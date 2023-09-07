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Телевизор LG QNED 4K Smart UHD 43QNED756RA
Характеристики
-
Тип дисплея
-
4K QNED
-
Частота обновления
-
60Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
QNED Цвет
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α5 6-го поколения 4К
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
HDR10 / HLG
Все характеристики
-
Оттенки серого
-
Да
-
Высокая контрастность
-
Да
-
Инвертировать цвета
-
Да
-
Кабель питания
-
Да (Съемный)
-
Пульт
-
Magic Remote
-
Батарейки для пульта дистанционного управления
-
Да (AA x 2ШТ)
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
AI Звук Pro (Виртуальный 5.1.2 Up-mix)
-
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
Аудио кодек
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)
-
Аудио выход
-
20Вт
-
Bluetooth Surround Ready
-
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
-
Да
-
LG Синхронизация звука
-
Да
-
Одновременный вывод звука
-
Да
-
Звуковой режим
-
Да
-
Направление динамика
-
Вниз
-
Акустическая система
-
2.0 Канал
-
Поддержка Bluetooth
-
Да (v 5.0)
-
CI-слот
-
1шт
-
Ethernet- вход
-
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
-
eARC (HDMI 2)
-
HDMI-вход
-
3 шт (поддерживает eARC, ALLM как указано в HDMI 2.1)
-
RF вход (антенна/кабель)
-
2шт
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Да
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
-
1шт
-
USB-вход
-
2шт (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Да (Wi-Fi 5)
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
-
1055 x 660 x 142
-
Вес упаковки
-
11.7
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
967 x 564 x 57.1
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
-
967 x 621 x 216
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
-
801 x 216
-
Вес телевизора без подставки
-
9.8
-
Вес телевизора с подставкой
-
9.9
-
Крепление VESA (ШхВ)
-
200 x 200
-
Оптимизатор игр
-
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
-
Да
-
Режим HGIG
-
Да
-
Тип подсветки
-
Direct
-
Разрешение экрана
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
-
4K QNED
-
Частота обновления
-
60Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
QNED Цвет
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
4K Масштабирование
-
Динамическое отображение тонов
-
Да
-
FILMMAKER MODE ™
-
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
HDR10 / HLG
-
Режим изображения
-
9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α5 6-го поколения 4К
-
Источник питания ( напряжение, Гц)
-
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
-
Энергопотребление в режиме ожидания
-
Менее 0.5Вт
-
Семейные настройки
-
Да
-
Веб-браузер
-
Да
-
Интеллектуальное распознавание голоса
-
Да
-
Пульт Magic Remote
-
В комплекте
-
Операционная система (ОС)
-
webOS 23
-
Передача из Комнаты в комнату
-
Да (Получатель)
-
Приложение для удаленного управления смартфоном
-
Да (LG ThinQ)
-
Спортивное оповещение
-
Да
-
ThinQ
-
Да
-
Совместимость с USB-камерой
-
Да
-
Работает с Apple AirPlay 2
-
Да
-
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