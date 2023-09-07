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27-дюймовый QHD-монитор Ergo Dual с последовательным подключением

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27-дюймовый QHD-монитор Ergo Dual с последовательным подключением

27QP88D-BS

27-дюймовый QHD-монитор Ergo Dual с последовательным подключением

Front view with Side by Side module
LG QHD Монитор Ergo Dual
LG QHD Монитор Ergo Dual создан специально для вас

Создано специально для вас

Повысьте продуктивность благодаря инновациям для эргономики и рабочего места.

Потрясающее качество изображения

  • Dual 27" QHD (2560 x 1440) IPS Displays
  • sRGB 99% (Typ.) & HDR10

Эргономика

  • Подставка Ergo Dual с C-образной скобой и изолирующей втулкой
  • Различные варианты движения Dual-дисплея

Удобство пользователей

  • Последовательное подключение (USB Type-C™ / DisplayPort)
  • USB Type-C™
Стойка Ergo Dual

Различные варианты движения Dual-дисплея

Повышенная мобильность подставки Ergo Dual обеспечивает расширенную эргономическую регулировку расположения вперед/ назад, поворота, вращения, высоты, наклона и таких модулей, как «Бок о бок», «Центр-портрет», «Поворот» и «Штабель», а также дает высокую производительность, повышая концентрацию и сосредоточенность пользователя.
Вперед/Назад 210 мм

Вперед/Назад
210 мм

Поворот –335°~335°

Поворот
–335°~335°

Высота 150 мм

Высота
150 мм

Наклон –30˚~35˚

Наклон
–30˚~35˚

Поворот 90°

Поворот
90°

Штабель

Центр-портрет

Поворот

Штабель

27" QHD IPS дисплей: Потрясающее качество изображения, 27-дюймовый QHD IPS дисплей, sRGB 99% (станд.), HDR10.
27-дюймовый QHD IPS дисплей

Потрясающее качество изображения, идеальное для работы

27-дюймовый QHD (2560x1440) IPS дисплей воспроизводит детализированные изображения и точные цвета с sRGB 99% (станд.) под широким углом. А HDR10 обеспечивает эффектное, динамичное, захватывающее визуальное восприятие.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.

Почему вам нужен монитор LG QHD Ergo Dual для рабочего места

LG QHD монитор Ergo Dual помогает повысить производительность труда, обеспечивая вам удобную и устойчивую позу.

Для офисного работника

Для офисного работника

С двумя мониторами вы можете сосредоточиться на точном и эффективном выполнении задач, сохраняя правильную осанку благодаря стойке Ergo Stand.

Для разработчиков

Для разработчиков

Размещение одного монитора в портретной ориентации, а другого – в альбомной может повысить удобство работы.

Для создателей контента и стримеров

Для создателей контента и стримеров

Благодаря двойным мониторам вы можете работать над контентом на одном экране, а на другом следить за происходящим для контроля – это позволит вам лучше работать и общаться.

Монитор Ergo Dual для быстрого и легкого анализа большего объема информации


Для финансистов

С помощью двух мониторов вы можете ускорить анализ, легко проверяя больше информации.
USB-type C™ с последовательным подключением DP

Последовательное подключение для полноценного применения двух мониторов

Имея USB Type-C™ и DisplayPort, LG QHD монитор Ergo Dual поддерживает шлейфовое подключение. Таким образом, вы можете сформировать производительную рабочую станцию, подключив мониторы Dual и ноутбук с помощью кабелей DP и USB Type-C™. Благодаря технологии USB-C™ вы можете заряжать подключенный ноутбук, одновременно с этим передавая изображение и данные.

Монитор Ergo Dual позволяет подключить два монитора и ноутбуки для создания продуктивного рабочего места.

*Дисплей может быть подключен с помощью кабеля USB Type-C™ и кабеля DisplayPort, входящих в комплект поставки.
*Для правильной работы при подключении к монитору через USB Type-C™ порт требуется входящий в комплект USB-кабель Type-C™.
*Функция НЕ совместима с устройствами Mac, оснащенными чипом Apple M1.

Комфортная и гибкая настройка рабочего места

Легкая установка

Благодаря обновленному дизайну C-образной скобы и изолирующей втулки* все легко устанавливается. Функция быстрой фиксации позволяет установить подставку моментально и без сложных инструментов.

*Для установки подставки Ergo на стол, столешница должна быть толщиной не более 75 мм (2,9 дюйма) – для C-образной скобы, либо в ней должно быть отверстие более 45 мм (1,7 дюйма) – для изолирующей втулки.

 

Используйте пространство рабочего стола полноценно с помощью подставки Ergo Stand

В основном, для установки двух мониторов требуется более чем в 2 раза больше места по сравнению с существующим пространством. Используйте подставку Ergo Dual и функции легкой установки, чтобы удобно расположить различные необходимые для работы элементы в имеющемся пространстве.
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Характеристики

Диагональ [дюймы]

27

Разрешение

2560 x 1440

Тип Панели

IPS

Соотношение сторон

16:9

Цветовая Гамма (Тип.)

sRGB 99% (CIE1931)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

350

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

75

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота/Поворот/Вращение/Вытянуть/Сократить

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

ПК Монитор

Год

2021

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота/Поворот/Вращение/Вытянуть/Сократить

Возможность Настенного Монтажа [мм]

100 x 100

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

140Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

0.5Вт

Энергопотребление (Тип.)

38Вт

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

17

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

732 x 568 x 374

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

613.5 x 363.5 x 45.4

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

1227.1 x 613.0 x 590.0

Вес в Упаковке [кг]

23.5

Вес без Подставки [кг]

9.5

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

Двойной Контроллер

ДА

ЭКРАН

Соотношение сторон

16:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

280

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

350

Глубина Цвета (Количество Цветов)

16.7M

Цветовая Гамма (Тип.)

sRGB 99% (CIE1931)

Коэффициент контрастности (Мин.)

700:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

1000:1

Тип Панели

IPS

Шаг Пикселя [мм]

0.2331 x 0.2331

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

75

Разрешение

2560 x 1440

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

68.466

Диагональ [дюймы]

27

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Цветовая Гамма (Мин.)

sRGB 98% (CIE1931)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Снижение Цветовой Чувствительности

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync

Супер Разрешение+

ДА

Заводская Калибровка Цвета

ДА

Автоматический Переключатель Источника Ввода

ДА

HDR 10

ДА

HDR Effect

ДА

АКСЕССУАРЫ

HDMI

ДА (2шт)

Другое (Аксессуары)

DC Удлинитель (2шт.) Черный / 1.4м с Держателем

Display Port

ДА (2шт)

USB-C

ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

HDMI

ДА(1шт)

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

DisplayPort

ДА(Вход 1шт / Выход 1шт)

Версия DP

1.4

USB Downstream Порт

ДА(2шт/версия 3.0)

USB-C

ДА(1шт)

USB-C (Передача Данных)

ДА

USB-C (макс. разрешение в Гц)

2560 x 1440 @ 75Hz

USB-C (Подача Энергии)

65Вт

Daisy Chain

ДА(QHD/60Hz)

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Front view with Side by Side module

27QP88D-BS

27-дюймовый QHD-монитор Ergo Dual с последовательным подключением