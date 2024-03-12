對，你可以透過 ThinQ Homeboard 執行 IoT 物聯網功能。不過，你需要預先註冊 IoT 裝置。你可以在 LG ThinQ 應用程式中從 LG Electronics 註冊所有家庭電器，至於其他家庭電器(電燈、開關和插頭)，你可以在 ThinQ Homeboard 為它們註冊。使用這功能需要透過 Wifi 進行，所有裝置都必須連接到和 StanbyME 相同的 wifi。

* LOG ThinQ 應用程式均在 Android OS 和 iOS 中提供。