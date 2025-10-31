48 吋 LG OLED evo AI C6 4K 智能電視 2026

1) *亮度或因型號、螢幕尺寸和地區而有所不同。

*Brightness Booster 亮度提升技術只適用於 66/55/48 吋 OLED C6 型號。

2) *LG OLED 顯示屏獲 Intertek 100% 色彩還原度認證，並經 CIE DE2000 檢驗，具有 125 個色板。

*顯示屏色彩容量 (CGV) 等於或超過經 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩容量。

*LG OLED 顯示屏經 UL 驗證，呈現完美純黑和完美色彩。

*實際性能或因環境光線和觀看環境而有所差異。

3) *OLED 通過減低藍光 (RPF40) 認證。

4) *與上一年的 OLED evo 型號比較 (alpha 9 Gen8 AI 處理器)。

5) *AI Picture Pro 可適用於 OTT 服務上任何受版權保護的影視內容。

*影像提升至近乎 4K 畫質。結果或因應來源的解像度而有所不同。

6) *必須透過音效模式功能列表啟動。音效或因聆聽環境而有所差異。

7) *音效或因聆聽環境而有所差異。

8) *AI 搜尋 (Copilot) 會在支援 webOS Re:New 計劃的 OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD 型號上提供，包括自 2022 年起推出的型號。

*需要連接互聯網，AI 合作夥伴的服務隨時有更改或需要訂閱。

*此功能或因應地區和型號而有所差異，並不適用於不支援 LLM 的地區。

9) *某些地區或型號可能不支援某些功能。

*功能列表在發佈後或有所不同。

*關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。

*「In This Scene」功能只適用於支援電子節目指南 (EPG) 的地區。

*「On Now」功能不適用於 Netflix 和其他內容供應商的應用程式，因此不會顯示。

*「Generative AI」功能只適用於某些地區或型號。

10) *因應不同地區及連接的網絡，顯示內容或有所減少或限制。

*Voice ID 支援或因應地區而有所不同，僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NANO 4K UHD 電視，以及 2026 年開始推出的 MRGB 和全高清電視。

*僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。

*語音鎖或會被聲音相似的人解鎖，而若因健康狀況或其他因素導致聲音出現變化，語音辨識亦可能無法使用。

*所提供的小工具或因地區而異，如有更改或終止，恕不另行通知。

*My Page 只適用於 2026 年推出的 OLED、MRGB、QNED、NANO 4K UHD 電視。

11) *需要連接互聯網。

*可將 AI Chatbot 與客戶服務進行連接。

*在不支援 NLP 的地區，或無法使用語音應用程式。

12) *LG Shield 認證或因應型號而有所差異。

*安裝防護不包括安裝來源不明、非經 LG 應用程序下載的應用程式。

*需要定期進行軟件更新，以享連續 5 年防護。

*在正常使用下，資料已受保護及加密。

13) *webOS Re：New 是軟件升級計劃，只適用於指定型號。升級次數及 Re：New 的支援時間或因產品、型號或地區而有所不同。

*功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。

*提供的功能、影視內容和服務或因應產品、型號和地區而有所不同，如有變更，恕不另行通知。

14) *僅提供快速存取電視的 AI 功能，但沒有內置 AI 處理功能。

*即使是相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、可用性和功能亦因應地區和支援的語言而有所差異。

*部分功能可能需要連接互聯網。

*AI 語音識別僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。

15) *僅在支援 165Hz 的遊戲或電腦輸入源下才能正常運作。

*NVIDIA G-SYNC 與 RTX 20、RTX 30、RTX 40 和 GTX 16 顯示卡兼容。較舊的 GPU 不支援 G-Sync 兼容性。

16) *LG OLED 顯示屏已經過 Intertek 認證，反應時間為 0.1ms (灰色轉灰色)，並具備優質的遊戲表現。

17) *HGiG 是由遊戲和電視顯示屏行業的公司組成的自願團體，他們共同確定準則並提供給公眾，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。

*對 HGiG 的支援或因地區而有所差異。

*83/77/65/55/48/42 吋的 OLED C6 僅獲得 ClearMR 10000 認證。

*ClearMR 是 VESA 推出的一項評估顯示屏動態模糊性能的認證計劃。

18) *需要訂閱服務。服務內容或因會員計劃而有所不同。

*僅適用於 LG OLED W6、G6、C6 和 MRGB95、MRGB9M。

*GeForce NOW 供應情況或因應地區而有所差異。

*在 ULL 模式下，只能連接一個控制器 (遊戲手柄)。其他藍牙裝置的使用或會受到影響。

*為達到最佳效能，建議連接至乙太網絡或透過 5GHz Wi-Fi 連接。

19) *超低延遲藍牙連接僅適用於 2026 年推出、特定的 LG 電視。ULL 遊戲手掣功能僅在連接至相容裝置時支援。

*在 ULL 模式下，只能連接一個控制器 (遊戲手柄)。其他藍牙裝置的使用或會受到影響。

*為達到最佳效能，建議連接至乙太網絡或透過 5GHz Wi-Fi 連接。

*遊戲手掣需另行購買。

20) *支援雲端遊戲服務的支援或有所不同。

*部分遊戲服務或需要另行訂閱和連接遊戲手掣。

*遊戲手掣需另行購買。

21) *安裝要求或有所不同。

22) *提供的影視內容或因地區而有所差異，並可能隨時更改。

*需要訂閱 LG Gallery+ 才能存取完整內容和功能。

23) *此功能需要登入您的 Google 相簿帳戶，且應用程式中至少有 10 張相片時才能使用。

24) *亮度感應器或因應型號而有所差異。

25) *動作感應器僅適用於 W6 和 G6 型號。

26) *LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能或因連接的裝置而有所差異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應通過 ThinQ 應用程式進行。

27) *Ambient FILMMAKER MODE 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*Ambient FILMMAKER MODE 可同時支援 Dolby Vision。

*Ambient FILMMAKER MODE 會在 AppleTV+ 和 Amazon Prime video 應用程式開啟時自動啟動。

*Ambient FILMMAKER MODE 只適用於配備光線感應器的型號。

28) *「In This Scene」功能只適用於支援電子節目指南 (EPG) 的地區。

*支援範圍可能因應地區而有所差異。

*AI Concierge 提供的資訊可能並不準確，僅供參考。LG 對根據該等資訊作出的任何行動或決定不承擔任何責任或義務。

29) *匹配的 Sound Suite 型號可能因地區和電視型號而有所差異。

*Soundbar 需另行購買。

*音效模式控制或因型號而有所差異。

*連接 Soundbar 後，可支援多達 13.1.7 個聲道。支援的聲道配置或因應 Soundbar 型號而有所差異。

*請注意，購買時或尚未能無法提供服務。更新時需連接互聯網。

*LG 電視遙控器僅限特定功能使用。