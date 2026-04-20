About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

75-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K 2026

75-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K 2026

75QNED83B6A
Front view of 75-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K 2026 75QNED83B6A
Телевизор LG QNED evo AI QNED83 Mini LED, показанный спереди и сбоку, оснащен 75-дюймовым дисплеем шириной 1667 мм, с высотой экрана 962 мм, высота с подставкой 1026 мм, глубина 66,8 мм, размер основания подставки 1456 на 361 мм.
Телевизор LG QNED evo AI QNED83 Mini LED Ultra Big показывает захватывающую крупномасштабную футбольную игру с улучшенным качеством изображения и яркими цветами, а семья вместе радуется на диване в гостиной.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с функцией Dynamic QNED Color Pro заполняет экран яркими, плавными всплесками разноцветного, похожего на краски движения, демонстрируя улучшенную насыщенность цветов, сертифицированную для 100% цветового объема.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED на разделенном изображении прибрежного утеса демонстрирует, как технология Mini LED раскрывает более четкие текстуры скал и более ясные детали океана по сравнению с обычным LED, обеспечивая более глубокий черный цвет и контраст для большей четкости и глубины.
Процессор alpha 8 AI 4K Gen3 телевизора LG QNED evo AI QNED82 Mini LED светится синим светом на печатной плате, подчеркивая производительность ИИ-обработки: нейронный процессор в 5 раз быстрее, графический процессор на 10% мощнее и пропускная способность памяти увеличена на 20%.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с функциями AI Picture Pro и Dynamic Tone Mapping Pro показывает подводную сцену с морской черепахой, плывущей над кораллами и рыбами, а ИИ распознает и масштабирует каждый кадр до разрешения 4K.
Система LG Shield, применяемая в LG QNED evo AI QNED82 Mini LED, показана с логотипом LG Shield в центре, значками безопасности внизу и значком премии CES Innovation Awards 2026 вверху, что символизирует защиту данных и системы.
Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Искусственный интеллект» отмечает функцию поиска Multi-AI, с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED оснащен хабом AI Hub для персонализации, со значком ИИ над пультом дистанционного управления, окруженным надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.
На телевизоре LG QNED evo AI QNED83 Mini LED спортивный прогноз от AI Concierge отображает прямой эфир футбольного матча с экранной панелью ИИ, представляющей прогнозы, информацию об игре и данные лиги, показывая, как ИИ анализирует игровой процесс для прогнозирования исходов матчей.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с функцией Ultimate Gameplay демонстрирует яркую сцену скоростных гонок с размытой вставкой для сравнения, подчеркивающей работу Motion Booster 288, при поддержке 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG и GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с тонким корпусом установлен на стене в светлой просторной гостиной, демонстрируя изящный профиль, который гармонично вписывается в интерьер и одновременно отображает яркое, красочное абстрактное произведение искусства.
Front view of 75-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED83 Mini LED 4K 2026 75QNED83B6A
Телевизор LG QNED evo AI QNED83 Mini LED, показанный спереди и сбоку, оснащен 75-дюймовым дисплеем шириной 1667 мм, с высотой экрана 962 мм, высота с подставкой 1026 мм, глубина 66,8 мм, размер основания подставки 1456 на 361 мм.
Телевизор LG QNED evo AI QNED83 Mini LED Ultra Big показывает захватывающую крупномасштабную футбольную игру с улучшенным качеством изображения и яркими цветами, а семья вместе радуется на диване в гостиной.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с функцией Dynamic QNED Color Pro заполняет экран яркими, плавными всплесками разноцветного, похожего на краски движения, демонстрируя улучшенную насыщенность цветов, сертифицированную для 100% цветового объема.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED на разделенном изображении прибрежного утеса демонстрирует, как технология Mini LED раскрывает более четкие текстуры скал и более ясные детали океана по сравнению с обычным LED, обеспечивая более глубокий черный цвет и контраст для большей четкости и глубины.
Процессор alpha 8 AI 4K Gen3 телевизора LG QNED evo AI QNED82 Mini LED светится синим светом на печатной плате, подчеркивая производительность ИИ-обработки: нейронный процессор в 5 раз быстрее, графический процессор на 10% мощнее и пропускная способность памяти увеличена на 20%.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с функциями AI Picture Pro и Dynamic Tone Mapping Pro показывает подводную сцену с морской черепахой, плывущей над кораллами и рыбами, а ИИ распознает и масштабирует каждый кадр до разрешения 4K.
Система LG Shield, применяемая в LG QNED evo AI QNED82 Mini LED, показана с логотипом LG Shield в центре, значками безопасности внизу и значком премии CES Innovation Awards 2026 вверху, что символизирует защиту данных и системы.
Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Искусственный интеллект» отмечает функцию поиска Multi-AI, с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED оснащен хабом AI Hub для персонализации, со значком ИИ над пультом дистанционного управления, окруженным надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.
На телевизоре LG QNED evo AI QNED83 Mini LED спортивный прогноз от AI Concierge отображает прямой эфир футбольного матча с экранной панелью ИИ, представляющей прогнозы, информацию об игре и данные лиги, показывая, как ИИ анализирует игровой процесс для прогнозирования исходов матчей.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с функцией Ultimate Gameplay демонстрирует яркую сцену скоростных гонок с размытой вставкой для сравнения, подчеркивающей работу Motion Booster 288, при поддержке 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG и GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с тонким корпусом установлен на стене в светлой просторной гостиной, демонстрируя изящный профиль, который гармонично вписывается в интерьер и одновременно отображает яркое, красочное абстрактное произведение искусства.

Основные характеристики

  • Захватывающий просмотр на ультра-большом телевизоре
  • Уникальная технология LG с широким цветовым охватом обеспечивает невероятно насыщенную цветовую палитру благодаря технологии Dynamic QNED Color
  • Улучшенная четкость и исключительный контраст с Mini LED
  • Отмеченная наградами платформа webOS предлагает передовые возможности ИИ на базе Google Gemini и Microsoft Copilot
  • Кнопка AI открывает доступ к AI Hub для интеллектуального, персонализированного использования, защищенного LG Shield
Больше

Почему LG QNED evo | Mini LED?

LG QNED evo AI QNED83 Mini LED обеспечивает просмотр динамичных спортивных передач на четком экране, а ИИ-панели отображают прогнозы, информацию об игроках и данные лиги, анализируя игровой процесс в реальном времени.

Динамичный спорт с LG QNED evo

LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с функцией Dynamic QNED Color Pro заполняет экран яркими, плавными всплесками разноцветного, похожего на краски движения, демонстрируя улучшенную насыщенность цветов, сертифицированную для 100% цветового объема.

Динамический QNED Color Pro

LG QNED evo AI QNED83 Mini LED демонстрирует преимущества Mini LED на примере сцены с прибрежным утесом, разделенной на две части для сравнения с обычной LED-подсветкой: более глубокий черный цвет и более тонкий контраст подчеркивают многослойную фактуру скал и детали океана, обеспечивая большую четкость и глубину изображения.

Mini LED

LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с отмеченнойнаградами Multi AI webOS представлен на темном фоне с логотипами Microsoft Copilot и Google Gemini, указывающими на поддержку сервисов ИИ, доступных через интерфейстелевизора.

Multi AI webOS

LG QNED evo AI QNED83 Mini LED оснащен хабом AI Hub для персонализации, с символом ИИ над пультом дистанционного управления, окруженным надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

AI Hub для персонализации

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS.

Под защитой LG Shield

Как LG QNED evo Mini LED привносит большой размер и цвет в каждую сцену?

Технология Dynamic QNED Color Pro в LG QNED evo, сертифицированная для 100% цветового объема, и наша технология Mini LED объединяются, чтобы обеспечить ультра-яркие цвета и детализацию. Наслаждайтесь захватывающим просмотром спортивных событий, фильмов и не только – на сверхбольшом экране.

Ультрабольшой телевизор

Откройте для себя новый уровень погружения со сверхбольшим экраном

Наслаждайтесь спортивными событиями, каждым фильмом и игрой на огромном экране телевизора LG QNED evo Ultra Big. Благодаря ярким цветам и улучшенному качеству изображения действие разворачивается с захватывающим масштабом и четкостью.1)

Телевизор LG QNED evo AI QNED82 Mini LED Ultra Big показывает захватывающую крупномасштабную футбольную игру с улучшенным качеством изображения и яркими цветами, а семья вместе радуется на диване в гостиной.

Телевизор LG QNED evo AI QNED82 Mini LED Ultra Big показывает захватывающую крупномасштабную футбольную игру с улучшенным качеством изображения и яркими цветами, а семья вместе радуется на диване в гостиной.

Динамический QNED Color Pro

Технология цветовой гаммы LG на основе NANO обеспечивает 100% охват цветового пространства на вашем телевизоре.

Наслаждайтесь динамичными и яркими цветами в движении благодаря технологии LG NANO с широким цветовым охватом, заменившей технологию Quantum Dot, которая повышает точность цветопередачи вашего телевизора и позволяет передать различные настроения с помощью функции Dynamic QNED Color.2)

LG QNED evo AI QNED83 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, with fluid transitions and a wide color range exceeding that of typical quantum dot displays.

LG QNED evo AI QNED83 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, with fluid transitions and a wide color range exceeding that of typical quantum dot displays.

Cертификат 100% цветового объема LG QNED3)

Mini LED
Великолепие, отточенное до мельчайших деталей

Откройте для себя более глубокий контраст и яркие визуальные эффекты
с технологией LG Mini LED, обеспечивающей точное управление светом в каждой сцене.

LG QNED evo AI QNED83 Mini LED на разделенном изображении прибрежного утеса демонстрирует, как технология Mini LED раскрывает более четкие текстуры скал и более ясные детали океана по сравнению с обычным LED, обеспечивая более глубокий черный цвет и контраст для большей четкости и глубины.

LG QNED evo AI QNED83 Mini LED на разделенном изображении прибрежного утеса демонстрирует, как технология Mini LED раскрывает более четкие текстуры скал и более ясные детали океана по сравнению с обычным LED, обеспечивая более глубокий черный цвет и контраст для большей четкости и глубины.

* Приведенные изображения являются смоделированными и предназначены для иллюстрации.

Процессор alpha 8 AI 4K Gen3 с производительностью NPU выше в 5,0 раз

Наш процессор следующего поколения расширяет возможности вашего телевизора, позволяя ИИ обеспечивать впечатления от просмотра, адаптированные к вашим предпочтениям, с более четкой детализацией 4K, более насыщенным звуком и ярким цветом. 4)

Процессор alpha 8 AI 4K Gen3 телевизора LG QNED evo AI QNED83 Mini LED светится синим светом на печатной плате, подчеркивая производительность ИИ-обработки: нейронный процессор в 5 раз быстрее, графический процессор на 10% мощнее и пропускная способность памяти увеличена на 20%.

Процессор alpha 8 AI 4K Gen3 телевизора LG QNED evo AI QNED83 Mini LED светится синим светом на печатной плате, подчеркивая производительность ИИ-обработки: нейронный процессор в 5 раз быстрее, графический процессор на 10% мощнее и пропускная способность памяти увеличена на 20%.

Почему LG AI TV?

LG AI TV оптимизирует изображение и звук, делая каждый день умнее с помощью персонализированного хаба AI Hub

AI HDR Remastering

Повышение качества каждого кадра до уровня HDR.

ИИ автоматически оптимизирует цвет, яркость и контраст, повышая качество SDR-изображения до уровня HDR для более насыщенной и реалистичной картинки.

Откройте для себя 3 главных преимущества AI Hub

Просто укажите, что вы ищете, а затем выберите наиболее подходящую для вас модель ИИ. Система подключается к нескольким моделям ИИ для получения более широких и релевантных результатов.⁸⁾

  

AI Консьерж предлагает персонализированные рекомендации контента и информацию адаптированные под ваши интересы. ⁹⁾

  

Телевизор LG AI TV распознает ваш голос и перенаправляет вас на страницу My Page, созданную специально для вас!¹⁰⁾

  

Значок CES Innovation Awards 2026 Honoree показан на темном фоне. Архитектура Multi-AI отмечена в категории «Искусственный интеллект».

Значок CES Innovation Awards 2026 Honoree показан на темном фоне. Архитектура Multi-AI отмечена в категории «Искусственный интеллект».

Отмеченная наградами Multi AI webOS

Отмеченная наградами webOS теперь защищена LG Shield

Значок «Выбор редакции AVForums» отображается на темном фоне для LG webOS 25, названной лучшей системой Smart TV 2025/2026.

Значок «Выбор редакции AVForums» отображается на темном фоне для LG webOS 25, названной лучшей системой Smart TV 2025/2026.

«Лучшая система Smart TV уже 8 лет» 

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS. Также показан значок CES Innovation Awards 2026.

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS. Также показан значок CES Innovation Awards 2026.

LG Shield
Защита, которой вы можете доверять

7 ключевых технологий LG Shield:

Безопасное хранение и управление данными

Безопасные криптографические алгоритмы

Обеспечение целостности программного обеспечения

Аутентификация пользователей и контроль доступа

Безопасная передача данных

Обнаружение и реагирование на события безопасности

Безопасное управление обновлениями

LG Shield<br>Защита, которой вы можете доверять Узнайте больше об LG Shield

Программа webOS Re:New Program

Обновляйте свой телевизор бесплатно до 5 лет12)

LG Quad Protection представлена четырьмя значками защиты на желтом фоне. На каждом значке изображены защита от ударов молнии, защита от влажности, защита от скачков напряжения и защита webOS с помощью LG Shield.

LG Quad Protection представлена четырьмя значками защиты на желтом фоне. На каждом значке изображены защита от ударов молнии, защита от влажности, защита от скачков напряжения и защита webOS с помощью LG Shield.

LG Quad Protection

Ваш LG TV создан долговечным благодаря LG Quad Protection

Ваш LG TV защищен целиком, от аппаратного до программного обеспечения. Встроенные конденсаторы защищают от высокого напряжения, включая удары молнии, а полупроводники разработаны с защитой от скачков напряжения. Силиконовый гель и защитные покрытия защищают чипсеты от влажности, а благодаря LG Shield ваши данные остаются в безопасности.

Пульт AI Magic Remote

Достаточно одной AI кнопка для доступа ко всем функциям и управлению. Благодаря колесику прокрутки и мгновенному голосовому управлению каждое действие выполняется без усилий.13)

LG QNED evo AI QNED83 Mini LED оснащен хабом AI Hub для персонализации, со значком ИИ над пультом дистанционного управления, окруженным надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

Погрузитесь в каждый спортивный матч

Получайте прогнозы игр с помощью ИИ

ИИ анализирует статистику и эффективность вашей команды, чтобы предоставить прогнозы игр. Болейте активнее и поддерживайте свою команду, вооружившись аналитикой ИИ.14)

Сглаживание движения, адаптирующееся к каждому жанру

AI Genre Selection определяет жанр контента, а TruMotion автоматически регулирует сглаживание движения для более естественного просмотра фильмов, спорта и другого контента.

Настройте оповещения и не пропустите ни одного момента

Ловите каждый момент события. Настройте оповещения и получайте уведомления о расписании игр вашей команды, счете и многом другом.

Играйте и побеждайте с частотой обновления до 288Hz

Испытайте сверхбыстрый геймплей с частотой 144Hz, AMD FreeSync Premium и VRR. Благодаря функции Motion Booster, повышающей частоту обновления для уменьшения размытости движения, и первому в истории контроллеру с сертификацией BT ULL, наслаждайтесь высокой производительностью, идеально подходящей для соревновательных игр.15)

LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с функцией Ultimate Gameplay демонстрирует яркую сцену скоростных гонок с размытой вставкой для сравнения, подчеркивающей работу Motion Booster 288, при поддержке 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG и GeForce NOW.

На экране LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с функцией Bluetooth со сверхнизкой задержкой показан беспроводной игровой контроллер с надписью «Razer Wolverine V3 Bluetooth», что указывает на оптимизированную поддержку контроллеров Bluetooth для игры без задержек.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED оснащен Игровым порталом LG с макетом игрового хаба, объединяющим избранный контент и карточки игр в едином интерфейсе, который разворачивается, предоставляя доступ к GeForce NOW и игровым приложениям webOS.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с функциями Game Dashboard и Game Optimizer показывает игровые экраны рядом и экранное меню для настройки параметров игрового процесса, таких как частота обновления, задержка и визуальные режимы, в реальном времени.
На экране LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с функцией Bluetooth со сверхнизкой задержкой показан беспроводной игровой контроллер с надписью «Razer Wolverine V3 Bluetooth», что указывает на оптимизированную поддержку контроллеров Bluetooth для игры без задержек.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED оснащен Игровым порталом LG с макетом игрового хаба, объединяющим избранный контент и карточки игр в едином интерфейсе, который разворачивается, предоставляя доступ к GeForce NOW и игровым приложениям webOS.
LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с функциями Game Dashboard и Game Optimizer показывает игровые экраны рядом и экранное меню для настройки параметров игрового процесса, таких как частота обновления, задержка и визуальные режимы, в реальном времени.

Первый в мире телевизор с поддержкой контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой

Оцените сверхнизкую задержку и высокопроизводительный облачный гейминг благодаря поддержке контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой, сокращающей задержку ввода до менее чем 2,5 мс.16)

Игровой портал LG

Откройте для себя тысячи игр в NVIDIA GeForce Now, приложения webOS и многое другое.17)

Настраивайте параметры игры под свой стиль

Настраивайте игровой процесс, используя игровую панель управления Game Dashboard и Game Optimizer для точной настройки предпочтительных параметров. Регулируйте частоту обновления, задержку и визуальные режимы, с легкостью оптимизируя каждую игровую сессию.

Смотрите фильмы так, как их задумал режиссер

LG QNED evo AI QNED83 Mini LED показан в студии, где режиссер работает за пультом управления, монтируя фильм, отображаемый на экране. В левом нижнем углу логотип FILMMAKER MODE.

LG QNED evo AI QNED83 Mini LED показан в студии, где режиссер работает за пультом управления, монтируя фильм, отображаемый на экране. В левом нижнем углу логотип FILMMAKER MODE.

Смотрите фильмы так, как их задумал режиссер

Режим Filmmaker Mode отключает дополнительную обработку и сохраняет цвета, передачу движения и соотношение сторон, выбранные режиссером. Фильмы воспроизводятся в том же виде и с той атмосферой, которые были задуманы в студии.18)

Тонкий дизайн

Созданный с минималистичными линиями и изысканными деталями, изящный профиль вашего телевизора придает утонченный штрих вашему дому, не привлекая внимания.

LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с тонким корпусом установлен на стене в светлой просторной гостиной, демонстрируя изящный профиль, который гармонично вписывается в интерьер и одновременно отображает яркое, красочное абстрактное произведение искусства.

Откройте для себя безграничные шедевры с LG Gallery+

LG Gallery+

LG Gallery+ предоставляет доступ к 100+ произведениям искусства, видеороликам и другому визуальному контенту, который преобразит ваше пространство.20)

LG Gallery+ на LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с фоновой музыкой и Music Lounge показывает сцену лесного озера «Лесной вечер» (Forest Evening) на экране с видимой панелью интерфейса Music Lounge для выбора музыки под настроение, воспроизведения через Bluetooth и управления.

Фоновая музыка с Music Lounge

Создайте нужную атмосферу с помощью музыки, которая соответствует изображению. Используйте музыку, в соответствии с вашими предпочтениями, или подключитесь через Bluetooth, чтобы воспроизводить свои треки.

На экране LG QNED evo AI QNED83 Mini LED отображается сетка семейных снимков из Google Фото, а на телефоне показан список альбомов с включенным альбомом «Семейное путешествие».

На экране LG QNED evo AI QNED83 Mini LED отображается сетка семейных снимков из Google Фото, а на телефоне показан список альбомов с включенным альбомом «Семейное путешествие».

Простой доступ к «Google Фото»

Подключайтесь к своей учетной записи «Google Фото» на телевизоре просто при помощи телефона. С легкостью персонализируйте комнату при помощи контента из собственной библиотеки.23)

Телевизор LG QNED evo AI QNED83 Mini LED закреплен на зеленой стене над красной консолью и отображает информационную панель, включая погоду, спортивные результаты, расписание телепрограмм и Home Hub.

Телевизор LG OLED evo AI G6 закреплен на зеленой стене над красной консолью и отображает информационную панель, включая погоду, спортивные результаты, расписание телепрограмм и Home Hub.

Будьте в курсе событий с персонализированной панелью "все в одном"

Получайте важную информацию с первого взгляда. Обновления погоды, напоминания о спортивных событиях, календарь Google, настроенные уведомления Home Hub, ваши запланированные просмотры и многое другое.

Режим галереи

При включенном режиме Галереи ваш телевизор может, продолжать отображать выбранные вами произведения искусства, добавляя нотку стиля и элегантности вашему пространству и в то же время экономя энергию.

Автоматическая регулировка яркости

Контроль яркости автоматически регулирует параметры экрана в зависимости от окружающего освещения, обеспечивая четкое и комфортное изображение в любых условиях.²⁴⁾

Телевизор реагирует на ваше присутствие

Датчик движения позволяет телевизору интеллектуально реагировать и переключать режимы в зависимости от того, находитесь ли вы где-то рядом.²⁵⁾

LG Channels

Бесконечные развлечения бесплатно с LG Channels

LG Channels объединяет разнообразный контент с платформ прямого эфира и по запросу в едином хабе, упрощая поиск любимого контента.²⁶⁾

LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с функцией интеллектуального подключения отображает интерфейс Home Hub на экране, показывая соединения с Google Home и LG ThinQ, с панелями для ТВ, устройств и приложений в едином управлении.

Платформа Home Hub для вашего умного дома

Home Hub объединяет все ваши умные устройства. Легко подключайте, управляйте и взаимодействуйте с вашими домашними IoT-устройствами через Google Home и другие платформы.²⁷⁾

LG Soundbar улучшает каждую сцену благодаря более насыщенному объемному звуку

Акустическая система объемного звучания с WOW Orchestra

Синхронизируя телевизор и саундбар как единое целое, система расширяет глубину и направленность для более полного ощущения объемного звука.29)

LG QNED evo AI QNED83 Mini LED с функцией WOW Orchestra показывает музыкантов на экране, а многослойные звуковые волны с телевизора и звуковой панели под ним заполняют гостиную, создавая синхронизированное объемное звучание.

Семья с детьми и их бабушкой и дедушкой сидит вместе на диване в светлой гостиной, с пультом, смотря телевизор.

Семья с детьми и их бабушкой и дедушкой сидит вместе на диване в светлой гостиной, с пультом, смотря телевизор.

Вспомогательные функции делают просмотр более инклюзивным

LG TV разработаны с учетом доступности и оснащены такими функциями, как фильтр коррекции цвета, руководство на языке жестов и поддержка прямого подключения вспомогательных аудиоустройств.

Отказ от ответственности

 

* Все изображения на этой странице с информацией об изделии приводятся только в качестве иллюстраций. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.

* Технические характеристики и функции зависят от региона, модели и размера.

* Доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона или страны.

* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.

* Для доступа к сетевым смарт-сервисам и функциям, включая потоковые приложения, требуется учетная запись LG и принятие соответствующих Условий и положений. Без учетной записи LG доступны только подключения внешних устройств (например, через HDMI) и эфирное/наземное телевидение (только для телевизоров с тюнерами). Создание учетной записи LG бесплатно.

1) * Максимальный размер экрана может отличаться в зависимости от модели и региона.

 

2) * QNED evo обладает более широким цветовым охватом по сравнению с QNED.

 

3) * Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.

 

4) * По сравнению с ИИ-процессором 2025 года alpha 8 AI 4K Gen2, на основе внутреннего сравнения технических характеристик.

 

5) * Функция AI Picture Pro будет работать с любым контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

* Изображения масштабируются до качества, близкого к 4K. Результаты могут варьироваться в зависимости от разрешения источника.

 

6) * Включается через меню режима звука. Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания. 

 

7) * Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

 

8) * Функция AI Search (Copilot) доступна на моделях OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD, поддерживающих программу обновления webOS Re:New, включая модели, выпущенные с 2022 года.

* Требуется подключение к Интернету, а партнерские сервисы ИИ могут быть изменены или требовать подписки.

* Эта функция может зависеть от региона и модели и недоступна в странах, где не предоставляется поддержка LLM.

 

9) * Некоторые из этих функций могут не поддерживаться в определенных регионах или моделях.

* Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.

* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

* Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG (электронный телегид).

* Карточка «Сейчас в эфире» недоступна в приложениях Netflix и других контент-провайдеров, поэтому она не будет отображаться.

* Карточка «Генеративный ИИ» доступна в определенных регионах или моделях.

 

10) * В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

* Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NANO 4K UHD, выпущенных с 2024 г, а также на телевизорах MRGB and FHD с 2026 г.

* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.

* Блокировка может быть снята человеком с похожим голосом, и если голос изменится по состоянию здоровья или другим причинам, распознавание может работать неэффективно.

* Предоставляемые виджеты могут различаться в зависимости от страны и подлежат изменению или прекращению без предварительного уведомления.

* Функция «Моя страница» применяется к телевизорам OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026 года.

 

11) * Необходимо подключение к Интернету.

* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.

* В странах, где обработка естественного языка не поддерживается, голосовой доступ к приложениям и их использование могут быть недоступны.

 

12) * webOS Re:New – это программа обновления программного обеспечения, доступная только для некоторых моделей. Количество обновлений и продолжительность поддержки Re:New могут различаться в зависимости от продукта, модели или региона.

* График обновлений некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.

* Доступные функции, контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона и могут быть изменены без предупреждения.

 

13) * Обеспечивает быстрый доступ к ИИ-функциям телевизора, но не имеет встроенной обработки ИИ.

* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.

* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

 

14) * Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG.

* Объем поддержки может зависеть от страны.

* Информация, предоставляемая AI Concierge, носит исключительно справочный характер и может быть неточной. LG не несет ответственности за действия или решения, принятые на основе такой информации.

 

15) * Сертификация Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium на основе низкой задержки ввода, устранения подергиваний и отсутствия мерцания.

* 144Hz – это максимальная частота обновления на основе переменной частоты обновления (VRR), которая работает только с входными сигналами, поддерживающими 144Hz.

* HGiG – это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.

* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

* В режиме Motion Booster разрешение может снизиться для обеспечения оптимальной производительности.

* Motion Booster 288 обеспечивает частоту обновления до 288Hz при оптимизированном разрешении Full HD для сверхплавного игрового процесса.

 

16) * Bluetooth со сверхнизкой задержкой используется только в некоторых моделях LG TV 2026 года. Функциональность контроллера ULL поддерживается только при подключении к совместимым устройствам.

* В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Может быть затронута работа других Bluetooth-устройств.

* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение через Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

* Игровой контроллер продается отдельно.

 

17) * Поддержка облачных игровых сервисов может варьироваться.

* Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.

* Геймпад продается отдельно.

 

18) ** FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc.

* Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и видеоприложении Amazon Prime Video.

 

20) * Доступность контента может варьироваться и изменяться в зависимости от региона.

* Для доступа к полному контенту и функциям требуется подписка LG Gallery+.

 

23) * Эта функция работает, если выполнен вход в учетную запись «Google Фото» и у вас есть хотя бы 10 фотографий в приложении.

 

24) * Датчики яркости могут отличаться в зависимости от модели.

 

25) * Датчики движения доступны только на моделях W6 и G6.

 

26) * Поддержка определенных каналов LG Channels зависит от региона.

 

27) * LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.

 

29) * Звуковая панель может быть приобретена отдельно.

* Управление режимом звука может отличаться в зависимости от модели.

* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.

* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.

Печать

Все характеристики

Что говорят

Наш выбор для Вас

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Найти локально

Опробуйте это изделие рядом с вашим домом.