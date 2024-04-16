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85-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED93 4K 2025 года
85-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED93 4K 2025 года
Основные характеристики
- Невероятно богатая цветовая палитра от новой динамической QNED Color Pro
- Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 8 Gen2
- Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
- Улучшенная четкость и исключительный контраст с MiniLED
- Высокое разрешение на огромном экране Ultra Big TV
Кибербезопасность
CES Innovation Awards - 2025 Honoree
Программа webOS Re:New Program
* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.
* QNED и QNED evo оснащены различными цветовыми решениями, использующими новейшую и уникальную технологию широкого цветового охвата от LG, которая заменяет Quantum Dot.
Совершенно новый динамический QNED Color Pro
Благодаря новой и уникальной технологии широкого цветового охвата от LG наслаждайтесь реалистичными и насыщенными цветами на экране.
* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.
MiniLED с технологией точного уменьшения света Precision Dimming
MiniLED с новым ИИ-процессором alpha обеспечивает ультрарезкий контраст и живые детали на телевизорах LG QNED evo.
* Характеристики могут различаться в зависимости от размера, модели и региона.
Более умный и быстрый новый ИИ-процессор alpha, созданный на основе десятилетия инноваций
Искусственный интеллект нашего процессора способен распознавать контент по жанру. Он автоматически настраивает оптимальное качество изображения, обеспечивая лучшую глубину и детализацию.
* По сравнению с ИИ-процессором alpha 7 Gen8 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.
Более реалистичные детали благодаря AI Picture Pro
AI Super Upscaling и Dynamic Tone Mapping Pro анализируют элементы каждого кадра, повышая разрешение, яркость, глубину и четкость.
* AI Super Upscaling и Dynamic Tone Mapping Pro доступны для моделей QNED92, QNED9M и QNED85.
* Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.
* Качество изображения повышенного разрешения зависит от исходного разрешения.
Следующее поколение телевизоров LG AI TV
Пульт AI Magic Remote дополняет AI Experience
Легко управляйте телевизором с помощью AI magic remote –– не требуются дополнительные устройства! Датчик движения и колесо прокрутки пульта позволяют просто наводить указатель и нажимать, используя его как «воздушную мышь». Можно также использовать голосовые команды.
* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.
* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.
* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.
* В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.
* Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.
* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.
* Функция Voice ID доступна на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.
* В США и Корее используют модель LLM.
* Необходимо подключение к Интернету.
* Необходимо подключение к Интернету.
* AI Chatbot на основе ИИ предоставляются только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.
* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.
* Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.
* Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.
* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.
* Программа webOS Re:New применима к телевизорам OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025 г. выпуска.
* Программа webOS Re:New предусматривает в общей сложности четыре обновления в течение пяти лет, порогом является предустановленная версия webOS, а график обновлений варьируется от конца месяца до начала года.
* Обновления и график работы некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.
* Обновления, доступные в 2022 г., распространяются на модель OLED, а доступные в 2023 г. обновления –– на модели с разрешением UHD и более поздние модели.
Ультрабольшой телевизор Ultra Big TV
Смотрите все любимые фильмы, спортивные события и игры на телевизоре LG Ultra Big. Погружайтесь в высокое разрешение на экране супер-класса.
* QNED93 доступен с максимальной диагональю 85 дюймов, и размеры могут варьироваться в зависимости от региона.
Тонкий дизайн
Добавьте современный штрих с утонченным дизайном, который гармонично вписывается в ваше пространство.
AI Sound Pro настраивает звук максимально точно для достижения нужного эффекта
* AI Clear Sound включается через меню режима звука.
* Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.
Сделайте звук более насыщенным с телевизором LG TV и звуковой панелью LG Soundbar
* Звуковая панель может быть приобретена отдельно.
* Управление режимом звуковой панели может отличаться в зависимости от модели звуковой панели.
* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.
* Модели звуковых панелей, совместимые с телевизором, могут различаться в зависимости от региона и страны.
* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.
Лучшее сочетание LG Soundbar и LG TV
* Функции могут отличаться в зависимости от модели. Подробные характеристики приведены на странице каждого продукта.
Усовершенствованный игровой процесс
Ощути пик игрового процесса с 144Hz VRR и AMD FreeSync Premium. Играйте без задержек и размытия движений, которые могут помешать результатам.
* QNED92 работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 144Hz.
* HGiG — это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.
* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.
Лучший телевизор QNED TV для просмотра фильмов
Смотрите фильмы, которые оживают в вашем домашнем кинотеатре, с захватывающим звуком и режимом FILMMAKER MODE, который настраивает изображение, обеспечивая высокое качество картинки.
Dolby Vision и режим FILMMAKER Mode
Посмотрите кино так, как это задумал режиссер, в Dolby Vision и режиме FILMMAKER MODE, который адаптируется к обстановке и сохраняет визуальные эффекты максимально приближенными к оригинальному виду.
* FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc.
* Поддерживает Ambient FILMMAKER MODE в Dolby Vision.
* Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и видеоприложении Amazon Prime Video.
* QNED92 не поддерживает режим Ambient FILMMAKER MODE.
* Все изображения на этой странице приводятся только в качестве иллюстрации. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.
* Все изображения выше представляют собой симуляцию.
* Доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона или страны.
* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.
* Пульт AI Magic Remote может потребовать отдельной покупки в зависимости от размера, модели и региона вашего телевизора.
Все характеристики
ДОСТУПНОСТЬ
-
Оттенки серого
Да
-
Высокая контрастность
Да
-
Инвертировать цвета
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
-
Кабель питания
Да (Съемный)
-
Пульт
Пульт Magic Remote (MR25)
АУДИО
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
α8 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)
-
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
Да
-
Аудио кодек
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)
-
Аудио выход
40Вт
-
Bluetooth Surround Ready
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
Да (авто настройка громкости)
-
Dolby Atmos
Да
-
LG Синхронизация звука
Да
-
Одновременный вывод звука
Да
-
Звуковой режим
Да
-
Направление динамика
Вниз
-
Акустическая система
2.2 Канала
-
Поддержка WiSA
Да (увеличение до 2.1 канала)
-
WOW-оркестр
Да
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
-
Аналоговый ТВ-прием
Да
-
Диджитал ТВ-прием
DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
-
Поддержка Bluetooth
Да (v 5.3)
-
CI-слот
1шт
-
Ethernet- вход
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
eARC (HDMI 3)
-
HDMI-вход
4 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 порта)
-
RF вход (антенна/кабель)
2шт
-
Simplink (HDMI CEC)
Да
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
1шт
-
USB-вход
2шт (v 2.0)
-
Wi-Fi
Да (Wi-Fi 6)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
2310 x 1200 x 177
-
Вес упаковки
49.8
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1890 x 1081 x 59.9
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
1890 x 1180 x 460
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
595 x 460
-
Вес телевизора без подставки
34
-
Вес телевизора с подставкой
36.9
-
Крепление VESA (ШхВ)
600 x 400
ИГРЫ
-
Оптимизатор игр
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
Да
-
Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
Да
-
Режим HGIG
Да
-
VRR (Переменная частота обновления)
Да (До 144Гц)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
-
Тип подсветки
Mini LED
-
Разрешение экрана
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
4K QNED MiniLED
-
Частота обновления
120Гц (VRR 144Гц)
-
Широкая цветовая гамма
Dynamic QNED Color Pro
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
-
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
Да (SDR/HDR)
-
AI Изображение Pro
Да
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
Интеллектуальное масштабирование α8 4K
-
Авто калибровка
Да
-
Технология затемнения
Точное Затемнение Pro
-
Динамическое отображение тонов
Да (Динамическое отображение тонов Pro)
-
FILMMAKER MODE ™
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
HFR (Высокая частота кадров)
4K 120 кадров в секунду (HDMI)
-
Motion (Технология обработки движений)
Motion Pro
-
Режим изображения
10 режима
-
Процессор
Интеллектуальный процессор α8 4K Gen2
-
QMS (Быстрое переключение мультимедиа)
Да
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
-
Источник питания ( напряжение, Гц)
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
-
Энергопотребление в режиме ожидания
Менее 0.5Вт
SMART TV
-
AI Чатбот
Да
-
Всегда готов
Да
-
Веб-браузер
Да
-
Google Cast
Да
-
Google Home / Hub
Да
-
Home Hub
Да
-
Интеллектуальное распознавание голоса
Да
-
LG Каналы
Да
-
Пульт Magic Remote
В комплекте
-
Мультипросмотр
Да
-
Операционная система (ОС)
webOS 25
-
Приложение для удаленного управления смартфоном
Да (LG ThinQ)
-
Совместимость с USB-камерой
Да
-
Voice ID
Да (за исключением России)
-
Работает с Apple AirPlay 2
Да
-
Работает с Apple Home
Да
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