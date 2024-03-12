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3.1.2 聲道杜比全景聲無線 Eclair Soundbar

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3.1.2 聲道杜比全景聲無線 Eclair Soundbar

QP5

3.1.2 聲道杜比全景聲無線 Eclair Soundbar

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CES 2021 Innovation Awards

CES 2021 Innovation Awards

Drop an asset here.

LG QP5

Home Audio or Video Components & Accessories
黑色畫面上寫有「保證前所未見」文字。文字消失，Soundbar 及電視顯示在木板上，左側有著窗簾飛揚。右角有個 CES 發明獎項標誌。

Soundbar 及重低音喇叭放在大理石地板，Soundbar 及重低音喇叭向著相反方向

小巧設計 更易融入家中佈局

三張拼貼圖：左圖顯示 Soundbar 及重低音喇叭放在白色客廳，中圖顯示 Soundbar 右側特寫，右圖顯示 Soundbar 及重低音喇叭放在木櫃上。

3.1.2 聲道及 Dolby Atmos

LG Eclair QP5 帶來全面體驗，精巧外觀設計，加上 3.1.2 聲道配合 Dolby Atmos，締造環迴立體聲效，帶來更逼真震撼音效體驗

音效清晰明亮
同時減低喇叭震動

設有雙向重低音喇叭，在不同音量下都能將震動減至最少，呈現優質清晰逼真音效，讓你盡情享受電影與音樂，不怕干擾到他人。

深邃清晰重低音
同時減低喇叭震動

Eclair 的雙向重低音喇叭可將震動減至最少，同時呈現足以媲美標準大小 Soundbar 的重低音聲效。

透過 LG 電視人工智能處理器，進一步提升音質

以「電視音效共享模式」讓 Soundbar 擁有電視的處理效力及 AI Sound Pro，聽取不同內容來源的聲音時，呈現更清晰一致的音效。結合 LG Soundbar 及 LG 電視，為你帶來優質越卓的電視觀賞體驗。

電視上有個 Alpha 9 晶片圖像，下方就是 Soundbar。Soundbar 亦散發聲波效果。

*電視音效共享模式或因電視型號而有所不同。
**電視的人工智能處理器版本或因電視型號而有所不同。

採用 Meridian 音響技術

共創更佳音效

自 1977 年起Meridian 擁有創新精巧的高質音響技術。其顛覆傳統的產品為音樂及電影提供革新的觀賞方式，從不受地點所限。Meridian 在高解析度音訊領域領先同儕，在數碼訊號處理方面亦別具心得，於先進技術發展及應用上擔當重要地位。

LG Soundbar 右方的特寫，產品右下角設有 LG 標誌。

升級版 AI Sound Pro

採用升級演算法，識別不同語音、音效及音頻，自動分析內容，從以根據正在播放的內容最佳化音效設定，於不同情境下均都能帶來令人沉醉的聲效體驗。
eARC

盡享娛樂

DMI eARC(增強的音訊回傳通道)的傳輸過程不會損害未壓縮的 5.1 ch 音訊內容，包括如高位元速率音訊 (DolbyAtmos® 和 DTS: X® 等)。

電視置於牆上。電視顯示一隊黑色剪影的樂隊。LG Soundbar 位於灰色層架上的電視下方。Soundbar 下有個 HDMI eARC 圖標。

4K 內容 無縫同步

可無縫傳遞包括 HDR 和 Dolby Vision 等 4K 內容，為已連接的電視和音訊體驗帶來毫不失色的表現。
A green image full of rich leafy trees and a sky is showing in-between. The main copy says "better for the planet" in bold font size




我們使用再造塑料、布料及包裝材料製造 Soundbar，保護環境。

全新 LG Eclair — 合你所需的 Soundbar

全新外觀設計 配合個人品味

設計時尚精巧，融入家中的不同佈局位置。

3.1.2 聲道配合 Dolby Atmos

3.1.2 聲道配合 Dolby Atmos 帶來環迴立體聲，讓你完全沉醉在逼真音效中。

低震動重低音喇叭

雙向重低音喇叭將震動減至最少，帶來無憂的電影之夜。
列印

主要規格

  • 頻道數量

    3.1.2

  • 輸出功率

    320 W

  • Dolby Atmos

  • DTS:X

  • 主要

    296.0 x 59.9 x 126.0 mm

  • 重低音喇叭

    388 x 291 x 185 mm

所有規格

一般

  • 頻道數量

    3.1.2

  • 輸出功率

    320 W

  • 喇叭數量

    7 EA

音效

  • AI Sound Pro

  • 標準

  • 影院

  • 遊戲

音訊格式

  • Dolby Atmos

  • Dolby Digital

  • DTS:X

  • DTS Digital Surround

  • AAC

  • AAC+

連接性

  • Optical

    1

  • HDMI In

    1

  • HDMI Out

    1

  • USB

    1

  • 藍牙版本

    4

  • 藍牙音源解碼 - SBC/ACC

支援 HDMI

  • pass-through

  • Pass-through (4K)

  • HDR10

  • Dolby Vision

  • 音訊回傳通道 (ARC)

  • 音訊回傳通道 (e-ARC)

  • CEC (Simplink)

方使性

  • 遙控應用程式 - iOS/Android OS

  • 電視音效共享模式

尺寸 (WXHXD)

  • 主要

    296.0 x 59.9 x 126.0 mm

  • 重低音喇叭

    388 x 291 x 185 mm

重量

  • 主要

    1.6 kg

  • 重低音喇叭

    7.6 kg

  • 總重量

    12.0 kg

配件

  • 保養卡

  • HDMI 連接線

  • 遙控

電源

  • 斷電狀態耗電量 (主喇叭)

    0.5 W ↓

  • 耗電量 (主喇叭)

    36 W

  • 斷電狀態耗電量 (重低音喇叭)

    0.5 W ↓

  • 耗電量 (重低音喇叭)

    38 W

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