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Сверхмощная минисистема с диджейскими эффектами

Функции

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Сверхмощная минисистема с диджейскими эффектами

CM9750

Сверхмощная минисистема с диджейскими эффектами

Разнообразие источников воспроизведения

Еще больше возможностей подключения для удобства использования - 2 разъема USB, лоток для диска, возможность подключения портативных устройств через кабель, Bluetooth синхронизация со смартфоном / планшетом

Auto DJ

Функция Auto DJ удаляет все промежутки между песнями, делая воспроизведение непрерывным.

Запрограммированное воспроизведение

Создайте свой собственный плейлист на основе композиций, хранящихся на подключенных в систему CD или USB.

Запись на устройство USB

Вы можете записать звук с различных источников сигнала на USB-накопитель.

Диджейские эффекты

Добавьте оригинальности звучанию, используя диджейские эффекты (FLANGER, PHASER, CHORUS, DELAY). Регулируйте уровень эффекта с помощью вертушки Effect Control.

Диджейские эффекты

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Цветная подсветка динамиков

Создайте световые спецэффекты для стильной атмосферы клуба прямо у вас дома. Яркая цветная подсветка динамиков, меняющаяся в такт музыке.

Цветная подсветка динамиков

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Вертушки для скретча

Настоящий скретч простым движением руки.

Вертушки для скретча

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Синхронизация звука с ТВ

Подключите ТВ к аудиосистеме LG XBOOM CM9750 и получите еще больше удовольствия от просмотра ТВ. Возможность беспроводной синхронизации звука через Bluetooth избавит от необходимости тянуть дополнительные провода.

Синхронизация звука с ТВ

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Режим "Футбол"

Хотите ощутить себя на футбольном матче? Нет ничего проще! Подключите ТВ к системе LG XBOOM CM9750 (проводное / беспроводное подключение), включите матч любимой команды на ТВ, выберете режим звучания "Футбол" и наслждайтесь эффектом присутствия на трибуне.

Режим

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X-BOOM PLUS

Мощности нет предела! Через разъем AUX OUT подключите два устройства серии X-Boom для одновременного воспроизведения музыки

X-BOOM PLUS

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Настройка режима эквалайзера

Настройте уровень звука тембра высоких и низких частот в соответствии со своими предпочтениями.

Настройка режима эквалайзера

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов

4.2

Общая мощность

3000W

Фронтальные колонки

500W x 2

Сабвуфер

1000W x 2

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление электроэнергии Вт

200 Вт

Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт

↓0.5 Вт

ЗВУК

2-канальный стерео-звук (By-Pass)

Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)

Звуковые декодеры - WMA

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон

USB Host (аудио)

Зарядка аккумулятора MP3-плеер

Пойск по файлам / папкам во время воспроизведения

Удаление файлов

Синхронизация звука с LG TV по Bluetooth

Обновление прошивки через смартфон (FOTA)

Мультиподключение по Bluetooth до 3 смартфонов

КАРАОКЕ

Громкость ЭХО

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Bluetooth 4.0 (Rx / Tx)

●/-

NFC

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

Инструкция пользователя

FM-антенна

РАЗЪЕМЫ

Передняя панель - USB

2

Передняя панель - Разъём для микрофона (φ6.3)

Передняя панель - Вход для портативных устройств (3,5 мм)

Задняя панель - Аудиовход (левый/правый)

Задняя панель - FM тюнер

AUX

АУДИО

Natural EQ

Auto EQ

User EQ

Football

Bass Blast

DJ Effect

ТИП ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ДИСКОВ

CD

CD-R/CD-RW

MP3 CD

WMA CD

РАЗМЕРЫ

Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм

454 х 355 х 160

Вес нетто (кг) / Основной модуль

6.6

Вес нетто (кг) / Центральная колонка

36.6

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CM9750

Сверхмощная минисистема с диджейскими эффектами