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Телевизор LG QNED 4K Smart UHD 75QNED756RA
Сочетание NanoCell и Quantum Dot
Наслаждайтесь богатством и чистотой цвета
Наслаждайтесь потрясающими цветами благодаря возможностям QNED Color, сочетающим технологии Quantum Dot и NanoCell.
Затемнение Dimming pro и ультраконтраст
Потрясающий цвет
Благодаря алгоритмам глубокого обучения LG QNED позволяет повысить контраст и яркость, обеспечивая четкое и естественное изображение со снижением эффекта ореола.
Слева и справа два телевизора. На каждом телевизоре одинаковые изображения цветного кристалла. Изображение слева немного бледное, а изображение справа очень яркое. На изображении справа в левом нижнем углу телевизора показана микросхема процессора.
*QNED85/80(86") оснащается технологией точного затемнения Precision Dimming.
*QNED80/75 оснащается функцией затемнения Dimming pro.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
Процессор α5 AI 4K Gen 6
Забота о качестве
Просмотр кино станет еще более персонализированным за счет интеллектуального процессора α5 4K Gen6.
*QNED85/80 оснащается процессором α7 AI 4K Gen6.
*QNED75 оснащается процессором α5 AI 4K Gen6.
AI Brightness Control
Автоматически регулирует яркость экрана в соответствии с уровнем окружающего освещения, обеспечивая оптимальный просмотр в любой обстановке.
Изображение подсолнуха выводится через левый и правый разделенные экраны. Изображение справа с активированной функцией AI Picture Pro выглядит ярче и четче.
AI Sound Pro
Используя глубокое обучение на основе аудиоданных, процессор распознает голоса, звуковые эффекты и звуковые частоты, позволяя оптимизировать звук в зависимости от типа просматриваемого контента для более захватывающего пространственного звучания.
После включения технологии AI Sound Pro на изображении демонстрируется богатый звук, заполняющий пространство звуковыми эффектами.
*QNED85/80 оснащается технологией AI Picture Pro.
*QNED85/80 оснащается технологией AI Super Upscaling.
*QNED75 оснащен функцией AI Brightness Control.
*В качестве обычного телевизора используются телевизоры LG UHD без технологии NanoCell.
*Качество изображения масштабированного изображения может отличаться в зависимости от разрешения исходного изображения.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
*QNED85/80/75 оснащается технологией виртуального микширования в звук 5.1.2.
Получайте удовольствие от просмотра благодаря потрясающему качеству звука
Саундбар LG
Идеальное сочетание для удовольствия от просмотра
Саундбары LG созданы специально для оптимальной работы с телевизорами LG и максимального удовольствия от просмотра.
Крупный план телевизора и саундбара подчеркивает идеальное сочетание устройств.
*Режим TV Sound Mode Share может зависеть от модели телевизора.
*Версия процессора телевизора с искусственным интеллектом зависит от модели телевизора.
*Управление режимом саундбара может зависеть от модели саундбара.
*Использование пульта дистанционного управления телевизора LG ограничено только некоторыми функциями.
Потрясающий интерфейс
Разнообразие настроек
При подключении к телевизору LG ваш саундбар автоматически переключается в режим звука саундбара. Помимо этого, вы можете наслаждаться 3 дополнительными режимами для наилучшего звука.
На экране телевизора показан интерфейс изменения настроек.
*Данная функция поддерживается только на моделях телевизоров 2023 года. Поддержка зависит от модели.
*Поддерживаемые функции зависят от модели саундбара LG.
ThinQ AI и webOS
Смарт-функции для вас
Дополнительный комфорт использования телевизора благодаря персонализированным предупреждениям, индивидуальным рекомендациям и другим функциям. Смарт-функции, такие как полностью обновленный главный экран, позволяют вам наслаждаться более быстрым и интуитивным просмотром.
*Список доступных сервисов зависит от региона или страны.
*Для сервисов OTT требуется отдельная подписка.
Мой профиль
Смотрите только то, что вы хотите, благодаря настраиваемому профилю для каждого члена семьи. Получайте индивидуальные рекомендации и быстрый доступ к наиболее часто используемым приложениям.
Быстрая карточка
Быстро и легко переходите к вашим любимым приложениям и контенту. Вы также можете изменить карточки быстрого доступа для разных профилей пользователей, чтобы ваш любимый контент всегда находился у вас под рукой.
* В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.
* Можно создать неограниченное количество профилей, однако на главном экране будет отображаться не более 10 профилей.
Консьерж на базе искусственного интеллекта
Ваш персональный помощник по выбору контента
Получайте индивидуальные рекомендации. Консьерж на базе искусственного интеллекта дает рекомендации по связанным или популярным ключевым словам, используя вашу историю голосового поиска, чтобы вы могли смотреть то, что вам нравится.
На экране телевизора показано лицо мужчины и рекомендованные ключевые слова.
*Доступность сервиса может отличаться в зависимости от региона и серии.
*Функция 'For you keyword' может работать только в странах, которые поддерживают NLP на языке этого региона.
AirPlay и HomeKit
Наслаждайтесь беспрепятственным подключением и легким управлением телевизором LG благодаря поддержке таких сервисов, как Apple Airplay и HomeKit, а также Matter.
Логотип «Hey Google» Логотип встроенного ассистента Alexa Логотип «Работает с Apple AirPlay» Логотип «Работает с Apple Home»
* Поддерживаемые сервисы и функции 'Matter' могут отличаться в зависимости от подключенных устройств. Первоначальное подключение ThinQ и Matter должно осуществляться через мобильное приложение ThinQ.
*Apple, логотип Apple, Apple TV, AirPlay и HomeKit являются товарными знаками Apple Inc. и зарегистрированы в США и других странах.
*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.
*Доступность Voice Command может отличаться в зависимости от продукта и страны.
*Представленные меню могут быть иными на момент выпуска.
*Поддержка AirPlay 2 и HomeKit может отличаться в зависимости от региона.
Смарт-камера LG
Благодаря простой установке телевизора и тонкому дизайну смарт-камера LG позволяет проводить дистанционные совещания на большом экране.
Женщина, сидящая на краю дивана, держит в руках ноутбук и смотрит телевизор. На экране телевизора вы можете видеть четырех человек, участвующих в видеоконференции.
*Смарт-камера LG Smart продается отдельно.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
*В качестве обычного телевизора используются телевизоры LG UHD без технологии NanoCell.
РЕЖИССЕРСКИЙ РЕЖИМ
С РЕЖИССЕРСКИМ РЕЖИМОМ™ смотрите фильмы так, как задумывал режиссер. Этот режим позволяет сохранить оригинальную цветопередачу, настройки и частоту кадров максимально близко к тому, как было задумано режиссером.
Кинорежиссер смотрит на большой телевизионный монитор, что-то монтируя. На экране телевизора виден башенный кран на фоне фиолетового неба. Логотип режиссерского режима расположен в правом нижнем углу.
*Поддержка режиссерского режима может отличаться в зависимости от страны.
*Требуется подписка на Netflix.
*Amazon, Prime Video и другие связанные логотипы являются торговыми марками Amazon.com, Inc. или ее филиалами. Применяются тарифы Amazon Prime и/или Prime Video. Подробную информацию смотрите на сайте primevideo.com/terms.
*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.
Оптимизатор игр и панель управления
Оптимизатор игр сохраняет все ваши игровые настройки в одном удобном меню, а новая панель управления обеспечивает быстрый доступ к текущим настройкам.
На экране игры показана панель управления: статус игры, темная тема, App on App, оптимизатор игр, все настройки и руководство пользователя.
ALLM и eARC
Новый уровень геймплея благодаря качественной и синхронной графике. Размытие от движения и эффект ореола значительно снижаются благодаря ALLM и eARC с последними спецификациями HDMI 2.0.
На экране красный истребитель, а изображение делится на две части: левая половина изображения кажется менее красочной и немного темнее, в то время как правая половина изображения ярче и насыщеннее. В левом верхнем углу изображения написано «Обычный», а в правом верхнем углу - логотип LG QNED.
*Доступность обновлений программного обеспечения может зависеть от модели и региона.
* Параметры меню оптимизатора игр могут отличаться в зависимости от серии.
*'Игровая панель' активируется только при одновременном включении «Оптимизатора игр» и «Игровой панели»
*В качестве обычного телевизора используются телевизоры LG UHD без технологии NanoCell.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
*QNED85/80 оснащается технологией AMD FreeSync™.
*QNED85/80 оснащается технологией VRR.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
HGiG
LG сотрудничает с крупнейшими представителями игровой индустрии, чтобы предложить вам новейшие HDR-игры для максимального погружения.
На снимке изображена женщина с оружием в полностью закрывающей лицо маске. Левая половина изображения бледная с меньшим количеством цветов, а правая половина изображения относительно более красочная.
*HGiG — это добровольная группа компаний игровой и телеиндустрии, которые создают публичные нормативные документы с целью улучшения качества игр в HDR для пользователей.
*Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
*Поддерживаемые партнерские сервисы могут отличаться в зависимости от страны.
*Содержимое упаковки может отличаться в зависимости от модели или страны.
*Источник: Omdia. Количество проданных устройств, 2013-2022. Результаты подготовлены не компанией LG Electronics. Третьи стороны могут опираться на эти данные только под свою ответственность. Подробную информацию см. на https://www.omdia.com/.
Характеристики
-
Тип дисплея
-
4K QNED
-
Частота обновления
-
60Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
QNED Цвет
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α5 6-го поколения 4К
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
HDR10 / HLG
Все характеристики
-
Оттенки серого
-
Да
-
Высокая контрастность
-
Да
-
Инвертировать цвета
-
Да
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
AI Звук Pro (Виртуальный 5.1.2 Up-mix)
-
Bluetooth Surround Ready
-
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
-
Да
-
LG Синхронизация звука
-
Да
-
Одновременный вывод звука
-
Да
-
Звуковой режим
-
Да
-
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
Аудио кодек
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)
-
Аудио выход
-
20Вт
-
Направление динамика
-
Вниз
-
Акустическая система
-
2.0 Канал
-
Поддержка Bluetooth
-
Да (v 5.0)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Да
-
Ethernet- вход
-
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
-
eARC (HDMI 2)
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
-
1шт
-
CI-слот
-
1шт
-
HDMI-вход
-
4 шт (поддерживает eARC, ALLM как указано в HDMI 2.1)
-
RF вход (антенна/кабель)
-
2шт
-
USB-вход
-
2шт (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Да (Wi-Fi 5)
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
-
1820 x 1115 x 200
-
Вес упаковки
-
45.7
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1675 x 964 x 44.5
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
-
1675 x 1029 x 359
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
-
1350 x 359
-
Вес телевизора без подставки
-
35.9
-
Вес телевизора с подставкой
-
36.9
-
Крепление VESA (ШхВ)
-
400 x 400
-
Тип подсветки
-
Edge
-
Разрешение экрана
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
-
4K QNED
-
Частота обновления
-
60Гц
-
Широкая цветовая гамма
-
QNED Цвет
-
Оптимизатор игр
-
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
-
Да
-
Режим HGIG
-
Да
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
4K Масштабирование
-
Технология затемнения
-
Локальное затемнение
-
Динамическое отображение тонов
-
Да
-
FILMMAKER MODE ™
-
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
HDR10 / HLG
-
Режим изображения
-
9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α5 6-го поколения 4К
-
Семейные настройки
-
Да
-
Операционная система (ОС)
-
webOS 23
-
ThinQ
-
Да
-
Спортивное оповещение
-
Да
-
Совместимость с USB-камерой
-
Да
-
Работает с Apple AirPlay 2
-
Да
-
Веб-браузер
-
Да
-
Интеллектуальное распознавание голоса
-
Да
-
Пульт Magic Remote
-
В комплекте
-
Передача из Комнаты в комнату
-
Да (Получатель)
-
Приложение для удаленного управления смартфоном
-
Да (LG ThinQ)
-
Источник питания ( напряжение, Гц)
-
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
-
Энергопотребление в режиме ожидания
-
Менее 0.5Вт
-
Кабель питания
-
Да (Прикрепленный к)
-
Пульт
-
Magic Remote
-
Батарейки для пульта дистанционного управления
-
Да (AA x 2ШТ)
-
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75QNED756RA
Телевизор LG QNED 4K Smart UHD 75QNED756RA