Телевизор LG,NanoCell 49", 4K, 4K Cinema HDR , ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

Игровой процесс в формате 4K HDR обеспечивает еще более сочные цвета, даже при просмотре с широкого угла обзора. Реалистичные визуальные эффекты при движении в сочетании с виртуальным объемным звуком в формате 5.1 создают атмосферу театрального представления и полностью погружают вас в игру.