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Холодильник Side by Side LG – настоящий флагман холодильников для дома. Холодильники с верхним расположением морозильной камеры LG укомплектованы всеми новейшими инновациями в технологиях LG
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