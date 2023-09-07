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Минисистема LG XBOOM OM7560 с диджейскими эффектами и поддержкой караоке,1000 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Функций DJ

Функции

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Минисистема LG XBOOM OM7560 с диджейскими эффектами и поддержкой караоке,1000 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Функций DJ

OM7560

Минисистема LG XBOOM OM7560 с диджейскими эффектами и поддержкой караоке,1000 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Функций DJ

Мощность 1000 Вт

Пора дать старт зажигательным вечеринкам! Правильно подобранная музыка и яркая мерцающая подсветка - то, что нужно для успешной вечеринки. Благодаря возможности вертикальной установки LG XBOOM OM7560 не требует много места.

Клубная подсветка

Громче музыка - ярче танцпол! Мерцающая в такт музыке подсветка для создания самой зажигательной вечеринки.

Акселератор вечеринки

Сдвиньте рычаг вверх до предела и активируйте эффект взрывной мощи.

DJ эффекты

Добавляйте предустановленные эффекты звучания (скретч, эхо, флэнжер, хорус, фэйзер) как профессиональный диджей.

Auto DJ

Функция Auto DJ обеспечивает воспроизведение без пауз между песнями.

DJ Sharing

Создайте собственный микс на аудиосистеме, передайте его на смартфон или поделитесь с друзьями (используйте приложение LG Music Flow Bluetooth).

Поддержка караоке

Караоке для вечеринки! Создайте фонограмму из любой песни всего одним нажатием - во время воспроизведения композиции активируйте функцию "Удаление вокала". Вы так же можете изменять тональность выбранной песни для более комфортного пения

Приложение для управления по Bluetooth

Приложение LG Music Flow Bluetooth создано для дистанционного управления системой с мобильных устройств. Выбирайте песни из плейлиста и добавляйте эффекты прямо на своем смартфоне!

Мульти-плейлист

Подключите до 3 мобильных устройств по Bluetooth и создавайте плейлист на базе песен, хранящихся в памяти любого из подключенных устройств.

Синхронизация звука с ТВ

Подключите совместимый телевизор LG к аудиосистеме без лишних проводов.

Автоматическое воспроизведение музыки

Функция автоматического распознавания источника воспроизведения позволяет начать транслировать музыку со смартфона сразу же после обнаружения аудиосистемой Bluetooth сигнала смартфона.

Два разъема для USB

Возможность подключения 2 USB для безграничного выбора музыкальных файлов.

Беспроводное объединение устройств

Мощности нет предела! Объедините 2 устройства в одну систему без лишних проводов и увеличьте мощность звучания в два раза.
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Все характеристики

УСИЛИТЕЛЬ

Выходная мощность RMS (Фронтальная колонка)

300 Вт x 2

Выходная мощность RMS (Сабвуфер)

400 Вт

Общая

1000 Вт

РАЗЪЕМЫ

AUX выход (X-Boom Plus)

USB2

USB 1

Разъем для подключения портативных устройств

AUX вход

Кнопка закрытия лотка диска

Подключение системы (фронтальная колонка / сабвуфер)

●/●

Фронтальная колонка (лев. / прав.)

Сабвуфер (пассивный / активный)

●/-

Разъем 4 пин для сабвуфера (левый / правый)

●/●

Регулировка громкости микрофона

Разъем для микрофона

2 (Φ6.3)

ЭКВАЛАЙЗЕР

Пользовательские настройки эквалайзера

Дангдут

Арабский

Афро Хип-Хоп

Индия

Банда

Реггетон

Меренге

Кумбия

Сальса

Самба

Акс

Фохо

Фанк

Португальский

Обычный

Поп

Классика

Рок

Джаз

Усиление баса Bass Blast

Режим "Футбол"

ЗВУК

Juke box (создание собственного плейлиста)

DJ эффекты

DJ Pro (Кнопки с эффектами на панели)

Multi Juke box (создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов / планшетов)

Конструктор сэмплов

Auto DJ

Режим Childsafe (контроль громкости звука при включении)

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Требования к энергопотреблению

110 или 220/230В 50/60Hz

Энергопотребление

270

Потребление электроэнергии в режиме ожидания

0.5Вт↓

ФОРМАТЫ АУДИО

2-к. стерео (By-Pass)

Приглушение звука

КАРАОКЕ

Voice Canceller (уменьшение громкости вокала в песнях)

Key changer (изменения тональности)

ТЮНЕР

Тип

PLL

Волна

FM

Диапазон

87.5 ~ 108.0 MHz

Количество предустановленных станций

Ran.50

Память / Удаление

●/●

Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки

●/●/●/●

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ФОРМАТЫ ДИСКОВ/ФАЙЛОВ

Количество загружаемых дисков

1 CD

Тип загрузки

Лоток для дисков

Audio CD

MP3/WMA CD

●/●

CD-R/CD-RW

●/●

MP3

WMA

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Повтор 1 трек / Диск

●/●

Программирование воспроизведения (Память)

● (60)

Случайное воспроизведение

Пропуск (вперед / назад)

Сканирование (вперед / назад)

USB-запись напрямую

Dual USB (запись с USB1 на USB2)

Зарядка MP3-плеера через USB/ micro USB

●/-

LED подсветка колонок

LED подсветка основного устройства

Party Thruster (Акселератор вечеринки)

MP3/WMA ID3-теги

Пойск по файлам / папкам во время воспроизведения

Удаление файлов

Bluetooth

Автоматическое изменение функции Bluetooth

Управление через Bluetooth

Беспроводная синхронизация звука с ТВ по Bluetooth

Режим ожидания Bluetooth

Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth

Автоматическое начало воспроизведение музыки

DJ Sharing (запись миксов на смартфон)

Fota (беспроводное обновление прошивки)

X-Boom Plus / Party Link (беспроводное объединение устройств)

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

MA2

Батарейки

AAAx2

Инструкция

Гарантийный талон

FM антенна

КОЛОНКИ

Система

двухполосная АС

ВЧ динамик

2"

НЧ динамик

4"

Импенданс

4Ω

Магнитное экранирование

Не экранируется

НЧ динамик (сабвуфер)

8"

Импенданс (сабвуфер)

3Ω

Магнитное экранирование (сабвуфер)

Не экранируется

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш x В x Г), мм

330 x 815 x 302

Вес нетто, кг

16.8

Размер упаковки (Ш x В x Г), мм

904 x 410 x 368

Вес брутто, кг

19.5

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OM7560

Минисистема LG XBOOM OM7560 с диджейскими эффектами и поддержкой караоке,1000 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Функций DJ