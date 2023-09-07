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Духовой шкаф LG, 72 литра, удобное приготовление, каталитическая очистка, тройное застекление двери

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Духовой шкаф LG, 72 литра, удобное приготовление, каталитическая очистка, тройное застекление двери

WSEZM7225S2

Духовой шкаф LG, 72 литра, удобное приготовление, каталитическая очистка, тройное застекление двери

Духовой шкаф, установленный в современную белую кухню.

Сделайте вашу кухню удобной и профессиональной с LG

LG предлагает премиальную встраиваемую бытовую технику с универсальным утонченным дизайном и простым управлением. Создавая эту технику, мы руководствовались самыми высокими требованиями к эргономике и оборудованию современной кухни. Встраиваемая бытовая техника LG прекрасно вписывается в любой интерьер.
Духовой шкаф, установленный на современной белой кухне, показанный спереди с открытом дверцей, за которой видны приготавливаемые блюда.
Большой объем

Готовьте несколько блюд одновременно

Наслаждайтесь свободным временем благодаря возможности одновременно готовить несколько блюд в самом большом духовом шкафу в своем классе.
Три изображения с разной едой, приготовленной в шкафу: пицца, хлеб и курица.
Разнообразие кулинарных возможностей

Духовой шкаф для кулинарного разнообразия

Наслаждайтесь удобным духовым шкафом, в котором можно печь, готовить на гриле и использовать другие способы готовки.
Черный духовой шкаф, установленный на современной белой кухне, показанный под углом. Дверца шкафа открыта. На выдвинутом противне показана приготовленная пицца.
Регулируемая телескопическая направляющая

Быстрый и простой доступ к еде

Быстрый и простой доступ к еде благодаря регулируемой телескопической направляющей.
Показан духовой шкаф сбоку под углом с частично открытой дверцей. Рука достает слой стекла из дверцы. Слои двери разделены розовыми стрелками, демонстрирующими, что их можно снять для удобной мойки.
Съемное стекло

Удобство очистки благодаря съемной стеклянной дверце

Эта функция позволяет снимать все слои стекла дверцы для удобной очистки.
Индюшка, жарящаяся в духовом шкафу. Стрелки направлены вверх и в разные стороны, обозначая равномерный прогрев.
Равномерное приготовление

Равномерное приготовление на всех уровнях

Не беспокойтесь о подгоревшей корочке или недожаренной внутренней части благодаря равномерному распределению тепла в духовом шкафу LG.
Духовой шкаф, установленный на современной кухне, показанный под углом спереди. Значок с радугой в форме дуги и стрелкой на зеленом фоне, обозначающий энергоэффективность. Логотип энергоэффективности и QR-код с радужной пирамидой и стрелкой, указывающий на зеленую маркировку класса A.
Класс энергопотребления A

Экономия электроэнергии

Новый духовой шкаф LG соответствует классу энергопотребления A.

ОПИСАНИЕ

Печать
Объем (л)
72
Габариты (ш x г x в, мм)
595х595х565
Основная технология
Каталитическая очистка
Особенности
Увеличенная вмесимость, легко снимаемая стеклянная дверца, равномерный прогрев

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

встраиваемый духовой шкаф

Объем

72Л

Класс энергоэффективности

A+

Максимальная температура

250

ДИЗАЙН

Тип дисплея

LED

Цвет

Черный

Add-on

Нержавеющая сталь

Ручка управления

Переключатель LG

Ручка двери

Ручка LG

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Противень

2 (1 глубокий, 1 стандартный)

Решетка

1

Телескопические полки

2

Гриль

Нет

ВНУТРЕННОСТИ

Уровни расположения полок

5

Конвекция

Да

Термостат

ДА

Охлаждение

Да

Лампа

1 (Halogen)

Тип полок

Выдвижные

Каталитическая панель

Да

Тип двери

Тройное застекление

ДЕТАЛИ

Количество программ

13

Конвекция

Свет

Стандарт

Стандарт + Конвекция

Двойной Гриль + Конвекция

Двойной Гриль

Нижний разогрев / Запекание

Radiant Heat

Разморозка

Пицца

Быстрый разогрев

Подъем теста

Эко

МОЩНОСТЬ

Напряжение (В)

220-240

Частота (Гц)

50

Общая нагрузка (кВт)

2.3

Нижний нагреватель (кВт)

1.07

Конв. Нагреватель (кВт)

2

ГАБАРИТЫ

Габариты

60cm

Без упаковки (ВхШхГ, мм)

595x595x565

Размеры для встраивания (ВхШхГ, мм)

600x565x565

В упаковке (ВхШхГ, мм)

671x650x720

ВЕС, КГ

В упаковке

41

Без упаковки

37.4

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Гарантия

12 месяцев

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WSEZM7225S2

Духовой шкаф LG, 72 литра, удобное приготовление, каталитическая очистка, тройное застекление двери

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