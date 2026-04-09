Dank 1,5‑fach mehr Local‑Dimming‑Zonen und bis zu 5,9‑fach mehr LEDs als herkömmliche Mini‑LEDs³ liefert der UltraGear evo™️ 27GM950B eine höhere Spitzenhelligkeit und besonders klare Bilder. Die Zero‑Optical‑Distance‑Technologie minimiert Halo‑Effekte effektiv, indem sie den Abstand zwischen Panel und Hintergrundbeleuchtung nahezu auf null reduziert.