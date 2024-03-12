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LG全高清屏幕電視M52系列
所有規格
共通規格
-
平面尺寸(吋)
24
-
面板類型
MVA
-
色域 (CIE1976)
72%
-
顏色深度(顏色數量)
16.7M
-
像素間距
0.276*0.276mm
-
長寬比
16:9
-
解像度
1920 x 1080
-
光亮度 (cd/m2)
250
-
對比度 (Original)
5000
-
對比度 (DFC)
5M:1
-
反應時間(GTG)
Overdrive control 關閉:14ms / 低:8ms /高:5ms
-
觀測角
178/178
-
表面處理
不眩目
連接
-
D-Sub
是
-
Composite 複合
是
-
Component 色差
是
-
HDMI
是(2)
-
USB Media
是(音樂/圖像/Dvix)
-
RCA
是
-
電腦音頻輸入
是
-
耳機輸出
是
-
PAL/SECAM
是
-
數碼調階器輸入
DTMB
-
音頻類型
內置
-
音頻輸出
5W*2CH
配件
-
Vista (進階版/入門版)
Vista入門版
-
電源線
是
-
D-Sub
是
-
遙控器
是
電源
-
類型
轉接器
-
電壓 Hz
100 ~ 240V 50/60Hz
-
耗電量- 正常開機(Typ.)
30W
-
耗電量 - 省電/睡眠模式(最高)
1W
-
耗電量 - DC關閉(最高)
0.3W
解像度
-
Analog 模擬
1920x1080
-
Digital 數碼
1920x1080
-
HDMI
480p, 576p 720p, 1080i, 1080p
-
Component 色差
480i, 576i, 480p, 576p 720p, 1080i, 1080p
-
Video 視頻
NTSC, PAL, Secam
特殊功能
-
圖像模式
清晰/標準/自然/影院/運動/遊戲/專業1/專業2
-
ARC-PC ARC-PC
16:9 / 4:3
-
ARC-Video ARC-視頻
16:9 / Just Scan / 原本尺寸 / 4:3 / 14:9 / 縮放
-
PIP
是
-
杜比環迴
無邊際環迴音效
-
AVL(自動音量調節)
是
-
HDCP
是
-
智能自動模式 (自動解像)
是
-
遙控器
是
-
EPG
是
-
圖文電視
是(31種語言)
-
即插即用
DDC2B
機械
-
前面
黑色亮面 / 白色亮面
-
背板
黑色花紋 / 白色花紋
-
支架
黑色亮面+鍍層 / 白色亮面+鍍層
-
底座
黑色亮面+鍍層 / 白色亮面+鍍層
-
其他
黑色亮面+鍍層 / 白色亮面+鍍層
-
可拆卸底座
可拆卸
-
傾斜(角度)
-5 ~ 20度
尺寸（寬*深*高）（MM）
-
套裝（帶支架）
566.9x182.8x417.4
-
套裝（無支架）
566.9x62.9x345.9
-
掛牆
兼容VESA (100毫米X100毫米)
重量（公斤）
-
套裝（帶支架）
3.4
-
套裝（無支架）
2.9