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65-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED92 4K 2025 года

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65-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED92 4K 2025 года

65-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED92 4K 2025 года

65QNED93A6A
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  • Передний вид с заполненным изображением
  • 15 - градусный боковой вид
  • Задний вид
  • Боковой вид
  • Размер
Передний вид с заполненным изображением
15 - градусный боковой вид
Задний вид
Боковой вид
Размер

Основные характеристики

  • Невероятно богатая цветовая палитра от новой динамической QNED Color Pro
  • Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 8 Gen2
  • Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
  • Улучшенная четкость и исключительный контраст с MiniLED
  • Высокое разрешение на огромном экране Ultra Big TV
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Кибербезопасность

CES Innovation Awards - 2025 Honoree

Программа webOS Re:New Program

* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.

Телевизор LG QNED TV на фоне ярких, насыщенных темных цветов. На экране — яркая и красочная картинка, демонстрирующая технологию цвета QNED и ее способность отображать широкий спектр оттенков с высокой контрастностью. Показан логотип абсолютно нового LG QNED evo AI. С субтитрами, рассказывающими о технологии MiniLED и новом ИИ-процессоре alpha телевизоров QNED. Заголовок: «Каждый цвет переосмыслен и предлагает новые ощущения».

Каждый цвет переосмыслен и предлагает новые ощущения

* QNED и QNED evo оснащены различными цветовыми решениями, использующими новейшую и уникальную технологию широкого цветового охвата от LG, которая заменяет Quantum Dot.

Качество изображения webOS для ИИ Дизайн Качество звука Развлечения

Совершенно новый динамический QNED Color Pro

Благодаря новой и уникальной технологии широкого цветового охвата от LG наслаждайтесь реалистичными и насыщенными цветами на экране.

Брызги красок разлетаются вверх разноцветными всплесками.

Сертификация 100% объема цвета по стандарту DCI-P3 от Intertek.

Сертифицированный 100% объем цвета с LG QNED evo

* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.

MiniLED с технологией точного уменьшения света Precision Dimming

MiniLED с новым ИИ-процессором alpha обеспечивает ультрарезкий контраст и живые детали на телевизорах LG QNED evo.

Голографический 3D-цветок со множеством тонов и оттенков на черном фоне. Разрешение и детализация изображения цветка демонстрируют возможности технологии QNED MiniLED воспроизводить изображения с исключительной передачей цвета, яркостью и контрастностью.

* Характеристики могут различаться в зависимости от размера, модели и региона. 

Более умный и быстрый новый ИИ-процессор alpha, созданный на основе десятилетия инноваций

Искусственный интеллект нашего процессора способен распознавать контент по жанру. Он автоматически настраивает оптимальное качество изображения, обеспечивая лучшую глубину и детализацию.

ИИ-процессор alpha 8 Gen2 сияет фиолетовым и розовым светом, и из него исходят разноцветные вспышки света. Заголовок рассказывает о том, как процессор обеспечивает качество 4K, потрясающие цвета и яркость. Текст на изображении гласит: примерно в 1,7 раза больше NPU для нейронной обработки ИИ и в 1,4 раза быстрее работа CPU.

* По сравнению с ИИ-процессором alpha 7 Gen8 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.

Более реалистичные детали благодаря AI Picture Pro

AI Super Upscaling и Dynamic Tone Mapping Pro анализируют элементы каждого кадра, повышая разрешение, яркость, глубину и четкость.

Появляются линии на затуманенном и почти сером изображении попугая в лесу, создавая впечатление анализа элементов кадра суперкомпьютером. Проводят лазером по силуэту попугая, после чего он становится более ярким, четким и красочным. Задний фон также преображается слева направо, и мы видим улучшенные контрастность, глубину и цвета.

* AI Super Upscaling и Dynamic Tone Mapping Pro доступны для моделей QNED92, QNED9M и QNED85.

* Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

* Качество изображения повышенного разрешения зависит от исходного разрешения.

Следующее поколение телевизоров LG AI TV

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Пульт AI Magic Remote дополняет AI Experience

Легко управляйте телевизором с помощью AI magic remote –– не требуются дополнительные устройства! Датчик движения и колесо прокрутки пульта позволяют просто наводить указатель и нажимать, используя его как «воздушную мышь». Можно также использовать голосовые команды.

* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.

* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

AI Voice ID

AI Voice ID от LG распознает уникальную сигнатуру голоса каждого пользователя и предлагает персонализированные рекомендации, как только вы начинаете говорить.

* В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

* Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.

* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.

Крупный план экрана телевизора LG QNED TV, показывающего, как работает поиск AI Search. Открывается маленькое окно чата, которое показывает, как пользователь спрашивает о доступных спортивных играх. Поиск AI Search генерирует ответы в чате, показывая пиктограммы доступного контента. Также есть подсказка для запроса с Microsoft Copilot.

AI Search

Задайте любой вопрос телевизору. Встроенный ИИ распознает ваш голос и предоставляет рекомендации по вашим запросам. Вы также можете получить дополнительные результаты и решения с Microsoft Copilot.

* Функция Voice ID доступна на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г. 

* В США и Корее используют модель LLM.

* Необходимо подключение к Интернету. 

На экране телевизора LG QNED TV представлен научно-фантастический контент. На экране показан интерфейс AI Chatbot. Пользователь отправил сообщение чат-боту, что экран слишком темный. Чат-бот предложил решения по этому запросу. Вся сцена разделена пополам. Одна сторона темнее, а другая ярче, показывая, как AI Chatbot автоматически решил проблему для пользователя.

AI Chatbot

С помощью пульта AI Magic Remote AI Chatbot решит все вопросы — от настройки до устранения неполадок. ИИ может понимать, что имеет в виду пользователь, и будет предоставлять немедленные решения.

* Необходимо подключение к Интернету.

* AI Chatbot на основе ИИ предоставляются только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.

Пульт AI Magic Remote от LG перед экраном телевизора LG TV. На экране отображается персонализированное приветствие от ИИ LG с ключевыми словами, подобранными на основе истории поиска и просмотров пользователя. Рядом с пультом находятся иконка и ярлык, показывающие, что функциональность AI Concierge легко доступна одним коротким нажатием кнопки «ИИ».

AI Concierge

Одно короткое нажатие кнопки «ИИ» на вашем пульте открывает сервис AI Concierge, который предоставляет персонализированные ключевые слова и рекомендации на основе вашей истории поиска и просмотра. 

* Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.

* Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.

* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

AI Picture Wizard

Усовершенствованные алгоритмы запоминают ваши предпочтения, сканируя 1,6 млрд вариантов. На основе ваших предпочтений телевизор создает персонализированную картинку для вас.

AI Sound Wizard

Выбирайте любимое аудио из меню звуковых клипов. Из 40 млн параметров ИИ создает индивидуальный звуковой профиль в соответствии с вашими предпочтениями.

Логотип и название программы webOS Re:New со значком CES Innovation Awards 2025 Honoree рядом.

Обновления по программе webOS Re:New Program в течение 5 лет

Получайте полные обновления и наслаждайтесь преимуществами новейшего программного обеспечения и его функций. Система webOS отмечена наградой CES Innovation в категории кибербезопасности. Ваши данные и конфиденциальная информация в безопасности.

* Программа webOS Re:New применима к телевизорам OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025 г. выпуска.

* Программа webOS Re:New предусматривает в общей сложности четыре обновления в течение пяти лет, порогом является предустановленная версия webOS, а график обновлений варьируется от конца месяца до начала года.

* Обновления и график работы некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.

* Обновления, доступные в 2022 г., распространяются на модель OLED, а доступные в 2023 г. обновления –– на модели с разрешением UHD и более поздние модели.

Ультрабольшой телевизор Ultra Big TV

Смотрите все любимые фильмы, спортивные события и игры на телевизоре LG Ultra Big. Погружайтесь в высокое разрешение на экране супер-класса.

Девушка и собака сидят перед телевизором LG QNED TV, установленным на стене, на экране которого изображены три слона, идущих наружу, над панелью LG Soundbar.

* QNED93 доступен с максимальной диагональю 85 дюймов, и размеры могут варьироваться в зависимости от региона.

Тонкий дизайн

Добавьте современный штрих с утонченным дизайном, который гармонично вписывается в ваше пространство.

AI Sound Pro настраивает звук максимально точно для достижения нужного эффекта

Изображены играющий на гитаре мужчина, поющая женщина с микрофоном, и играющий на пианино мужчина. Видны исходящие от них звуковые волны, которые демонстрируют то, как качество звука улучшается с помощью AI Clear Sound.

AI Clear Sound

Точная коррекция тона улучшает четкость звука и гарантирует исключительное аудиосопровождение.

Телевизор LG QNED TV отображает мужчину на мотоцикле, из колеса которого выходят фиолетовые абстрактные круги, визуализирующие звуковые волны.

Динамическое усиление звука с ИИ-процессором

Обработка с помощью ИИ улучшает звук телевизора, обеспечивая более мощные звуковые впечатления.

Гостиная с закрепленным на стене LG TV. Изображения звуковых волн в пространстве показывают, как создается виртуальный объемный звук на 9.1.2 каналов.

Объемный звук с виртуальными 9.1.2 каналами

Насладитесь объемным звуком просто со своим телевизором LG TV. Алгоритмы глубокого обучения ИИ для создания впечатления объемного звука на 9.1.2 каналов.

* AI Clear Sound включается через меню режима звука.

* Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания. 

Сделайте звук более насыщенным с телевизором LG TV и звуковой панелью LG Soundbar

Гостиная с телевизором LG QNED TV и звуковой панелью LG Soundbar, с графикой, представляющей, как оба устройства заполняют пространство многоканальным звуком.

WOW Orchestra, объемный звук благодаря идеальной синергии

Телевизоры LG QNED TV и звуковые панели LG Soundbar — идеальное сочетание, созданное для работы в гармонии, чтобы обеспечить многоканальные звуковые окружения.

Звуковая панель LG Soundbar расположена под телевизором LG QNED TV. На экране телевизора отображается интерфейс управления звуковой панелью и громкостью телевизора.

WOW Interface — управлять звуком с телевизора легче

* Звуковая панель может быть приобретена отдельно. 

* Управление режимом звуковой панели может отличаться в зависимости от модели звуковой панели.

* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети. 

* Модели звуковых панелей, совместимые с телевизором, могут различаться в зависимости от региона и страны.

* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.

Лучшее сочетание LG Soundbar и LG TV

* Функции могут отличаться в зависимости от модели. Подробные характеристики приведены на странице каждого продукта.

Усовершенствованный игровой процесс

Ощути пик игрового процесса с 144Hz VRR и AMD FreeSync Premium. Играйте без задержек и размытия движений, которые могут помешать результатам.

Два изображения автомобиля из видеоигры, расположенные рядом друг с другом. На одном движение размыто. На другом четкое и резкое изображение демонстрирует высокую частоту кадров телевизора LG QNED TV. Логотип VRR и логотип 144Hz находятся в верхнем правом углу.

* QNED92 работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 144Hz.

* HGiG — это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.

* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

Лучший телевизор QNED TV для просмотра фильмов

Смотрите фильмы, которые оживают в вашем домашнем кинотеатре, с захватывающим звуком и режимом FILMMAKER MODE, который настраивает изображение, обеспечивая высокое качество картинки.

Dolby Vision и режим FILMMAKER Mode

Посмотрите кино так, как это задумал режиссер, в Dolby Vision и режиме FILMMAKER MODE, который адаптируется к обстановке и сохраняет визуальные эффекты максимально приближенными к оригинальному виду.

Технология Dolby Atmos

Позвольте живому объемному звуку поместить вас в самый центр событий.

* FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc. 

* Поддерживает Ambient FILMMAKER MODE в Dolby Vision.

* Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и видеоприложении Amazon Prime Video.

* QNED92 не поддерживает режим Ambient FILMMAKER MODE.

Телевизоры LG QNED92 и LG QNED85 расположены рядом. Цветные картинки на экранах телевизоров демонстрируют новую технологию LG QNED для воспроизведения ярких и впечатляющих цветов. Показан также логотип АБСОЛЮТНО НОВОГО LG QNED evo AI.

Встречайте
абсолютно
новыйQNED evo

Встречайте<br>абсолютно<br>новыйQNED evo Узнать больше

* Все изображения на этой странице приводятся только в качестве иллюстрации. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.

* Все изображения выше представляют собой симуляцию.

* Доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона или страны.

* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения. 

* Пульт AI Magic Remote может потребовать отдельной покупки в зависимости от размера, модели и региона вашего телевизора.

Печать

Характеристики

  • Тип дисплея

    4K QNED MiniLED

  • Частота обновления

    120Гц (VRR 144Гц)

  • Широкая цветовая гамма

    Dynamic QNED Color Pro

  • Процессор

    Интеллектуальный процессор α8 4K Gen2

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Dolby Atmos

    Да

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1445 x 830 x 58.5

  • Вес телевизора без подставки

    18.6

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

  • Оттенки серого

    Да

  • Высокая контрастность

    Да

  • Инвертировать цвета

    Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

  • Кабель питания

    Да (Съемный)

  • Пульт

    Пульт Magic Remote (MR25)

АУДИО

  • AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

    α8 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)

  • AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

    Да

  • Аудио кодек

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)

  • Аудио выход

    40Вт

  • Bluetooth Surround Ready

    Да (2-стороннее воспроизведение)

  • Чистый голос Pro

    Да (авто настройка громкости)

  • Dolby Atmos

    Да

  • LG Синхронизация звука

    Да

  • Одновременный вывод звука

    Да

  • Звуковой режим

    Да

  • Направление динамика

    Вниз

  • Акустическая система

    2.2 Канала

  • Поддержка WiSA

    Да (увеличение до 2.1 канала)

  • WOW-оркестр

    Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

  • Аналоговый ТВ-прием

    Да

  • Диджитал ТВ-прием

    DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

  • Поддержка Bluetooth

    Да (v 5.3)

  • CI-слот

    1шт

  • Ethernet- вход

    1шт

  • HDMI Обратный звуковой канал

    eARC (HDMI 3)

  • HDMI-вход

    4 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 порта)

  • RF вход (антенна/кабель)

    2шт

  • Simplink (HDMI CEC)

    Да

  • SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

    1шт

  • USB-вход

    2шт (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Да (Wi-Fi 6)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

  • Размеры упаковки (ШхВхГ)

    1795 x 1000 x 144

  • Вес упаковки

    27.5

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1445 x 830 x 58.5

  • Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

    1445 x 902 x 340

  • Тумба под ТВ (ШхГ)

    380 x 340

  • Вес телевизора без подставки

    18.6

  • Вес телевизора с подставкой

    19.8

  • Крепление VESA (ШхВ)

    400 x 300

ИГРЫ

  • Оптимизатор игр

    Да (Игровая панель)

  • ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

    Да

  • Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

    Да

  • Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Режим HGIG

    Да

  • VRR (Переменная частота обновления)

    Да (До 144Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

  • Тип подсветки

    Mini LED

  • Разрешение экрана

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Тип дисплея

    4K QNED MiniLED

  • Частота обновления

    120Гц (VRR 144Гц)

  • Широкая цветовая гамма

    Dynamic QNED Color Pro

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

  • AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

    Да (SDR/HDR)

  • AI Изображение Pro

    Да

  • AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

    Интеллектуальное масштабирование α8 4K

  • Авто калибровка

    Да

  • Технология затемнения

    Точное Затемнение Pro

  • Динамическое отображение тонов

    Да (Динамическое отображение тонов Pro)

  • FILMMAKER MODE ™

    Да

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (Высокая частота кадров)

    4K 120 кадров в секунду (HDMI)

  • Motion (Технология обработки движений)

    Motion Pro

  • Режим изображения

    10 режима

  • Процессор

    Интеллектуальный процессор α8 4K Gen2

  • QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

    Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Источник питания ( напряжение, Гц)

    Переменного тока 100~240В 50-60Гц

  • Энергопотребление в режиме ожидания

    Менее 0.5Вт

SMART TV

  • AI Чатбот

    Да

  • Всегда готов

    Да

  • Веб-браузер

    Да

  • Google Cast

    Да

  • Google Home / Hub

    Да

  • Home Hub

    Да

  • Интеллектуальное распознавание голоса

    Да

  • LG Каналы

    Да

  • Пульт Magic Remote

    В комплекте

  • Мультипросмотр

    Да

  • Операционная система (ОС)

    webOS 25

  • Приложение для удаленного управления смартфоном

    Да (LG ThinQ)

  • Совместимость с USB-камерой

    Да

  • Voice ID

    Да (за исключением России)

  • Работает с Apple AirPlay 2

    Да

  • Работает с Apple Home

    Да

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