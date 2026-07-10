Non solo guardare lo sport: FC26, Football manager e tantissimi simulatori sono perfetti da giocare su TV, se ha le caratteristiche giuste.

Per esaltare le caratteristiche dei videogiochi di ultima generazione, vanno privilegiati TV con un elevato refresh rate e con un’ottima definizione. Il massimo dettaglio visivo è assicurato dall’Ultra HD 4K, mentre chi cerca il compromesso tra resa grafica e fluidità può optare anche per dei TV QHD o Full HD.

Le alte performance degli Smart TV e degli smart Monitor LG non sono però le sole caratteristiche che spingono tantissimi gamer a preferirli: LG Gaming Portal ha infatti un ruolo importante. Con migliaia di titoli in cloud e centinaia di giochi gratuiti, infatti, Gaming Portal è un vero e proprio hub all-in-one per i gamer, in continuo aggiornamento, in particolar modo per chi cerca nuovi modi per soddisfare la propria voglia di sport.

Tra gli ultimi arrivati sul portale c’è per esempio NBA Bounce, un gioco di basket adrenalinico che offre un’esperienza di gioco coinvolgente e in stile arcade, da provare sia con gamepad che con smartphone (usando un’app controller compatibile).