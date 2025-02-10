LG на CES 2025: Итоги

«Жизнь хороша 24/7, когда заботливый интеллект рядом»: под таким девизом компания LG показала, как «Заботливый интеллект» делает повседневную жизнь проще, комфортнее, и наполняет ее заботой. Как прошла крупнейшая выставка потребительской электроники CES 2025?

ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ С «ЗАБОТЛИВЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ»

Мировая премьера концепции «Заботливого интеллекта» прошла в формате театрального представления. Было продемонстрировано, как искусственный интеллект естественно вписывается в нашу повседневность.

Стенд LG на CES 2025 был разделён на зоны, каждая из которых отражает определённое время суток: утро, день, вечер и ночь. Каждая из этих зон по-своему демонстрировала, как технологии LG с искусственным интеллектом помогают в повседневной жизни, воплощая философию компании «Лучшая жизнь для всех». Например, утром ИИ-агент FURON создаёт комфортную атмосферу и даёт персональные советы, а умные системы в автомобилях делают поездки удобнее, анализируя биометрические данные и предлагая подсказки. А вечером телевизоры LG с искусственным интеллектом адаптируют домашние развлечения, анализируя предпочтения зрителей, улучшая качество звука и изображения для максимального удовольствия

Интересный факт: в ночной зоне посетители были в восторге от кинетической люстры — инсталляции из 28 прозрачных элементов LG Signature OLED T. В закрытом состоянии она подчёркивала прозрачность, синхронизируясь с видео и светом, а в открытом — раскрывала элегантный дизайн OLED. Визуальные эффекты, такие как Cloud Bloom, Aquarium и витражные узоры, сочетались с освещением и усиливались технологиями искусственного интеллекта, создавая эффект полного погружения.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО С MICROSOFT

На сцене LG World Premiere компания LG объявила о сотрудничестве с Microsoft для развития ИИ-сервисов в домах, автомобилях и коммерческих пространствах.

Цель сотрудничества — стать лидерами в области инноваций, объединяя продукты LG и клиентские данные из разных сфер, таких как дом, мобильность и коммерческие области, с технологиями искусственного интеллекта Microsoft. Результатом станет внедрение интеллектуальных сервисов, которые сделают жизнь более комфортной и удобной.

Джадсон Алтофф, исполнительный вице-президент и коммерческий директор Microsoft, отметил: «В Microsoft мы верим, что ИИ радикально изменит то, как мы живем и работаем, и мы рады сотрудничать с LG Electronics — пионерами в области создания умных, подключенных пространств — для интеграции ИИ в повседневную жизнь».

Джадсон Алтофф также объявил о дальнейшем сотрудничестве Microsoft с LG в быстрорастущей сфере ИИ-центров обработки данных. Благодаря технологиям охлаждения и терморегулирования LG, партнёры стремятся повысить энергоэффективность ИИ-центров обработки данных, делая их более современными и экологичными.

Что нового в сфере искусственного интеллекта?

LG представила новые продукты с поддержкой искусственного интеллекта, включая LG gram 2025 — первый ноутбук компании с ИИ-функциями.

Почему это важно?

LG gram 2025 сочетает инновационные технологии искусственного интеллекта, изящный дизайн и высокую производительность.

Главное в новинке

Ноутбуки 2025 года оснащены гибридными ИИ-решениями: gram chat On-Device и gram chat Cloud на базе GPT-4o для удобного общения и работы.

Ключевые особенности

Time Travel — быстро находит нужную информацию в документах и файлах.

Интеграция с персональными календарями — помогает управлять расписанием и электронной почтой.

Microsoft Copilot+— включает инструменты для продуктивности, такие как перевод субтитров в реальном времени и создание изображений с помощью ИИ.

Новые ИИ-функции для телевизоров LG 2025 года

LG представила новые ИИ-возможности для телевизоров 2025 года, которые также станут доступны на предыдущих моделях через обновления.

Что нового?

AI Voice ID— распознаёт голос, автоматически переключает профили и подбирает контент под вкусы каждого пользователя.

AI Search— улучшенный поиск на OLED evo, использующий большую языковую модель (LLM) чтобы понимать контекст разговоров для точных рекомендаций.

AI Chatbot— помогает выявлять потенциальные проблемы, предлагает эффективные решения.

Generative Image Gallery— создаёт уникальные фоновые изображения по голосовой команде.

Новая версия платформы webOS 25делает использование телевизора ещё удобнее, предлагая персонализированные рекомендации и поддержку обновлений webOS Re:New на 5 лет.

Инновационное решение «Lifestyle Solution for Mobility»

LG представила Mobility Experience (MX), которая переносит удобства умного дома в мобильные пространства, превращая их в комфортное пространство для жизни.

Трансформация салона авто — модульный дизайн позволяет настроить интерьер автомобиля для отдыха, работы или развлечений.

Помощь в повседневных делах— управление расписанием и интеграция с внешними сервисами для удобного планирования.

Важно знать: соответствуя трендам автомобильной индустрии, LG планирует предлагать платформу MX по подписке, что сделает технологию доступной для большего числа пользователей.

Уникальные новинки от LG

LG представила инновационные устройства с ярким дизайном и удобными форм-факторами. Вот некоторые из них:

Гибкий игровой монитор LG UltraGear OLED Bendable, первый в мире OLED-дисплей с разрешением 5K2K.

Гибкость: 45-дюймовый экран за секунды меняет форму — от плоского до изгиба 900R.

Мгновенный отклик: 0,03 мс времени отклика обеспечивает плавный игровой процесс и максимальное погружение.

Обновлённый StanbyME 2

27-дюймовый экран теперь оснащён встроенным аккумулятором и аксессуарами для удобной транспортировки и крепления — ещё больше свободы для пользователей.

Инновационное устройство для домашнего сада

LG представила новый гаджет, который совмещает продвинутые технологии выращивания растений со стильным дизайном напольной лампы. Идеально подходящее для жителей городов и новичков, это устройство упрощает процесс домашнего садоводства, предлагая больше места для выращивания растений и регулируемые светодиодные лампы для различных культур.

LG анонсировала два новых лайфстайл-проектора для создания уникальной атмосферы: PF600U — многофункциональный проектор «3-в-1» с Bluetooth и светодиодной лампой и CineBeam S — компактный 4K UST-проектор. Проектор PF600U совмещает функции проектора, Bluetooth-колонки и светодиодного светильника, позволяя настроить атмосферу в комнате под предпочтения пользователя.

Вишенка на торте — will.i.am x LG xBoom

LG представила новую линейку продуктов xBoom by will.i.am, в которой сочетаются передовые технологии и неповторимый музыкальный стиль.



Вдохновлённый will.i.am, бренд xBoom использует искусственный интеллект для создания уникального опыта прослушивания музыки. Это партнёрство объединяет инновации с яркими музыкальными решениями, что позволяет создавать уникальную атмосферу для всех любителей музыки.

«Сотрудничество с LG, признанным новатором в сфере технологий и стиля жизни, открывает возможности для создания передовых и ярких решений, которые находят отклик у широкой аудитории ценителей музыки», — отметил will.i.am.

На CES 2025 LG вновь продемонстрировала, как технологии могут не только облегчать повседневные задачи, но и адаптироваться к потребностям каждого пользователя, делая жизнь более удобной и персонализированной. От умных устройств и адаптивных экранов до передовых решений для мобильности и стратегических партнёрств — компания продемонстрировала, каким будет цифровой мир завтрашнего дня.