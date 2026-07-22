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Холодильники LG InstaView™ отмечают 10-летие с момента запуска в 2016 году, преодолев рубеж в 5,3 миллиона проданных устройств по всему миру.

Фирменная технология LG «Дважды постучи и загляни внутрь» стала настоящим прорывом, объединив удобство использования, энергоэффективность и эстетичный дизайн, задав новый стандарт для отрасли.

Холодильники LG InstaView продолжают укреплять свои позиции на мировом рынке, занимая лидирующие позиции в категории холодильников в Северной Америке и демонстрируя устойчивый рост продаж в Европе, Азии и Латинской Америке.

За последнее десятилетие холодильники LG InstaView получили множество престижных наград в области дизайна и инноваций, включая премии Red Dot, iF Design Award, IDEA и CES Innovation Award.

Холодильники LG Electronics (LG) InstaView™, позволяющие видеть содержимое холодильника без открытия дверцы, достигли значимого рубежа в год своего 10-летнего юбилея: совокупный объем мировых продаж превысил 5 миллионов устройств.

Доверие потребителей по всему миру

С момента запуска холодильников LG InstaView в 2016 году компания реализовала впечатляющие 5,3 миллиона единиц техники - это примерно один проданный холодильник каждую минуту.

Наиболее успешным рынком для холодильников InstaView остается Северная Америка, на которую приходится около 30% всех продаж. Высокую популярность модель также завоевала в Европе благодаря сочетанию энергоэффективности, экологичности и высоких показателей сохранения свежести продуктов. Кроме того, устойчивый рост продаж наблюдается в Азии и Латинской Америке, где увеличивается спрос на бытовую технику премиум-класса.

Инновация, изменившая представление о холодильнике

Технология InstaView изменила взаимодействие пользователей с холодильником, позволив заглядывать внутрь без открытия дверцы. Специальная стеклянная панель с покрытием становится прозрачной после двух легких постукиваний, позволяя увидеть содержимое холодильника и при этом избежать потери холодного воздуха.

За последние десять лет эта инновация получила признание международных СМИ и была отмечена престижными мировыми наградами в области дизайна и технологий, включая Red Dot Design Award, iF Design Award, IDEA и CES Innovation Award.

От функционального преимущества к элементу образа жизни

Анализ отзывов пользователей по всему миру показывает, что отношение потребителей к холодильникам InstaView и одноименной технологии со временем изменилось. Если на ранних этапах внимание пользователей было сосредоточено преимущественно на функциональных преимуществах - возможности быстро увидеть содержимое холодильника и снизить потери холодного воздуха, то сегодня все чаще отмечаются стильный дизайн InstaView и удовольствие от ежедневного использования устройства на кухне.

«Уже десять лет холодильники LG InstaView являются подтверждением нашего лидерства на рынке бытовой техники и глубокого понимания образа жизни потребителей, - отметил Бэк Сын-Тэ, президент компании LG Home Appliance Solution. Этот рубеж отражает наш успех в создании не просто инновационной функции, а более комфортного и приятного кухонного пространства. Опираясь на наши передовые технологии в области искусственного интеллекта, охлаждения и сохранения свежести продуктов, мы продолжим формировать будущее кухни благодаря инновациям, ориентированным на потребности клиентов».