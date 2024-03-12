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LG全高清屏幕電視M52系列

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支援

LG全高清屏幕電視M52系列

M2452D

LG全高清屏幕電視M52系列

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共通規格

  • 平面尺寸(吋)

    24

  • 面板類型

    MVA

  • 色域 (CIE1976)

    72%

  • 顏色深度(顏色數量)

    16.7M

  • 像素間距

    0.276*0.276mm

  • 長寬比

    16:9

  • 解像度

    1920 x 1080

  • 光亮度 (cd/m2)

    250

  • 對比度 (Original)

    5000

  • 對比度 (DFC)

    5M:1

  • 反應時間(GTG)

    Overdrive control 關閉:14ms / 低:8ms /高:5ms

  • 觀測角

    178/178

  • 表面處理

    不眩目

連接

  • D-Sub

  • Composite 複合

  • Component 色差

  • HDMI

    是(2)

  • USB Media

    是(音樂/圖像/Dvix)

  • RCA

  • 電腦音頻輸入

  • 耳機輸出

  • PAL/SECAM

  • 數碼調階器輸入

    DTMB

  • 音頻類型

    內置

  • 音頻輸出

    5W*2CH

配件

  • Vista (進階版/入門版)

    Vista入門版

  • 電源線

  • D-Sub

  • 遙控器

電源

  • 類型

    轉接器

  • 電壓 Hz

    100 ~ 240V 50/60Hz

  • 耗電量- 正常開機(Typ.)

    30W

  • 耗電量 - 省電/睡眠模式(最高)

    1W

  • 耗電量 - DC關閉(最高)

    0.3W

解像度

  • Analog 模擬

    1920x1080

  • Digital 數碼

    1920x1080

  • HDMI

    480p, 576p 720p, 1080i, 1080p

  • Component 色差

    480i, 576i, 480p, 576p 720p, 1080i, 1080p

  • Video 視頻

    NTSC, PAL, Secam

特殊功能

  • 圖像模式

    清晰/標準/自然/影院/運動/遊戲/專業1/專業2

  • ARC-PC ARC-PC

    16:9 / 4:3

  • ARC-Video ARC-視頻

    16:9 / Just Scan / 原本尺寸 / 4:3 / 14:9 / 縮放

  • PIP

  • 杜比環迴

    無邊際環迴音效

  • AVL(自動音量調節)

  • HDCP

  • 智能自動模式 (自動解像)

  • 遙控器

  • EPG

  • 圖文電視

    是(31種語言)

  • 即插即用

    DDC2B

機械

  • 前面

    黑色亮面 / 白色亮面

  • 背板

    黑色花紋 / 白色花紋

  • 支架

    黑色亮面+鍍層 / 白色亮面+鍍層

  • 底座

    黑色亮面+鍍層 / 白色亮面+鍍層

  • 其他

    黑色亮面+鍍層 / 白色亮面+鍍層

  • 可拆卸底座

    可拆卸

  • 傾斜(角度)

    -5 ~ 20度

尺寸（寬*深*高）（MM）

  • 套裝（帶支架）

    566.9x182.8x417.4

  • 套裝（無支架）

    566.9x62.9x345.9

  • 掛牆

    兼容VESA (100毫米X100毫米)

重量（公斤）

  • 套裝（帶支架）

    3.4

  • 套裝（無支架）

    2.9

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