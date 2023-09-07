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Телевизор LG QNED 4K Smart UHD 55QNED756RA

Характеристики

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Телевизор LG QNED 4K Smart UHD 55QNED756RA

55QNED756RA

Телевизор LG QNED 4K Smart UHD 55QNED756RA

(5)
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Характеристики

Тип дисплея

4K QNED

Частота обновления

60Гц

Широкая цветовая гамма

QNED Цвет

Процессор

Интеллектуальный процессор α5 6-го поколения 4К

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания

Да (Съемный)

Пульт

Magic Remote

Батарейки для пульта дистанционного управления

Да (AA x 2ШТ)

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Звук Pro (Виртуальный 5.1.2 Up-mix)

AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

Да

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)

Аудио выход

20Вт

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

2.0 Канал

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.0)

CI-слот

1шт

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

HDMI-вход

4 шт (поддерживает eARC, ALLM как указано в HDMI 2.1)

RF вход (антенна/кабель)

2шт

Simplink (HDMI CEC)

Да

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

USB-вход

2шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 5)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1360 x 810 x 152

Вес упаковки

21.2

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1233 x 716 x 44.2

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1233 x 781 x 257

Тумба под ТВ (ШхГ)

1058 x 257

Вес телевизора без подставки

16.3

Вес телевизора с подставкой

16.7

Крепление VESA (ШхВ)

300 x 300

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Режим HGIG

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Edge

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K QNED

Частота обновления

60Гц

Широкая цветовая гамма

QNED Цвет

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

4K Масштабирование

Технология затемнения

Локальное затемнение

Динамическое отображение тонов

Да

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Режим изображения

9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)

Процессор

Интеллектуальный процессор α5 6-го поколения 4К

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

Переменного тока 100~240В 50-60Гц

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

SMART TV

Семейные настройки

Да

Веб-браузер

Да

Интеллектуальное распознавание голоса

Да

Пульт Magic Remote

В комплекте

Операционная система (ОС)

webOS 23

Передача из Комнаты в комнату

Да (Получатель)

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

Спортивное оповещение

Да

ThinQ

Да

Совместимость с USB-камерой

Да

Работает с Apple AirPlay 2

Да

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