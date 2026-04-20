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65-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K 2026

65-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K 2026

65QNED93B6A
Front view of 65-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K 2026 65QNED93B6A
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED visas framifrån och från sidan och lyfter fram en 65-tums skärm med en bredd på 1 445 mm, skärmhöjd på 830 mm, höjd med stativ på 903 mm, ett profildjup på 58,5 mm och ett stativavtryck på 380 x 337 mm.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED med Dynamic QNED Color fyller skärmen med intensiva, flytande skurar av mångfärgade, målarfärgsliknande rörelser och ger en livlig färgintensitet och 100 % färgvolym för dynamiska bilder.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED lyfter fram Mini LED med Precision Dimming Pro genom en delad glaciär- och bergsscen upplyst av ett norrsken i en jämförelse av konventionell LED med Mini LED, som ger djupare svärta och raffinerad kontrast för att uppnå större precision och klarhet.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED:s alpha 8 AI Processor 4K Gen2 lyser på ett kretskort och lyfter fram AI-bearbetningsprestanda med 40 % snabbare CPU-bearbetning, 10 % kraftfullare GPU-grafik och 20 % förbättrad minnesgenomströmning.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED med AI Picture Pro och Dynamic Tone Mapping Pro visar en utomhusscen i låg vinkel med två personer bland färgstarka blommor, medan AI känner igen och skalar upp varje bildruta till 4K för tydligare textur och detaljer.
LG Shield tillämpad på LG QNED evo AI QNED90 Mini LED visas med en LG Shield-logotyp i mitten, säkerhetsikoner nedanför och ett 2026 CES Innovation Awards Honoree-märke ovanför som symboliserar data- och systemskydd.
2026 CES Innovation Awards Honoree-märket i kategorin Artificial Intelligence uppmärksammar Multi-AI-sökning med Google Gemini och Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED har AI Hub för personanpassning, med en AI-ikon ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID med My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge visar en live-fotbollsmatch med en AI-panel på skärmen som visar förutsägelser, spelarinsikter och ligadata, vilket visar hur AI kan analysera spelet för att förutsäga matchresultat.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED för Ultimate Gameplay visar en intensiv fäktningsscen med en infälld jämförelse som framhäver mjukare rörelser, samtidigt som den stöder 144 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG och GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED med en Slim Design är väggmonterad i ett ljust, öppet vardagsrum, med en elegant profil som smälter sömlöst in i interiören samtidigt som den visar ett levande, färgglatt abstrakt konstverk.
Front view of 65-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI Mini LED QNED93 4K 2026 65QNED93B6A
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED visas framifrån och från sidan och lyfter fram en 65-tums skärm med en bredd på 1 445 mm, skärmhöjd på 830 mm, höjd med stativ på 903 mm, ett profildjup på 58,5 mm och ett stativavtryck på 380 x 337 mm.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED med Dynamic QNED Color fyller skärmen med intensiva, flytande skurar av mångfärgade, målarfärgsliknande rörelser och ger en livlig färgintensitet och 100 % färgvolym för dynamiska bilder.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED lyfter fram Mini LED med Precision Dimming Pro genom en delad glaciär- och bergsscen upplyst av ett norrsken i en jämförelse av konventionell LED med Mini LED, som ger djupare svärta och raffinerad kontrast för att uppnå större precision och klarhet.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED:s alpha 8 AI Processor 4K Gen2 lyser på ett kretskort och lyfter fram AI-bearbetningsprestanda med 40 % snabbare CPU-bearbetning, 10 % kraftfullare GPU-grafik och 20 % förbättrad minnesgenomströmning.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED med AI Picture Pro och Dynamic Tone Mapping Pro visar en utomhusscen i låg vinkel med två personer bland färgstarka blommor, medan AI känner igen och skalar upp varje bildruta till 4K för tydligare textur och detaljer.
LG Shield tillämpad på LG QNED evo AI QNED90 Mini LED visas med en LG Shield-logotyp i mitten, säkerhetsikoner nedanför och ett 2026 CES Innovation Awards Honoree-märke ovanför som symboliserar data- och systemskydd.
2026 CES Innovation Awards Honoree-märket i kategorin Artificial Intelligence uppmärksammar Multi-AI-sökning med Google Gemini och Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED har AI Hub för personanpassning, med en AI-ikon ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID med My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge visar en live-fotbollsmatch med en AI-panel på skärmen som visar förutsägelser, spelarinsikter och ligadata, vilket visar hur AI kan analysera spelet för att förutsäga matchresultat.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED för Ultimate Gameplay visar en intensiv fäktningsscen med en infälld jämförelse som framhäver mjukare rörelser, samtidigt som den stöder 144 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG och GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED med en Slim Design är väggmonterad i ett ljust, öppet vardagsrum, med en elegant profil som smälter sömlöst in i interiören samtidigt som den visar ett levande, färgglatt abstrakt konstverk.

Основные характеристики

  • Невероятно богатая цветовая палитра благодаря Dynamic QNED Color
  • Технологии Mini LED и Precision Dimming Pro обеспечивают четкое изображение и раскрывают мельчайшие детали
  • Отмеченная наградами платформа webOS предлагает передовые возможности ИИ – на базе Google Gemini и Microsoft Copilot
  • Кнопка AI открывает доступ к AI Hub для интеллектуального, персонализированного использования, защищенного LG Shield
Больше
CES Innovation Awards – Honoree (LG Shield)

CES Innovation Awards – Honoree (LG Shield)

Кибербезопасность

Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Искусственный интеллект» за Multi-AI

CES Innovation Awards – Honoree (Multi-AI)

Искусственный интеллект

Значок «Выбор редакции AVForums» как лучшая система Smart TV в течение 8 лет подряд, включая 2025/26 годы

Выбор редакции AVForums – лучшая система Smart TV 2025/26

«Лучшая система Smart TV уже 8 лет»

* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.

Почему именно LG QNED evo | Mini LED?

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED Ultra Big TV shows a stadium sports celebration in vivid color as a family cheers together from the sofa in a living room.

Динамичный спорт с LG QNED evo

Телевизор LG QNED evo AI QNED90 Mini LED Ultra Big показывает спортивный праздник на стадионе в ярких цветах, а семья вместе радуется на диване в гостиной.

Динамический QNED Color

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED с технологией Dynamic QNED Color заполняет экран яркими, плавными всплесками разноцветного движения, напоминающего краску, обеспечивая выразительную цветопередачу и 100% цветового объема для динамичного изображения.

Mini LED с технологией Precision Dimming Pro

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED демонстрирует технологию Mini LED с Precision Dimming Pro на примере разделенного изображения ледниковой горы, освещенной северным сиянием, в сравнении с обычным LED, демонстрируя более глубокий черный цвет и четкий контраст для достижения большей точности и ясности изображения.

Отмеченная наградами Multi AI webOS

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED оснащен хабом AI Hub для персонализации, с символом ИИ над пультом дистанционного управления, окруженным надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

AI Hub для персонализации

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS.

Под защитой LG Shield

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED с технологией Dynamic QNED Color заполняет экран яркими, плавными всплесками разноцветного движения, напоминающего краску, обеспечивая выразительную цветопередачу и 100% цветового объема для динамичного изображения.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED с технологией Dynamic QNED Color заполняет экран яркими, плавными всплесками разноцветного движения, напоминающего краску, обеспечивая выразительную цветопередачу и 100% цветового объема для динамичного изображения.

Как LG QNED evo Mini LED привносит динамичный цвет в каждую сцену?

Технология Dynamic QNED Color телевизора LG QNED evo, сертифицированная на 100% цветового объема, и технология Mini LED с усовершенствованными зонами затемнения Precision Dimming Pro объединяются, обеспечивая сверхяркую цветопередачу и высокую детализацию. Наслаждайтесь захватывающим просмотром спортивных событий, фильмов и не только.

Динамический QNED Color

Технология цветовой гаммы LG NANO на основе наночастиц обеспечивает 100% цветового объема на вашем телевизоре

Наблюдайте за динамичными и живыми цветами в движении благодаря технологии широкой цветовой гаммы LG NANO на основе наночастиц, заменяющей Quantum Dot, которая улучшает цветопередачу вашего телевизора для выражения разнообразных настроений с помощью Dynamic QNED Color.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED с технологией Dynamic QNED Color заполняет экран яркими, плавными всплесками разноцветного движения, напоминающего краску, обеспечивая выразительную цветопередачу и 100% цветового объема для динамичного изображения.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED с технологией Dynamic QNED Color заполняет экран яркими, плавными всплесками разноцветного движения, напоминающего краску, обеспечивая выразительную цветопередачу и 100% цветового объема для динамичного изображения.

См. сертификацию на 100% объем цвета LG QNED evo3)

Mini LED с технологией Precision Dimming Pro

Mini LED в сочетании с Precision Dimming Pro настраивает свет для оптимальной контрастности и детализации

Мини-светодиоды и усовершенствованные зоны затемнения работают вместе для точного управления светом, обеспечивая более резкий контраст, улучшенную четкость и более тонкую детализацию изображения.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED демонстрирует технологию Mini LED с Precision Dimming Pro на примере разделенного изображения ледниковой горы, освещенной северным сиянием, в сравнении с обычным LED, демонстрируя более глубокий черный цвет и четкий контраст для достижения большей точности и ясности изображения.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED демонстрирует технологию Mini LED с Precision Dimming Pro на примере разделенного изображения ледниковой горы, освещенной северным сиянием, в сравнении с обычным LED, демонстрируя более глубокий черный цвет и четкий контраст для достижения большей точности и ясности изображения.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED с Mini LED и Precision Dimming Pro показывает птицу, собирающую нектар с цветка, в сравнении с обычным LED, демонстрируя более глубокий черный цвет, более четкие детали контраста и улучшенную ясность.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Mini LED and Precision Dimming Pro shows a bird taking nectar from a flower, comparing it with conventional LED, showing deeper blacks, clearer contrast detail, and improved clarity.

* Характеристики Mini LED и Dimming Zones могут различаться в зависимости от размера, модели и региона. 

* Приведенные изображения являются смоделированными и предназначены для иллюстрации.

Процессор alpha 8 AI 4K Gen2

Передовой ИИ-движок с более высокой производительностью процессора

Наш процессор следующего поколения расширяет возможности вашего телевизора, позволяя ИИ обеспечивать впечатления от просмотра, адаптированные к вашим предпочтениям, с более четкой детализацией 4K, более насыщенным звуком и ярким цветом. 5)

 

Процессор alpha 8 AI 4K Gen2 телевизора LG QNED evo AI QNED90 Mini LED светится на печатной плате, подчеркивая производительность ИИ-обработки: производительность центрального процессора на 40% быстрее, графика на 10% мощнее и пропускная способность памяти увеличена на 20%.

Процессор alpha 8 AI 4K Gen2 телевизора LG QNED evo AI QNED90 Mini LED светится на печатной плате, подчеркивая производительность ИИ-обработки: производительность центрального процессора на 40% быстрее, графика на 10% мощнее и пропускная способность памяти увеличена на 20%.

Почему именно LG AI TV?

LG AI TV оптимизирует изображение и звук, делая каждый день умнее с помощью персонализированного хаба AI Hub

Откройте для себя 3 главных преимущества AI Hub

Продвинутый поиск Multi AI с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot

Просто скажите, что вы ищете, а затем выберите модель ИИ, которая подходит вам лучше всего. Система подключается к нескольким моделям ИИ, чтобы предоставлять более широкие и релевантные результаты.10)

Получайте персонализированные рекомендации контента и информацию

AI Concierge предлагает контент и обновления, подобранные под ваши интересы. Функция In This Scene («В этой сцене») предоставляет соответствующие рекомендации и информацию на основе того, что вы смотрите, а генеративный ИИ позволяет искать и создавать изображения.11)

Телевизор LG AI TV распознает ваш голос и перенаправляет вас на страницу My Page, созданную специально для вас!

На My Page вы можете увидеть все сразу: от погоды, календаря и виджетов до результатов любимых спортивных матчей.12)

Значок CES Innovation Awards 2026 Honoree показан на темном фоне. Архитектура Multi-AI отмечена в категории «Искусственный интеллект».

Значок CES Innovation Awards 2026 Honoree показан на темном фоне. Архитектура Multi-AI отмечена в категории «Искусственный интеллект».

Отмеченная наградами Multi AI webOS

Отмеченная наградами webOS теперь защищена LG Shield

Значок «Выбор редакции AVForums» отображается на темном фоне для LG webOS 25, названной лучшей системой Smart TV 2025/2026.

Значок «Выбор редакции AVForums» отображается на темном фоне для LG webOS 25, названной лучшей системой Smart TV 2025/2026.

«Лучшая система Smart TV уже 8 лет» 

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS. Также показан значок CES Innovation Awards 2026.

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS. Также показан значок CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Безопасность, которой можно доверять

7 основных технологий LG Shield – это надежное хранение и управление данными, надежные криптографические алгоритмы, целостность программного обеспечения, аутентификация пользователей и контроль доступа, безопасная передача данных, обнаружение событий безопасности и реагирование на них, а также безопасное управление обновлениями.

Безопасность, которой можно доверять Узнайте больше об LG Shield

Программа webOS Re:New Program

Обновляйте свой телевизор бесплатно в течение 5 лет14)

Пульт AI Magic Remote

Навигация без усилий и управление как аэромышью – для комфортной работы с AI Hub.

Легко управляйте телевизором с помощью AI Magic Remote. С датчиком движения и колесиком прокрутки, нажимайте и перетаскивайте для его использования в качестве беспроводной мыши или просто говорите голосовые команды.15)

LG QNED evo AI QNED83 Mini LED оснащен хабом AI Hub для персонализации, со значком ИИ над пультом дистанционного управления, окруженным надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

Погрузитесь в каждый спортивный матч

Спортивный прогноз от AI Concierge

Получайте прогнозы игр с помощью ИИ

ИИ анализирует статистику и эффективность вашей команды, чтобы предоставить прогнозы игр. Болейте активнее и поддерживайте свою команду, вооружившись аналитикой ИИ.16)

Sports Alert

Настройте оповещения и не пропустите ни одного момента

Ловите каждый момент события. Настройте оповещения и получайте уведомления о расписании игр вашей команды, счете и многом другом.

Шагните в мир, настроенный на победу

Превосходная игра

Побеждайте в игре благодаря максимально плавному геймплею 144Hz

Испытайте сверхбыстрый геймплей с частотой 144Hz, AMD FreeSync Premium и VRR. Благодаря высокой частоте обновления и первому в мире контроллеру, сертифицированному по стандарту BT ULL, наслаждайтесь плавным геймплеем, который делает игру еще круче.18)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED с функцией Ultimate Gameplay показывает динамичную сцену боя на мечах с вставкой для сравнения, подчеркивающей более плавное движение, при поддержке 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG и GeForce NOW.

На экране LG QNED evo AI QNED90 Mini LED с функцией Bluetooth со сверхнизкой задержкой показан беспроводной игровой контроллер с надписью «Razer Wolverine V3 Bluetooth», что указывает на оптимизированную поддержку контроллеров Bluetooth для игры без задержек.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED оснащен игровым порталом LG Gaming Portal с макетом игрового хаба, объединяющим избранный контент и карточки игр в едином интерфейсе, который разворачивается, предоставляя доступ к GeForce NOW и игровым приложениям webOS.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED с функциями Game Dashboard и Game Optimizer показывает игровые экраны рядом и экранное меню для настройки параметров игрового процесса, таких как частота обновления, задержка и визуальные режимы в реальном времени.
На экране LG QNED evo AI QNED90 Mini LED с функцией Bluetooth со сверхнизкой задержкой показан беспроводной игровой контроллер с надписью «Razer Wolverine V3 Bluetooth», что указывает на оптимизированную поддержку контроллеров Bluetooth для игры без задержек.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED оснащен игровым порталом LG Gaming Portal с макетом игрового хаба, объединяющим избранный контент и карточки игр в едином интерфейсе, который разворачивается, предоставляя доступ к GeForce NOW и игровым приложениям webOS.
LG QNED evo AI QNED90 Mini LED с функциями Game Dashboard и Game Optimizer показывает игровые экраны рядом и экранное меню для настройки параметров игрового процесса, таких как частота обновления, задержка и визуальные режимы в реальном времени.
Bluetooth со сверхнизкой задержкой

Первый в мире телевизор с поддержкой контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой

Оцените сверхнизкую задержку и высокопроизводительный облачный гейминг благодаря поддержке контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой, сокращающей задержку ввода до менее чем 3,0 мс. Наслаждайтесь плавным и отзывчивым управлением, которое ощущается так же, как проводное подключение, даже при игре в облаке..19)

Игровой портал LG

Ваш единый игровой центр: консоль не требуется

Откройте для себя тысячи игр в NVIDIA GeForce Now, нативные приложения webOS и многое другое. Легко находите игры для управления пультом или геймпадом и даже соревнуйтесь с другими игроками через режим Challenge Mode.20)

Game Dashboard и Game Optimizer

Легко настраивайте параметры игры под свой стиль

Легко настраивайте игровой процесс, используя игровую панель управления Game Dashboard и Game Optimizer для точной настройки предпочтительных параметров. Регулируйте частоту обновления, задержку и визуальные режимы, с легкостью оптимизируя каждую игровую сессию.

Настоящее кино с сохранением точных деталей

Dolby Vision и режим FILMMAKER Mode

Обеспечивая более четкий контраст и насыщенные цвета, режим FILMMAKER MODE адаптируется к вашему окружению, чтобы сохранить изображение максимально близким к оригинальному виду и замыслу создателя.21)

Технология Dolby Atmos

Вместо обычных статичных каналов система воспроизводит звук как иммерсивные 360° аудиообъекты, создавая домашний кинотеатр с точной передачей деталей и глубины сцены.

Объедините LG TV и Sound Suite для получения невероятных киновпечатлений

Гибкое размещение и расширение

Настройте звуковую систему под любое пространство с помощью Sound Suite

Система LG Sound Suite, предлагающая более 50 возможных комбинаций, позволяет выбирать из множества доступных динамиков и объединять их для создания идеальной конфигурации, соответствующей вашим потребностям.36)

Телевизор LG QNED evo QNED90 Mini LED с системой Sound Suite и технологией DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) показывает просторную комнату с различными динамиками, расставленными по всему помещению, демонстрируя гибкость и возможности Sound Suite.

Дизайн, созданный для улучшения вашего пространства

Тонкий дизайн

Тонкий силуэт, который гармонично вписывается в ваш интерьер

Созданный с минималистичными линиями и изысканными деталями, изящный профиль вашего телевизора придает утонченный штрих вашему дому, не привлекая внимания.

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED с тонким корпусом установлен на стене в светлой просторной гостиной, демонстрируя изящный профиль, который гармонично вписывается в интерьер и одновременно отображает яркое, красочное абстрактное произведение искусства.

Откройте для себя безграничные шедевры с LG Gallery+

LG Gallery+

Добавьте помещению стиль благодаря разнообразному контенту на ваш выбор

LG Gallery+ предоставляет доступ к более чем 100 произведениям искусства, фоновым видео и другому визуальному контенту для украшения вашего пространства. Благодаря регулярным обновлениям библиотеки, персонализируйте свой дом с помощью отобранного контента, отражающего ваш стиль.23)

LG Gallery+ на LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с фоновой музыкой и Music Lounge показывает сцену лесного озера «Лесной вечер» (Forest Evening) на экране с видимой панелью интерфейса Music Lounge для выбора музыки под настроение, воспроизведения через Bluetooth и управления.

Фоновая музыка с Music Lounge

Задайте правильное настроение с помощью музыки

Создайте нужную атмосферу с помощью музыки, которая соответствует изображению. Используйте музыку, рекомендованную в соответствии с вашими предпочтениями, или подключитесь через Bluetooth, чтобы воспроизводить свои треки.

На экране LG QNED evo AI QNED83 Mini LED отображается сетка семейных снимков из Google Фото, а на телефоне показан список альбомов с включенным альбомом «Семейное путешествие».

На экране LG QNED evo AI QNED83 Mini LED отображается сетка семейных снимков из Google Фото, а на телефоне показан список альбомов с включенным альбомом «Семейное путешествие».

Мои фото

Простой доступ к «Google Фото» для отображения воспоминаний

Подключайтесь к своей учетной записи «Google Фото» на телевизоре просто при помощи телефона. С легкостью персонализируйте комнату при помощи контента из собственной библиотеки.26)

Телевизор LG QNED evo AI QNED83 Mini LED закреплен на зеленой стене над красной консолью и отображает информационную панель, включая погоду, спортивные результаты, расписание телепрограмм и Home Hub.

Телевизор LG OLED evo AI G6 закреплен на зеленой стене над красной консолью и отображает информационную панель, включая погоду, спортивные результаты, расписание телепрограмм и Home Hub.

Информационная панель

Будьте в курсе событий с персонализированной панелью все-в-1

Получайте важную информацию с первого взгляда. Обновления погоды, напоминания о спортивных событиях, календарь Google, настроенные уведомления Home Hub, ваши запланированные просмотры и многое другое.

Режим галереи

Плавное переключение с ТВ на произведения искусства

При включенном режиме галереи ваш телевизор может, экономя энергию, продолжать отображать выбранные вами произведения искусства, добавляя нотку стиля и элегантности вашему пространству.34)

Auto Brightness Control

Оптимальная яркость при любом освещении

Контроль яркости автоматически регулирует параметры экрана в зависимости от окружающего освещения, обеспечивая четкое и комфортное изображение в любых условиях.²⁷⁾

Датчик движения

Реагирует на ваше присутствие

Датчик движения позволяет телевизору интеллектуально реагировать и переключать режимы в зависимости от того, находитесь ли вы где-то рядом.²⁸⁾

LG Channels

Бесконечные развлечения бесплатно

LG Channels объединяет разнообразный контент с платформ прямого эфира и по запросу в едином хабе, упрощая поиск любимого контента.²⁹⁾

LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с функцией интеллектуального подключения отображает интерфейс Home Hub на экране, показывая соединения с Google Home и LG ThinQ, с панелями для ТВ, устройств и приложений в едином управлении.

Интеллектуальное подключение

Home Hub – платформа все-в-одном для вашего умного дома

Home Hub объединяет все ваши умные устройства. Легко подключайте, управляйте и взаимодействуйте с вашими домашними IoT-устройствами через Google Home и другие платформы.30)

LG Soundbar улучшает каждую сцену благодаря более насыщенному объемному звуку

WOW Orchestra

Полная акустическая система объемного звучания с синхронизацией LG TV и звуковой панели

Синхронизируя телевизор и звуковую панель как единое целое, система расширяет глубину и направленность для более полного ощущения объемного звука.32)

LG QNED evo AI QNED90 Mini LED с функцией WOW Orchestra показывает музыкантов на экране, а многослойные звуковые волны с телевизора и звуковой панели под ним заполняют гостиную, создавая синхронизированное объемное звучание.

Семья с детьми и их бабушкой и дедушкой сидит вместе на диване в светлой гостиной, с пультом, смотря телевизор.

Семья с детьми и их бабушкой и дедушкой сидит вместе на диване в светлой гостиной, с пультом, смотря телевизор.

Accessibility

Вспомогательные функции делают просмотр более инклюзивным

LG TV разработаны с учетом доступности и оснащены такими функциями, как фильтр коррекции цвета, руководство на языке жестов и поддержка прямого подключения вспомогательных аудиоустройств.

Отказ от ответственности

 

* Все изображения на этой странице с информацией об изделии приводятся только в качестве иллюстраций. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.

* Технические характеристики и функции зависят от региона, модели и размера.

* Доступность сервисов отличается в зависимости от региона и страны.

* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.

* Для доступа к сетевым смарт-сервисам и функциям, включая потоковые приложения, требуется учетная запись LG и принятие соответствующих Условий и положений. Без учетной записи LG доступны только подключения внешних устройств (например, через HDMI) и эфирное/наземное телевидение (только для телевизоров с тюнерами). Создание учетной записи LG бесплатно.

* Контент, представленный на этой странице, может отличаться от контента, доступного в вашем сервисе Gallery+.

3) * Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.

 

5) * По сравнению с ИИ-процессором 2025 года alpha 7 AI 4K Gen9, на основе внутреннего сравнения технических характеристик.

 

6) * Функция AI Picture Pro будет работать с любым контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

* Изображения масштабируются до качества, близкого к 4K. Результаты могут варьироваться в зависимости от разрешения исходного материала.

 

8) * Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

 

10) * Функция AI Search (Copilot) доступна в моделях OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD, поддерживающих программу обновления webOS Re:New, включая модели, выпущенные с 2022 года.

* Требуется подключение к Интернету, а партнерские сервисы ИИ могут быть изменены или требовать подписки.

* Эта функция может зависеть от региона и модели и недоступна в странах, где не предоставляется поддержка LLM.

 

11) * Некоторые из этих функций могут не поддерживаться в определенных регионах или моделях.

* Отображаемые меню могут отличаться после выпуска изделия.

* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

* Карточка In This Scene («В этой сцене») доступна в странах, поддерживающих EPG (Электронный телегид).

* Карточка «Сейчас в эфире» недоступна в приложениях Netflix и других контент-провайдеров, поэтому она не будет отображаться.

* Карточка Generative AI («Генеративный ИИ») доступна в определенных регионах или моделях.

 

12) * В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

* Поддержка Voice ID может различаться в зависимости от региона и страны и доступна на телевизорах OLED, QNED, NANO 4K UHD, выпущенных начиная с 2024 г, а также на телевизорах MRGB и FHD начиная с 2026 г.

* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.

* Блокировка может быть снята человеком с похожим голосом; если голос меняется по состоянию здоровья или другим причинам, распознавание может работать некорректно.

* Предоставляемые виджеты могут отличаться в зависимости от страны и могут быть изменены или удалены без предварительного уведомления.

* Функция My Page применяется в телевизорах OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026 года.

 

13) * Необходимо подключение к Интернету.

* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.

* В странах, где обработка естественного языка не поддерживается, голосовой доступ к приложениям и их использование могут быть недоступны.

 

14) * webOS Re:New – это программа обновления программного обеспечения, доступная только для некоторых моделей. Количество обновлений и продолжительность поддержки Re:New могут различаться в зависимости от продукта, модели или региона.

* График обновлений, а также функции, приложения и сервисы могут отличаться в зависимости от модели и региона.

* Доступные функции, контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона и могут быть изменены без предупреждения.

 

15) * Обеспечивает быстрый доступ к ИИ-функциям телевизора, но не имеет встроенной ИИ-обработки.

* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и поддерживаемого языка, даже в одних и тех же моделях.

* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

 

16) * Карточка In This Scene («В этой сцене») доступна в странах, поддерживающих EPG (Электронный телегид).

* Объем поддержки может зависеть от страны.

* Информация, предоставляемая AI Concierge, носит исключительно справочный характер и может быть неточной. LG не несет ответственности за действия или решения, принятые на основе такой информации.

 

18) * Сертификация Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium на основе низкой задержки ввода, устранения подергиваний и отсутствия мерцания.

* 144Hz работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 144Hz.

* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

 

19) * В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Может быть затронута работа других Bluetooth-устройств.

* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение через Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

 

20) * Поддержка облачных игровых сервисов может варьироваться.

* Для некоторых игровых сервисов может понадобиться подписка и геймпад.

* Геймпад продается отдельно.

 

21) * FILMMAKER MODE является товарным знаком UHD Alliance, Inc.

* Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и видеоприложении Amazon Prime Video.

 

23) * Доступность контента может варьироваться и изменяться в зависимости от региона.

* Для доступа к полному контенту и функциям требуется подписка LG Gallery+.

 

26) * Эта функция работает, если выполнен вход в учетную запись «Google Фото» и у вас есть хотя бы 10 фотографий в приложении.

 

27) * Датчики яркости могут отличаться в зависимости от модели.

 

28) * Датчики движения доступны только на моделях W6 и G6.

 

29) * Поддержка определенных каналов LG Channels зависит от региона.

 

30) * LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.

 

32) * Звуковую панель можно приобрести отдельно.

* Управление режимом звука может отличаться в зависимости от модели.

* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.

* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.

 

34) * Режим энергосбережения действует только тогда, когда включены и режим галереи, и функция Always Ready. Если функция Always Ready выключена, режим галереи будет потреблять столько же энергии, сколько при включенном телевизоре.

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Характеристики

  • Изображение (Дисплей) - Тип дисплея

    4K QNED MiniLED

  • Изображение (Дисплей) - Частота обновления

    120Гц (VRR 144Гц)

  • Изображение (Дисплей) - Широкая цветовая гамма

    Динамические цвета QNED Про (100% сертифицированное цветовое покрытие)

  • Изображение (Обработка) - Процессор

    AI процессор Альфа 8 4К 3-гопоколения

  • Изображение (Обработка) - HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Игры - Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Аудио - Dolby Atmos

    Да

  • Габариты и Вес - Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1445 x 830 x 58.5

  • Габариты и Вес - Вес телевизора без подставки

    18.6

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

  • Оттенки серого

    Да

  • Высокая контрастность

    Да

  • Инвертировать цвета

    Да

АУДИО

  • AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

    Альфа 8 AI Звук Про (AI Sound Pro) (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)

  • Аудио кодек

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)

  • WOW-оркестр

    Да

  • Акустическая система

    2.2 Канала

  • Направление динамика

    Вниз

  • Звуковой режим

    Да

  • Одновременный вывод звука

    Да

  • LG Синхронизация звука

    Да

  • Dolby Atmos

    Да

  • Чистый голос Pro

    Да

  • Аудио выход

    40Вт

  • Адаптивная настройка учетных параметров

    Да

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

  • Поддержка Bluetooth

    Да (v 5.3)

  • Wi-Fi

    Да (Wi-Fi 6)

  • Simplink (HDMI CEC)

    Да

  • RF вход (антенна/кабель)

    2шт

  • HDMI-вход

    4 шт. (поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • HDMI Обратный звуковой канал

    eARC (HDMI 3)

  • Ethernet- вход

    1шт

  • CI-слот

    1шт

  • SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

    1шт

  • USB-вход

    2шт (v 2.0)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

  • Размеры упаковки (ШхВхГ)

    1795 x 1000 x 144

  • Крепление VESA (ШхВ)

    400 x 300

  • Вес телевизора с подставкой

    19.8

  • Вес телевизора без подставки

    18.6

  • Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

    1445 x 902 x 340

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1445 x 830 x 58.5

  • Вес упаковки

    27.5

  • Тумба под ТВ (ШхГ)

    380 x 340

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

  • Тип подсветки

    Mini LED

  • Разрешение экрана

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Широкая цветовая гамма

    Динамические цвета QNED Про (100% сертифицированное цветовое покрытие)

  • Частота обновления

    120Гц (VRR 144Гц)

  • Тип дисплея

    4K QNED MiniLED

ИГРЫ

  • Оптимизатор игр

    Да (Игровая панель)

  • ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

    Да

  • Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

    Да

  • Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Режим HGIG

    Да

  • VRR (Переменная частота обновления)

    Да (До 144Гц)

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

  • Кабель питания

    Да (Съемный)

  • Пульт

    Пульт AI Magic Remote (MR25)

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

  • Аналоговый ТВ-прием

    Да

  • Диджитал ТВ-прием

    DVB-T2 (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

  • QFT (Быстрая транспортировка кадров)

    Да

  • QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

    Да

  • Процессор

    AI процессор Альфа 8 4К 3-гопоколения

  • Режим изображения

    10 режима

  • Motion (Технология обработки движений)

    Motion Pro

  • HFR (Высокая частота кадров)

    4K 120 кадров в секунду (HDMI)

  • Технология затемнения

    Точное Затемнение Pro

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Динамическое отображение тонов

    Да (Динамическое отображение тонов Pro)

  • Авто калибровка

    Да

  • AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

    Альфа 8 AI Супер масштабирование 4K (AI Super Upscaling 4K)

  • AI Изображение Pro

    Да

  • AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

    Да (SDR/HDR)

  • FILMMAKER MODE ™

    Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Источник питания ( напряжение, Гц)

    Переменного тока 100~240В 50-60Гц

  • Энергопотребление в режиме ожидания

    Менее 0.5Вт

SMART TV

  • Работает с Apple Home

    Да

  • Работает с Apple AirPlay

    Да

  • Совместимость с USB-камерой

    Да

  • Приложение для удаленного управления смартфоном

    Да (LG ThinQ)

  • Операционная система (ОС)

    webOS 25

  • Мультипросмотр

    Да

  • LG Каналы

    Да

  • Интеллектуальное распознавание голоса

    Да

  • Google Cast

    Да

  • Веб-браузер

    Да

  • Всегда готов

    Да

  • AI распознавание голоса (AI Voice ID)

    Да

  • Пульт AI Magic Remote

    В комплекте

  • AI Чатбот

    Да

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