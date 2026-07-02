La storia del rock è un viaggio attraverso decenni di rivoluzioni sonore che hanno riscritto il modo di ascoltare musica. La storia del genere rock non è fatta solo di date e classifiche, ma di chitarre distorte, testi senza filtri e concerti che hanno segnato generazioni. Nasce negli Stati Uniti degli anni Cinquanta e, nel giro di poco tempo, contamina tutto: moda, linguaggio, immaginario collettivo.

In questo percorso si incontrano le origini del genere, si capisce dove nasce il rock, si scopre chi ha fatto grande la storia del rock e come i sottogeneri abbiano creato nuove scene culturali, fino ad arrivare al modo in cui oggi lo si riascolta ovunque nel mondo grazie alle tecnologie più recenti.