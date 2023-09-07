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Телевизор LG,NanoCell 65", 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

Характеристики

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Телевизор LG,NanoCell 65", 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

65SM8600PLA

Телевизор LG,NanoCell 65", 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

(3)
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Все характеристики

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Линейка

Super UHD 4K (LED)

Размер экрана (дюймы)

65

Smart TV

webOS Smart TV

Тип HDR

4K Cinema HDR

Угол обзора

Широкий угол обзора

Звуковая система

Dolby Surround / Ultra Surround

Система динамиков

2.0

Пульт Magic Remote в комплекте

Управление подсветкой

Локальное (Local Dimming)

IPS Panel

Поддержка Dolby Atmos®

МАТРИЦА

Тип дисплея

LED IPS

Разрешение экрана

3840 × 2160

Тип подсветки

Edge

Размер экрана (дюймы)

65

NanoCell дисплей

IPS Panel

Угол обзора

Широкий угол обзора

ВИДЕО

Процессор

Процессор α7

Тип HDR

4K Cinema HDR

УЛЬТРА Яркость

Dolby Vision (Антенна / HDMI / CP / USB)

— / ● / ● / ● (4K/2K)

HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (4K/2K)

HLG (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (4K/2K)

Улучшенный HDR от Technicolor

Эффект HDR

● (4K/2K)

4K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)

— / — / — / ●

2K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)

— / ● / — / ●

Процессор обработки изображений

Интеллектуальный процессор α7 II поколения

Цветобустер

Advanced Color Enhancer

Цветокорректор

True Color Accuracy

Масштабирование разрешения

4K

Подавление шума

Четырехступенчатое

Цветовой диапазон (Wide Color Gamut)

NanoCell Color

Палитра с миллиардом оттенков (10 битный цвет)

Возможность управления подсветкой

Локальное (Local Dimming)

Режимы изображения

● 10 режимов (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, Technicolor Expert, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))

Режим Technicolor Exper

Улучшение глубины фона / объектов

● / ●

Глубокое обучение ИИ Изображения (Deep Learning AI Picture)

ИИ Яркость (AI Brightness)

Алгоритм тонального отображения

HDR Dynamic Tone Mapping

Motion Pro

Motion Pro

Оптимизатор подсветки для Local Dimming Ⅱ

HEVC (Видео декодер)

4K@120P, 10bit

VP9 (Видео декодер)

4K@60P, 10bit

Технологии улучшения время отклика в играх (VRR/ALLM)

— /●

True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate)

TM200 (Частота обновления 100Гц)

АУДИО

Выходная мощность

20 Вт (10 Вт на канал)

Система динамиков

2.0

Направленность динамиков

Вниз

Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников)

Поддержка Dolby Atmos®

DTS декодер

ИИ Звук (AI Sound)

Настройка звука одним касанием (One Touch Sound Tuning)

Звуковая система

Dolby Surround / Ultra Surround

Алгоритм обработки голоса (Clear Voice)

Clear Voice III

Технология WiSA Speakers

LG Sound Sync / Bluetooth

Авто оповещение (легкое подключение по Bluetooth)

Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ (Android/iOS)

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X (см. инструкцию)

AI ФУНКЦИИ

Технология LG ThinQ

Интеллектуальное распознавание голоса

Технология речевого ввода текста (Speech to Text)

Голосовой поиск LG

Технология AI UX

Технология AI Home

Технология AI Recommendation

Интеллектуальная правка

Домашняя панель инструментов (Home Dashboard)

Авто определение устройств

Технология Apple HomePod

Технология Mobile Connectivity

Технология Screen Share

Работа с приложением LG TV Plus

Работа с приложением Smart ThinQ

Работа с приложением Apple AirPlay 2

SMART TV

Операционная Система

webOS Smart TV

Количество ядер

4

Пульт Magic Remote

В комплекте

Функция «Универсальный Пульт»

Функция «Быстрый доступ» (Quick Access)

Функция Виртуальная реальность (360 VR)

Функция Magic Link

Аудиогид (преобразование текста в речь)

Галерея

Магазин контента и приложений LG

Функция «Мульти-окно» (Multi-view)

DIAL

Браузер

Музыкальный проигрыватель

LG каналы Плюс

● (только Россия)

SMART ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Mobile TV

Поддержка Wi-Fi TV

Поддержка Bluetooth Low Energy

Сетевой Файловый Браузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Родительский режим

Режим Гостиница

Автокалибровка

Языковая поддержка / OSD Language

6 языков

СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового ТВ (Наземная, Кабельная, Спутниковая)

DVBT2/C/S2

Эфирное ТВ

DVBT2/T

Кабельное ТВ

DVBC

Спутниковое ТВ

DVBS2/S

Приём аналогового сигнала

Передача данных (зависит от страны)

HbbTV (Россия)

CI+

CI+ 1.4

Телетекст, количество страниц

2000

Телетекст, способ навигации

Flof

Субтитры

Аудио описание (AD)

Электронная телепрограмма (EPG)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

HDMI

2 (Сзади) / 2 (Сбоку) v2.0

Simplink (HDMI CEC)

Обратный звуковой канал (ARC)

ARC (HDMI 2)

USB

2 (Сзади) / 1 (Сбоку)

LAN

● (Сзади)

Слот CI

● (Сбоку)

Вход для антенны (RF)

2 (Сзади, RF/Sat)

Оптический Аудио выход

● (Сзади)

Выход для наушников / Линейный выход

● (Сзади)

Wi-Fi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V5.0)

МОЩНОСТЬ

Источник питания (В/Гц)

100 - 240/50 - 60

Потребление в режиме ожидания (Вт)

< 0.5

Функция энергосбережения

Датчик освещенности

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

MR19

Батарейки

● (AA x 2 шт)

Кабель питания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

РАЗРЕШЕНИЕ

4K UHD

ОСОБЕННОСТИ

ThinQ AI

Большие ТВ

LED TVs

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