度。或者使用 LG ThinQ™ 應用程式，透過智能電話遙距更改支援型號的溫度設定。

Q.

我應該如何清潔 LG Objet Collection 產品？

A.

A) 可在溫水中加入溫和清潔劑，並使用乾淨的海綿或抹布清潔雪櫃外部。請勿使用具磨蝕性或刺激性的清潔劑。然後使用軟布徹底擦乾。
清潔不銹鋼櫃門時，請勿使用骯髒的抹布。必須使用專用抹布，順著紋理方向擦拭。這樣能有效減少表面出現染色及變色的情況。
B) 請參閱《用戶手冊》，了解進一步了解您 LG Objet Collection 產品的詳細清潔指南。

總結

列印

尺寸

產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
595 x 1860 x 676
能源標籤
1 級能源標籤
淨容量
344L
壓縮機類型
智能變頻式壓縮機

主要規格

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    595 x 1860 x 676

  • 能源效益等級

    1 級能源標籤

  • 壓縮機類型

    智能變頻式壓縮機

所有規格

基本規格

  • 能源效益等級

    1 級能源標籤

控制與顯示

  • 櫃門警報

  • 內部 LED 顯示器

    內部 LED

  • 快速製冷

尺寸與重量

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）

    595 x 1860 x 676

  • 產品重量（千克）

    84

功能

  • 機門送風+

材質與飾面

  • 手柄類型

    HORIZONTAL-POCKET

效能

  • 壓縮機類型

    智能變頻式壓縮機

雪櫃冰格

  • 櫃門儲物籃_透明

    3

  • 冰箱燈

    LED

  • 層架_強化玻璃

  • 層架_摺疊

    1

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