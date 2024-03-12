65" REAL 8K LG NanoCell TV - Nano95

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所有規格
設計
-
機身
Nano Bezel 纖薄邊框
顯示
-
屏幕類型
8K NanoCell
-
屏幕尺寸
65
-
解像度
7680 x 4320
-
NanoCell 顯示技術
支援
-
IPS 屏幕
是
-
可視角度
廣闊可視角度
-
闊色域技術
Nano Color Pro
-
10 億豐富色彩
支援
-
對比度
Nano Black
-
控光技術
全陣列背光控光
-
超亮度提升技術
Ultra Luminance Pro
-
背光技術
纖薄直下式
-
TruMotion 螢幕反應速度
TruMotion 100
廣播接收
-
數碼廣播
DTMB
-
模擬廣播
支援
-
資訊接收
MHEG
-
EPG
支援
影像
-
影像處理器
α9 Gen3 AI Processor 8K
-
AI 影像
AI Picture Pro
-
面容增強顯示
AI Picture Pro - Face Enhancing
-
AI 影像倍線技術
AI 8K Upscaling
-
影像內容自動識別
支援 (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
畫質增強
Image Enhacing on SQM
-
AI 亮度控制
支援
-
HDR
影院級 HDR
-
Dolby Vision IQ
支援
-
HDR10 Pro
支援
-
HLG
支援
-
FILMMAKER MODE ™
支援
-
HDR 效果
支援 (4K/2K)
-
動態色調配對
HDR Dynamic Tone Mapping
-
控光技術
Luminance Optimizer for Local Dimming
-
影像解碼
HEVC, VP9 及 AV1
-
影像倍線技術
8K 影像倍線
遊戲
-
ALLM (自動低延遲模式)
支援
-
HGiG 模式
支援
音效
-
揚聲器(音響系統)
40W (低音揚聲器: 20W)
-
聲道
2.2 ch
-
音效同步輸出
支援
-
杜比全景聲
支援
-
人工智能音效
AI Sound Pro
-
AI 聲學調音
支援
-
還迴立體聲
Ultra 環迴立體聲
-
清晰語音
清晰語音 IV
-
WiSA 揚聲器
支援
-
LG Sound Sync
支援
-
自動通知 (藍牙簡易連接)
支援
-
聲音分享
支援
-
音效解碼
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (請參考說明書)
人工智能
-
ThinQ
支援
-
Apple AirPlay 2 & HomeKit
支援
-
螢幕分享
Miracast 畫中畫
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免提語音操控
英語
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智能語音辨識
支援
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語音轉換文字
支援
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AI UX
支援
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AI Home
支援
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AI 建議功能
支援
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智能編輯
支援
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智能家居界面
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設備自動偵測
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支援
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ThinQ 應用程式
支援
智能電視
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智能系統
webOS 智能電視
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神奇遙控器
附設
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快速存取
支援
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通用遙控器
支援
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360VR 影像
支援
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相關內容搜尋
支援
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畫廊
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網頁瀏覽器
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手機啟動電視
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音樂搜尋
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其他功能
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界面語言
中文 / 英文
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錄影功能
支援
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時間平移
支援
無線連接
-
Wifi
802.11ac
-
藍牙
5.0
連接性
-
HDMI
HDMI 2.1 x 4
-
HDCP 版本
2.3
-
Simplink (HDMI CEC)
支援
-
eARC / ARC (音效回傳)
eARC (HDMI 2)
-
USB
1(背) / 2 (側)
-
乙太網絡連接
有 (背)
-
色差輸入
轉接線 (背)
-
復合端子輸入 (AV)
轉接線 (背)
-
天線輸入
1
-
SPDIF (光纖數碼音效輸出)
有
-
耳機輸出
有
電源及節能
-
待機耗電量
小於 0.5W
-
節能模式
支援
-
光亮度感應
支援
尺寸(MM)
-
機身不連座檯架 (闊 x 高 x 深)
1454 x 840 x 68.9
-
機身連座檯架 (闊 x 高 x 深)
1454 x 900 x 287
-
座檯架 (闊 x 深)
1295 x 287
重量(KG)
-
機身不連座檯架
27.7
-
機身連座檯架
28.1
配件
-
掛牆架 (選購)
LSW440 (活動式)
-
VESA (水平 x 垂直)
400 x 400