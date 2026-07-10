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La passione per lo sport rende le nostre giornate più emozionanti e più avvincenti. Questo vale per chi pratica un’attività sportiva, magari sui pedali di una bicicletta o con una palla tra le mani, ma anche per quei momenti in cui lo sport diventa qualcosa da guardare, o magari da giocare, impugnando un controller.
Per gli appassionati è fondamentale scegliere il televisore più adatto per vivere lo sport anche a casa, dal divano del proprio salotto. Come scegliere quindi il migliore TV LG per seguire i più entusiasmanti match in TV? Lo vedremo nelle prossime righe, presentando inoltre alcune delle più interessanti novità di LG per gli amanti dello sport.
Come godersi i migliori eventi sportivi
In queste settimane milioni di tifosi in tutto il mondo seguono con trepidazione in TV le partite dei Mondiali di calcio 2026, con la Coppa del mondo che verrà assegnata alla squadra che vincerà la finale il 19 luglio.
Ma non c’è ovviamente solo il calcio: questa è un’estate calda anche per la Formula 1, per la MotoGP, per il tennis e l’atletica leggera, con i Campionati Europei in programma per agosto.
Come godersi al meglio lo sport? Col TV LG giusto.
Il TV ideale per guardare lo sport da casa
Visti i tanti tornei di grande interesse, bisogna partire preparati, scegliendo il migliore TV per seguire lo sport da casa. Per prima cosa, è bene capire quali caratteristiche possono fare davvero la differenza durante la visione di una partita o di un’altra competizione.
Gli eventi sportivi sono infatti tra i contenuti più impegnativi per un TV: si parla di azioni rapide, di cambi di inquadratura continui e di dettagli da cogliere in ogni zona dello schermo, richiedendo immagini fluide, nitide e realistiche. Per questo motivo è consigliabile orientarsi verso modelli capaci di offrire un’elevata qualità dell’immagine, colori accurati e una gestione avanzata del movimento.
I più recenti e innovativi TV Oled evo LG sono progettati proprio per rispondere a queste esigenze, migliorando la fluidità delle scene sportive e valorizzando ogni dettaglio dell’azione. Un ruolo fondamentale è svolto anche dalla risoluzione elevata e dai processori di ultima generazione, che ottimizzano immagini e contenuti in tempo reale.
E per quanto riguarda le dimensioni dello schermo? Molto dipende dallo spazio a disposizione, ma non ci sono dubbi: la scelta di uno schermo di grandi dimensioni permette di ricreare in salotto un’atmosfera simile a quella di uno stadio.
Non bisogna infine trascurare nemmeno la qualità audio, elemento essenziale per vivere l’energia del pubblico – soprattutto durante una diretta sportiva. Uno smart TV LG permette di provare le emozioni che rendono unico ogni evento sportivo grazie al Dolby Atmos, che garantisce audio immersivo e un livello di realismo superiore, dall’inizio alla fine.
Le partite diventano un’esperienza ancora più immersiva con Sports Playbook
Quando si parla di grandi eventi sportivi, ogni dettaglio può fare la differenza: per questo LG ha lanciato Sports Playbook, un servizio esclusivo disponibile su LG Apps che porta direttamente sullo schermo tante informazioni preziose per seguire al meglio le partite.
Per aumentare il livello di coinvolgimento Sports Playbook propone classifiche in tempo reale, statistiche avanzate relative a squadre e giocatori, analisi di gioco e tanto altro.
Le caratteristiche del TV per giocare al top
Non solo guardare lo sport: FC26, Football manager e tantissimi simulatori sono perfetti da giocare su TV, se ha le caratteristiche giuste.
Per esaltare le caratteristiche dei videogiochi di ultima generazione, vanno privilegiati TV con un elevato refresh rate e con un’ottima definizione. Il massimo dettaglio visivo è assicurato dall’Ultra HD 4K, mentre chi cerca il compromesso tra resa grafica e fluidità può optare anche per dei TV QHD o Full HD.
Le alte performance degli Smart TV e degli smart Monitor LG non sono però le sole caratteristiche che spingono tantissimi gamer a preferirli: LG Gaming Portal ha infatti un ruolo importante. Con migliaia di titoli in cloud e centinaia di giochi gratuiti, infatti, Gaming Portal è un vero e proprio hub all-in-one per i gamer, in continuo aggiornamento, in particolar modo per chi cerca nuovi modi per soddisfare la propria voglia di sport.
Tra gli ultimi arrivati sul portale c’è per esempio NBA Bounce, un gioco di basket adrenalinico che offre un’esperienza di gioco coinvolgente e in stile arcade, da provare sia con gamepad che con smartphone (usando un’app controller compatibile).
Non solo sport, sugli Smart TV LG è possibile giocare all’intero catalogo Xbox per tutti i possessori di Xbox Game Pass Ultimate, ma anche con GFN, Luna, Blacknut, Boosteroid.