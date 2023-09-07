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Сверхмощная минисистема с диджейскими эффектами
Сверхмощная минисистема с диджейскими эффектами
Диджейские эффекты
Диджейские эффекты
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Цветная подсветка динамиков
Цветная подсветка динамиков
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Вертушки для скретча
Вертушки для скретча
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Синхронизация звука с ТВ
Синхронизация звука с ТВ
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Режим "Футбол"
Режим
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X-BOOM PLUS
X-BOOM PLUS
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Настройка режима эквалайзера
Настройка режима эквалайзера
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Все характеристики
-
Количество каналов
-
4.2
-
Общая мощность
-
3000W
-
Фронтальные колонки
-
500W x 2
-
Сабвуфер
-
1000W x 2
-
Потребление электроэнергии Вт
-
200 Вт
-
Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт
-
↓0.5 Вт
-
2-канальный стерео-звук (By-Pass)
-
●
-
Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)
-
●
-
Звуковые декодеры - WMA
-
●
-
Управление через смартфон
-
●
-
USB Host (аудио)
-
●
-
Зарядка аккумулятора MP3-плеер
-
●
-
Пойск по файлам / папкам во время воспроизведения
-
●
-
Удаление файлов
-
●
-
Синхронизация звука с LG TV по Bluetooth
-
●
-
Обновление прошивки через смартфон (FOTA)
-
●
-
Мультиподключение по Bluetooth до 3 смартфонов
-
●
-
Громкость ЭХО
-
●
-
Bluetooth 4.0 (Rx / Tx)
-
●/-
-
NFC
-
●
-
Пульт ДУ
-
●
-
Инструкция пользователя
-
●
-
FM-антенна
-
●
-
Передняя панель - USB
-
2
-
Передняя панель - Разъём для микрофона (φ6.3)
-
●
-
Передняя панель - Вход для портативных устройств (3,5 мм)
-
●
-
Задняя панель - Аудиовход (левый/правый)
-
●
-
Задняя панель - FM тюнер
-
●
-
AUX
-
●
-
Natural EQ
-
●
-
Auto EQ
-
●
-
User EQ
-
●
-
Football
-
●
-
Bass Blast
-
●
-
DJ Effect
-
●
-
CD
-
●
-
CD-R/CD-RW
-
●
-
MP3 CD
-
●
-
WMA CD
-
●
-
Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм
-
454 х 355 х 160
-
Вес нетто (кг) / Основной модуль
-
6.6
-
Вес нетто (кг) / Центральная колонка
-
36.6
-
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CM9750
Сверхмощная минисистема с диджейскими эффектами