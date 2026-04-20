55-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K 2026

3) * Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.

5) * По сравнению с ИИ-процессором 2025 года alpha 7 AI 4K Gen9, на основе внутреннего сравнения технических характеристик.

6) * Функция AI Picture Pro будет работать с любым контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

* Изображения масштабируются до качества, близкого к 4K. Результаты могут варьироваться в зависимости от разрешения исходного материала.

8) * Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

10) * Функция AI Search (Copilot) доступна в моделях OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD, поддерживающих программу обновления webOS Re:New, включая модели, выпущенные с 2022 года.

* Требуется подключение к Интернету, а партнерские сервисы ИИ могут быть изменены или требовать подписки.

* Эта функция может зависеть от региона и модели и недоступна в странах, где не предоставляется поддержка LLM.

11) * Некоторые из этих функций могут не поддерживаться в определенных регионах или моделях.

* Отображаемые меню могут отличаться после выпуска изделия.

* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

* Карточка In This Scene («В этой сцене») доступна в странах, поддерживающих EPG (Электронный телегид).

* Карточка «Сейчас в эфире» недоступна в приложениях Netflix и других контент-провайдеров, поэтому она не будет отображаться.

* Карточка Generative AI («Генеративный ИИ») доступна в определенных регионах или моделях.

12) * В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

* Поддержка Voice ID может различаться в зависимости от региона и страны и доступна на телевизорах OLED, QNED, NANO 4K UHD, выпущенных начиная с 2024 г, а также на телевизорах MRGB и FHD начиная с 2026 г.

* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.

* Блокировка может быть снята человеком с похожим голосом; если голос меняется по состоянию здоровья или другим причинам, распознавание может работать некорректно.

* Предоставляемые виджеты могут отличаться в зависимости от страны и могут быть изменены или удалены без предварительного уведомления.

* Функция My Page применяется в телевизорах OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026 года.

13) * Необходимо подключение к Интернету.

* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.

* В странах, где обработка естественного языка не поддерживается, голосовой доступ к приложениям и их использование могут быть недоступны.

14) * webOS Re:New – это программа обновления программного обеспечения, доступная только для некоторых моделей. Количество обновлений и продолжительность поддержки Re:New могут различаться в зависимости от продукта, модели или региона.

* График обновлений, а также функции, приложения и сервисы могут отличаться в зависимости от модели и региона.

* Доступные функции, контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона и могут быть изменены без предупреждения.

15) * Обеспечивает быстрый доступ к ИИ-функциям телевизора, но не имеет встроенной ИИ-обработки.

* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и поддерживаемого языка, даже в одних и тех же моделях.

* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

16) * Карточка In This Scene («В этой сцене») доступна в странах, поддерживающих EPG (Электронный телегид).

* Объем поддержки может зависеть от страны.

* Информация, предоставляемая AI Concierge, носит исключительно справочный характер и может быть неточной. LG не несет ответственности за действия или решения, принятые на основе такой информации.

18) * Сертификация Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium на основе низкой задержки ввода, устранения подергиваний и отсутствия мерцания.

* 144Hz работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 144Hz.

* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

19) * В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Может быть затронута работа других Bluetooth-устройств.

* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение через Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

20) * Поддержка облачных игровых сервисов может варьироваться.

* Для некоторых игровых сервисов может понадобиться подписка и геймпад.

* Геймпад продается отдельно.

21) * FILMMAKER MODE является товарным знаком UHD Alliance, Inc.

* Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и видеоприложении Amazon Prime Video.

23) * Доступность контента может варьироваться и изменяться в зависимости от региона.

* Для доступа к полному контенту и функциям требуется подписка LG Gallery+.

26) * Эта функция работает, если выполнен вход в учетную запись «Google Фото» и у вас есть хотя бы 10 фотографий в приложении.

27) * Датчики яркости могут отличаться в зависимости от модели.

28) * Датчики движения доступны только на моделях W6 и G6.

29) * Поддержка определенных каналов LG Channels зависит от региона.

30) * LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.

32) * Звуковую панель можно приобрести отдельно.

* Управление режимом звука может отличаться в зависимости от модели.

* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.

* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.

34) * Режим энергосбережения действует только тогда, когда включены и режим галереи, и функция Always Ready. Если функция Always Ready выключена, режим галереи будет потреблять столько же энергии, сколько при включенном телевизоре.