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65-дюймовый 4K смарт-телевизор LG OLED evo C3 2023 года
*Источник: Омдия. Единичные отгрузки, 2013-2022 гг. Результаты не являются одобрением LG Electronics. Любое использование этих результатов осуществляется на собственный риск третьей стороны. Посетите https://www.omdia.com/ для более подробной информации.
LG OLED эво. Первопроходец важного десятилетия.
Что делает LG OLED evo брендом №1 среди OLED-телевизоров? Отличные новинки в привлекательных форм-факторах, которые потрясают воображение. Яркое и четкое изображение2,3,4, настолько реалистичное, что вы чувствуете себя участником событий. Потрясающий звук5 для реалистичности просматриваемого контента. Передовая технология 1, которая постоянно совершенствуется и позволяет совершенно по-новому пользоваться телевизором.
Изображение, демонстрирующее ключевые функции телевизора LG OLED evo C3, стоящего на черном фоне с розово-фиолетовым фейерверком. Розовое отражение от фейерверка рисует слова "OLED evo" на земле. Внутри изображения показан процессор α9 4K Gen6. Чип расположен перед изображением озера, качество которого улучшено с помощью технологий обработки. Изображение, демонстрирующее работу технологии Brightness Booster Max на примере светлых перьев птицы. Изображение саундбара SC9: показан телевизор LG OLED evo C3, на экране которого демонстрируется музыкальный концерт, и стоящий рядом у стены саундбар SC9. Изображение, демонстрирующее технологию AI Sound Pro: на экране телевизора демонстрируется рок-концерт, от экрана исходят графические фигуры, символизирующие звуковые волны, заполняющие комнату.
*Изображения экрана являются имитацией.
**Яркость зависит от серии и размера.
***Саундбар приобретается отдельно.
Гармония яркого
изображения и звука
с 10-летним наследием
*Изображения экрана являются имитацией.
**Саундбар приобретается отдельно.
Процессор α9 AI 4K Gen 6
Настоящая эволюция
Войдите в мир α-реализма¹, усовершенствованный за 10 лет инноваций. Портал в новые вселенные и ощущение того, что ты действительно там. Станьте главным героем в окружении исключительного качества изображения и звука процессора α9 AI 4K Gen6.
AI Super Upscaling ( ИИ масштабирование)
Система обработки на базе искусственного интеллекта использует технологии AI Noise Reduction (Устранение шума с помощью ИИ) и AI Super Resolution (Супер-разрешение с помощью ИИ) для определения категории изображений и удаления их них шума в зависимости от категории. Затем алгоритмы глубокого обучения улучшают лица и объекты таким образом, чтобы они выглядели более четкими, выразительными и многомерными, но при этом естественными.
Образ женщины в городе. Квадратное наложение применяется поверх женщины, представляющей AI Super Масштабирование, что делает ее более детализированной на фоне искусно размытого фона.
Функция динамической тональной компрессии OLED Dynamic Tone Mapping Pro
Функция динамической тональной компрессии OLED Dynamic Tone Mapping Pro определяет, что находится в кадре, и применяет оптимальную тональную кривую, обеспечивая более естественный HDR, контраст и детализацию.
Функция усиления экспрессии HDR Expression Enhancer
HDR Expression Enhancer применяет индивидуальные кривые коррекции тона к тем объектам, на которые естественным направлены ваши глаза, делая их более четкими и выразительными.
*Смоделированные экранные изображения.
** Саундбар можно приобрести отдельно.
AI Sound Pro
10 лет инноваций позволили создать функцию AI Sound Pro, которая виртуально микширует звук, создавая эффект объемного звучания 9.1.2, обеспечивая четкость звучания и точный контроль баланса.
Изображение со сравнением разных размеров LG OLED C3: 42", 48", 55", 65", 77" и 83".
Технология Brightness Booster
Наслаждайтесь высокой яркостью OLED
Самоподсвечивающиеся пиксели LG OLED светятся еще ярче² благодаря алгоритму повышения яркости, архитектуре управления подсветкой и другим улучшениям, которые вносит в изображение процессор α9 AI 4K Gen6.
*Яркость зависит от серии и размера.
Кронштейн Synergy
Гармония экрана и динамиков
Кронштейн, разработанный специально для LG OLED C35, идеально соединяется с телевизором при монтаже на стене или установке на подставке. Помимо гармоничного сочетания с интерьером, он обеспечивает максимальный потенциал для трехполосных динамиков.
*Изображения экрана являются имитацией.
**Саундбар приобретается отдельно.
Услышьте, как звуки и образы сливаются воедино
Гармония телевизора и саундбара
Используйте свой LG OLED-телевизор c LG саундбаром, и они будут работать вместе как один динамик для создания трехмерного звука концертного зала.
Расширенные настройки звука
Подключите свой OLED-телевизор LG к саундбару LG и автоматически переключитесь в режим саундбара, открыв 3 новые настройки.
*Режим саундбара может различаться в зависимости от модели телевизора.
**Управление режимом саундбара может различаться в зависимости от модели саундбара.
***Саундбар можно приобрести отдельно.
Ультратонкий дизайн
Размеры, раздвигающие привычные рамки
Гармония с любой стороны. LG OLED evo C3 сливается с фоном благодаря практически незаметным рамкам6 экрана без границ. Наслаждайтесь тонкими размерами, которые совершенствовались в течение 10 лет и гармонично вписываются в ваше пространство.
Изображение LG OLED C3 с саундбаром на стене творческого помещения. Вид сбоку на тонкие размеры LG OLED C3, расположенного перед окном, из которого открывается вид на город. Нижний угол подставки LG OLED C3 и саундбара.
*Изображения экрана являются имитацией.
**Саундбар приобретается отдельно.
Самоподсвечивающийся OLED
Не требует задней подсветки
Пиксели светятся гораздо ярче, когда они работают сами по себе, без тусклой задней подсветки.
Бесконечная контрастность
Благодаря глубоким темным оттенкам черного, которые могут быть достигнуты только с помощью самоподсвечивающихся пикселей, яркий контраст раскрывает детали, которые вы обычно упускаете из виду, с четкими и четкими визуальными эффектами.
100% точность цветопередачи и 100% цветовой объем
Благодаря 100-процентной точности цветопередачи и цветовому объему, цвета отображаются точно так же, как в оригинале, с насыщенными тонами как при ярком, так и при недостаточном освещении.
Сертификация Intertek Color Fidelity. Сертификация Intertek Color Volume.
*Изображения экрана являются имитацией.
**Панель LG OLED сертифицирована компанией Intertek на 100% точность цветопередачи, измеренную по формуле CIE DE2000 при тестировании на 125 цветовых схемах.
***Объем полного цвета дисплея (CGV) эквивалентен или превышает цветовое пространство DCI-P3, что было подтверждено независимым тестированием компании Intertek.
Широкий диапазон размеров
Любой размер, который подходит именно вам
Модельный ряд LG OLED C3 предлагается в разных размеров, среди которых вы найдете то, что вам нужно: от 42-дюймового для одиночных киномарафонов до больших 83-дюймовых экранов для просмотра спортивных соревнований в компании друзей.
Изображение со сравнением разных размеров LG OLED C3: 42", 48", 55", 65", 77" и 83".
Новый главный экран webOS 23
Адаптируется под ваши предпочтения
Новый главный экран webOS 23 — это центр, который вращается вокруг вас, адаптируясь под ваши предпочтения.
*Смоделированные экранные изображения.
*Смоделированные экранные изображения.
**Поддерживаемые меню и приложения могут различаться в зависимости от страны.
*** Отображаемые меню могут отличаться после выпуска.
****Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.
Достопримечательности и звуки оживают
Завораживающее кино
Сцены оживают благодаря сверхяркому изображению Dolby Vision и захватывающему пространственному звуку Dolby Atmos.
Истинная картина
Обработка изображения может лишить фильм предполагаемого очарования. РЕЖИССЕРСКИЙ РЕЖИМ сохраняет режиссерскую версию для более аутентичного способа просмотра фильмов.
Бесконечная библиотека развлечений
Смотрите все любимые потоковые сервисы прямо с телевизора, включая Netflix⁷ и Prime Video⁸.
*Доступность контента и приложений зависит от страны или региона.
**Для услуг OTT требуются отдельные подписки».
Истинное наслаждение от игры
Отправляйтесь в эпические игровые приключения
Побеждайте каждый раз. Невероятно быстрое время отклика 0,1 мс, совместимость с NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium и поддержка VRR формируют четкую и плавную картинку непревзойденного качества, а ориентированный на геймеров пользовательский интерфейс и простая потоковая передача игр позволяют вам полностью погрузиться в игровой процесс.
Изображение трех мужчин, играющих в гонки на OLED-телевизоре LG в современной городской квартире.
*Время отклика протестировано и сертифицировано Intertek.
**VRR — это сертифицированная спецификация HDMI 2.1».
Игровая панель и Оптимизатор
Краткий обзор настроек игры
Оптимизатор игр позволяет применить идеальные настройки для игры в зависимости от жанра и игрового окружения. Перейдите на вкладку «Звук», чтобы настроить эффекты, или на вкладку «Игра», чтобы убедиться, что все выглядит и ощущается так, как вам нужно. Нет необходимости делать паузу. Простой доступ в меню из Игровой панели, которая настраивается на определенные действия во время игры.
На черном градиентном фоне показаны три игровых экрана. На одном из них показана гоночная игра с панелью управления, настроенная на действие. На другом изображена фантастическая игра с меню оптимизатора игр. На последнем экране показана вкладка оптимизатора игр поверх музыкальной игры.
Облачные игры
Проводник в Мир Игр
Получите доступ к GeForce NOW прямо со своего телевизора и откройте для себя библиотеку с колоссальным количеством игр на выбор.
Постер игры Cyberpunk 2077.
*Может потребоваться подписка GeForce NOW.
Спортивная сенсация
Захватывает дух
Спорт в центре внимания. Персонализированное спортивное оповещение держит вас в курсе событий вашей любимой команды благодаря прямому доступу к расписанию матчей с главного экрана. Благодаря десятилетию инноваций только LG OLED обеспечивает реализм стадиона благодаря большому дисплею и четкому разрешению AI-процессора α9 4K Gen6 — идеально подходит для одновременного просмотра двух игр в режиме Multi View.
Захватывает дух
*Изображение предназначено только для демонстрации
*Вышеприведенный контент и сертификация относятся к 65C3 и могут различаться в зависимости от модели.
** Все модели LG OLED 2023 года поставляются в экологически чистой упаковке.
***Все модели Z3, G3, C3, B3 и A3 сертифицированы как «Экопродукт».
****Этикетка «Уменьшение выбросов CO2» относится к моделям 77/65/55/48/42C3. Все модели G3 и 83C3 имеют этикетку «Измерено CO2».
1.α-реалистичность означает реалистичное качество изображения и звука, обеспечиваемое -процессором LG α9 AI 4K Gen6.
2.Все модели LG OLED evo, кроме C3 48/42, обеспечивают более светлое изображение, чем обычные OLED-телевизоры.
3.По сравнению с моделями evo без OLED и по результатам измерения полностью белого цвета.
4.Алгоритм усиления подсветки не применяется в моделях C3 48/42.
5.Кронштейн Synergy совместим с моделями C3 77/65/55.
6.Узкие рамки не применятся в моделях C3 83/48.
7.Требуется подписка на Netflix.
8. Amazon, Prime Video и другие связанные логотипы являются торговыми марками Amazon.com, Inc. или ее филиалов. Подписка на Amazon Prime и/или Prime Video платная. Подробную информацию смотрите на сайте primevideo.com/terms.
Характеристики
-
Тип дисплея
-
4K OLED
-
Частота обновления
-
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
OLED Цвет
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α9 6-го поколения 4К
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
-
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
-
Да
-
Dolby Atmos
-
Да
Все характеристики
-
Оттенки серого
-
Да
-
Высокая контрастность
-
Да
-
Инвертировать цвета
-
Да
-
Кабель ИК-бластера
-
Да
-
Кабель питания
-
Да (Прикрепленный к)
-
Пульт
-
Magic Remote
-
Батарейки для пульта дистанционного управления
-
Да (AA x 2ШТ)
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2 Up-mix)
-
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
Аудио кодек
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)
-
Аудио выход
-
40Вт
-
Bluetooth Surround Ready
-
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
-
Да
-
Dolby Atmos
-
Да
-
LG Синхронизация звука
-
Да
-
Одновременный вывод звука
-
Да
-
Звуковой режим
-
Да
-
Направление динамика
-
Вниз
-
Акустическая система
-
2.2 Канала
-
Поддержка WiSA
-
Да (увеличение до 2.1 канала)
-
Поддержка Bluetooth
-
Да (v 5.0)
-
CI-слот
-
1шт
-
Ethernet- вход
-
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
-
eARC (HDMI 2)
-
HDMI-вход
-
4шт (поддерживает 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS в соответствии с HDMI 2.1 (4 порта))
-
RF вход (антенна/кабель)
-
2шт
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Да
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
-
1шт
-
USB-вход
-
3шт (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Да (Wi-Fi 5)
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
-
1600 x 950 x 200
-
Вес упаковки
-
26.4
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1441 x 826 x 45.1
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
-
1441 x 880 x 230
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
-
470 x 230
-
Вес телевизора без подставки
-
16.6
-
Вес телевизора с подставкой
-
18.5
-
Крепление VESA (ШхВ)
-
300 x 200
-
Оптимизатор игр
-
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
-
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
-
Да
-
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
-
Да
-
Режим HGIG
-
Да
-
VRR (Переменная частота обновления)
-
Да
-
Разрешение экрана
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
-
4K OLED
-
Частота обновления
-
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
OLED Цвет
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
-
Да (SDR/HDR)
-
AI Изображение ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI Изображение Pro
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
AI Супер Масштабирование 4K (*AI - искусственный интеллект)
-
Технология затемнения
-
Самосветящиеся пиксели
-
Динамическое отображение тонов
-
Да (OLED Динамическое отоброжение тонов Pro)
-
FILMMAKER MODE ™
-
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
HFR (Высокая частота кадров)
-
4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)
-
Motion (Технология обработки движений)
-
OLED Motion
-
Режим изображения
-
10 режимов (Мастер индивидуальной настройки изображения, Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Filmmaker, (ISF)Эксперт (светлая комната), (ISF)Эксперт (темная комната))
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α9 6-го поколения 4К
-
Источник питания ( напряжение, Гц)
-
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
-
Энергопотребление в режиме ожидания
-
Менее 0.5Вт
-
Семейные настройки
-
Да
-
Всегда готов
-
Да
-
Художественная галерея
-
Да
-
Веб-браузер
-
Да
-
Голосовое управление без пульта
-
Да
-
Интеллектуальное распознавание голоса
-
Да
-
Пульт Magic Remote
-
В комплекте
-
Мультипросмотр
-
Да
-
Операционная система (ОС)
-
webOS 23
-
Передача из Комнаты в комнату
-
Да (Отправитель/Получатель)
-
Приложение для удаленного управления смартфоном
-
Да (LG ThinQ)
-
Спортивное оповещение
-
Да
-
ThinQ
-
Да
-
Совместимость с USB-камерой
-
Да
-
Работает с Apple AirPlay 2
-
Да
-
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OLED65C3RLA
65-дюймовый 4K смарт-телевизор LG OLED evo C3 2023 года