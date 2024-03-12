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StanbyME 常見問答
我可以使用內置儲存空間來儲存內容嗎？
為了遵守版權保護法例，下載和儲存內容到 StanbyME 內部儲存空間或任何外部儲存空間的功能會不獲支援。不過，你可以透過連接到產品背面的 USB 終端設備欣賞已經儲存在 USB 或 HDD 的音樂和電影。
我可以透過 ThinQ Homeboard 使用 IoT 物聯網嗎？
對，你可以透過 ThinQ Homeboard 執行 IoT 物聯網功能。不過，你需要預先註冊 IoT 裝置。你可以在 LG ThinQ 應用程式中從 LG Electronics 註冊所有家庭電器，至於其他家庭電器(電燈、開關和插頭)，你可以在 ThinQ Homeboard 為它們註冊。使用這功能需要透過 Wifi 進行，所有裝置都必須連接到和 StanbyME 相同的 wifi。
* LOG ThinQ 應用程式均在 Android OS 和 iOS 中提供。
要將產品完全充滿電需要多長時間？
電池電量完全耗盡時，需用 4 小時才能將 StanbyME 完全充滿電。一旦完全充滿，如果你以無線方式觀看內容，電池最多可以用上 3 小時。即使電池電量完全耗盡，你仍然可以在產品連接到電源時使用產品。
* 視乎品質設定和觀看的內容類型，電池的使用時間可能有差別。
當連接遊戲機時，畫面同步技術及顯示器刷新率？
你可以透過產品背面的 HDMI連接埠連接遊戲機。螢幕刷新率為 60Hz，暫並不支援 G-Sync、FreeSync 等屏幕同步技術。由於現不支援 120Hz 或以上刷新率，因此進行某些 PC 遊戲或 120Hz 遊戲時，與遊戲顯示器相較，顯示可能會略有遲緩。
StanbyME 是否防水/防塵？
不防水或防塵。
我可以用下載的影像作為壁紙嗎？
對，藉著將 ThinQ 應用程式與 StanbyME 同步，你可以使用你流動裝置的照片作為 MyView* 的主螢幕或背景影像。此外，你也可以連接 USB 驅動器，使用儲存在那裡的影像。
* StanbyME 的 MyView 和個人電腦的屏幕保護程式相似。在 MyView 的菜單（高山圖像），你可以選擇/設定共 4 個主題：預設的背景/時鐘（模擬，數碼）/現時天氣/我的照片。你可以使用 ThinQ 應用程式上載最多 10 張照片到 My Photos。