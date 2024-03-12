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網絡安全
CES 創新獎 2025 得獎者
webOS Re:New 計劃
*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。
*資料來源：Omdia，LG 為 12 年來 (在 2013 至 2024 年期間) 銷售量第一的品牌。結果並不代表 LG Electronics 的認可。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。
十分創新帶來更聰明、更快的 alpha 8 Gen2 AI 處理器
處理器配備 AI 引擎，能依影像類型辨識內容，並根據這些資訊提供最理想的畫質設定，提供更有深度和更細節的畫面。
*與同年入門級智能電視的 alpha 7 Gen8 AI 處理器根據內部規格進行比較。
不論明暗，亦能呈現完美純黑
完美純黑經 UL 驗證，證實無論環境光暗亦能顯示極致純黑，
增強感知亮度和對比度。
*LG OLED 顯示屏已通過 UL 驗證，表示在典型的室內照明環境 (200 lux 到 500 lux) 下，其完美純黑符合 IDMS 11.5 環狀光反射標準。
*實際性能可能因環境光線和觀賞環境而有所差異。
完美色彩
已獲 100% 色彩容量和 100% 色彩還原度認證。無論明暗環境，也能享受準確而鮮豔的色彩。
*「100% 色彩還原度」和「100% DCI-P3 色彩容量」只適用於 2025 年推出的 OLED 電視。
*LG OLED 面板經 UL 驗證，其完美色彩符合 IDMS 11.5 環形光反射標準
*100% 色彩容量是指螢幕性能等於或超過 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 標準色彩容量。
*LG OLED 面板獲 Intertek 100% 色彩還原度認證，並經 CIE DE2000 檢驗，具有125 個色板
AI Picture Pro 使每格畫面都栩栩如生
AI Super Upscaling 及 OLED 動態色調映射技術會分析每一幀畫面內的元素，從而提升解像度、亮度、深度和清晰度。
*AI Picture Pro 不適用於 OTT 服務上任何受版權保護的內容。
*升級影視內容的畫質因應來源解像度而有所不同。
次世代 LG AI 電視
AI Magic Remote 神奇搖控器具有專屬的 AI 按鍵，讓您的 AI 體驗更加圓滿
使用 AI Magic Remote 神奇搖控器輕鬆控制電視，而無需任何額外裝置！搭載動作感應器和滾輪，您可以像使用空氣滑鼠般點擊，或者直接下達語音指令。
*即使是相同型號，AI Magic Remote 神奇遙控器的設計、可用性和功能亦因應地區和支援的語言而有所差異。
*部分功能可能需要連接互聯網。
*AI 語音識別僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。
*因應不同地區及連接的網絡，顯示內容或有所減少或限制。
*Voice ID 支援或因應地區而有所不同，僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。
*僅適用於支援 Voice ID 帳戶的應用程式。
*AI 搜尋功能僅適用於在 2024 年及之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 電視。
*美國和韓國則使用大語言模型 (LLM)。
*需要連接互聯網。
*需要連接互聯網。
*AI Chatbot 僅在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。
*可將 AI Chatbot 與客戶服務進行連接。
*支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。
*功能列表在發佈後或有所不同。
*關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。
*webOS Re:New 計劃僅適用於 2025 年推出的 OLED / QNED / NanoCell / UHD 電視。
*webOS Re:New 計劃將於 5 年內為您提供共 4 次的 webOS 升級，門檻為預設的 webOS 版本，升級日程由月末至年初不等。
*功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。
*升級亦適用於 2022 年推出的 OLED 和 2023 年推出的 UHD 及以上型號。
AI Sound Pro 微調音效，帶來更震撼效果
*AI Clear Sound 必須透過 Soundbar 模式選單啟動。
*音效或因聆聽環境而有所差異。
LG 電視和 LG Soundbar 締造更豐富音效體驗
*Soundbar 需另行購買。
*Soundbar 控制模式或因型號而有所差異。
*請注意，購買時可能無法提供服務。更新時需要網絡連線。
*LG 電視遙控器僅限特定功能使用。
*WOW Orchestra/WOW Interface 適用於所有 2025 年推出的 LG OLED 電視。
尋找最適合您電視的 LG Soundbar
纖薄機身設計
時尚設計巧妙融入您的空間，增添現代感。
*邊框大小或因系列和尺寸而有所差異。
終極遊戲體驗
具備 G-Sync 兼容性、0.1ms 反應時間以及 AMD FreeSync Premium，無需擔心延遲或動態模糊，體驗頂尖性能、盡情暢玩遊戲。
*OLED B5 支援 NVIDIA G-Sync、FreeSync Premium、GeForce NOW、Game Portal、VRR、ALLM、eARC 和 HGiG。
*HGiG 是由遊戲和電視顯示屏行業的公司組成的自願團體，他們共同確定準則並提供給公眾，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。
*對 HGiG 的支援或因地區而有所差異。
觀賞電影用的理想 OLED 電視
在家庭影院中，觀賞栩栩如生的電影，享受身歷其境的音效，並透過 Filmmaker Mode 和環境光補償技術自動調整畫面，確保滿足頂級電影製作人的標準。
*Ambient FILMMAKER MODE 是 UHD Alliance, Inc. 的商標。
*Ambient FILMMAKER MODE 可同時支援 Dolby Vision。
*Ambient FILMMAKER MODE 會在 AppleTV+ 和 Amazon Prime video 應用程式開啟時自動啟動。
*產品頁面上的圖像僅供參考。更精確的產品影像，請參閱圖庫。
*以上均為模擬影像。
*服務提供情況因應地區而有所差異。
*個人化服務或因應第三方應用程式的政策而有所差異。
*AI Magic Remote 或因應電視尺寸、型號和地區而需另行購買。
主要規格
-
顯示類型
4K OLED
-
刷新率
120Hz Native
-
寬色域技術
OLED Color
-
影像處理器
α8 AI Processor 4K Gen2
-
HDR
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
G-Sync Compatible (Nvidia)
支援
-
FreeSync Compatible (AMD)
支援
-
Dolby Atmos
支援
-
機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1449 x 832 x 45.9
-
機身不連座檯架重量 (kg)
17.1
所有規格
PICTURE (DISPLAY)
-
顯示類型
4K OLED
-
解像度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
刷新率
120Hz Native
-
寬色域技術
OLED Color
PICTURE (PROCESSING)
-
影像處理器
α8 AI Processor 4K Gen2
-
人工智能倍線技術
α8 AI Super Upscaling 4K
-
動態色調配對
支援 (專業動態色調配對)
-
人工智能影像識別
支援 (SDR/HDR)
-
人工智能亮度控制
支援
-
HDR
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE ™
支援
-
高幀率影像
4K 120 fps (HDMI)
-
調光技術
像素獨立控光
-
流暢畫面
OLED Motion
-
影像模式
10 modes
-
AI Picture Pro
支援
-
校準
支援
-
QMS (Quick Media Switching)
支援
GAMING
-
G-Sync Compatible (Nvidia)
支援
-
FreeSync Compatible (AMD)
支援
-
HGIG 模式
支援
-
電競界面
支援 (遊戲界面)
-
ALLM (自動低延遲模式)
支援
-
VRR (可變刷新率)
Yes (Up to 120Hz)
-
Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)
支援
-
反應時間
少於 0.1ms
SMART TV
-
系統
webOS 25
-
USB 鏡頭連接
支援
-
AI Chatbot
支援 (僅適用於香港地區)
-
隨時待命
支援
-
網頁瀏覽器
支援 (僅適用於香港地區)
-
Google Cast
支援 (僅適用於香港地區)
-
Home Hub
支援
-
智能語音識別
支援
-
神奇遙控器
附送
-
多重畫面
支援
-
手機遙控應用程式
支援 (LG ThinQ)
-
Voice ID
支援 (僅適用於香港地區)
-
支援 Apple Airplay
支援 (僅適用於香港地區)
-
Works with Apple Home
支援 (僅適用於香港地區)
ACCESSIBILITY
-
High Contrast
支援
-
Gray Scale
支援
-
Invert Colors
支援
DIMENSIONS AND WEIGHTS
-
機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1449 x 832 x 45.9
-
機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1449 x 896 x 235
-
包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1600 x 950 x 172
-
檯架 (闊 x 深, mm)
1057 x 235
-
機身不連座檯架重量 (kg)
17.1
-
機身連座檯架重量 (kg)
17.3
-
連包裝盒重量 (kg)
24.4
-
VESA Mounting (WxH, mm)
300 x 200
AUDIO
-
Dolby Atmos
支援
-
AI 聲學調音
α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
-
專業清晰語音
支援 (Auto Volume Leveling)
-
WiSA Ready
Yes (Up to 2.1 Channel)
-
LG Sound Sync
支援
-
電視聲音模式分享
支援
-
聲音同步輸出
支援
-
Bluetooth Surround Ready
Yes (2 Way Playback)
-
聲音輸出
20W
-
AI Acoustic Tuning
支援
-
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)
-
Speaker Direction
Down Firing
-
音響系統
2.0 Ch
-
WOW Orchestra
支援
CONNECTIVITY
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 3)
-
Bluetooth Support
Yes (v 5.3)
-
Ethernet Input
1ea
-
Simplink (HDMI CEC)
支援
-
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
-
HDMI Input
4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port))
-
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
-
USB Input
2ea (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 6)
POWER
-
Power Supply (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50~60Hz (Hongkong), AC 100~220V/50Hz (China)
-
待機耗電量
小於 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
-
遙控器
Magic Remote MR25
-
電源線
Yes (Attached)
廣播
-
類比電視接收
支援
-
數碼電視接收
DTMB (Terrestrial), DVB-C (Cable)