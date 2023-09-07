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5.1-канальный 3D Blu-ray™ Smart TV Домашний кинотеатр с возможностью настенного крепления колонок
5.1-канальный 3D Blu-ray™ Smart TV Домашний кинотеатр с возможностью настенного крепления колонок
LG SMART TV
Воспроизведение дисков Blu-ray ™ 3D
Воспроизведение дисков Blu-ray ™ 3D
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Все характеристики
-
Количество каналов
-
5.1
-
Общая выходная мощность (RMS)
-
850 Вт
-
Передняя колонка, мощность (RMS)
-
141 ВтX2
-
Центральная колонка, мощность (RMS)
-
141 Вт
-
Колонка объемного звучания, мощность (RMS)
-
141 ВтX2
-
Сабвуфер, мощность (RMS)
-
145 Вт (пассивный)
-
Тип колонок
-
напольные
-
Возможность настенного крепления/передние колонки
-
●
-
Возможность настенного крепления/колонки объемного звучания
-
●
-
Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +
-
●
-
Звуковые декодеры - Dolby True HD
-
●
-
Звуковые декодеры - DTS
-
●
-
Звуковые декодеры -DTS HD (High Resoultion Audio)
-
●
-
Звуковые декодеры - DTS HD (Master Audio Essential)
-
●
-
Звуковые декодеры - MPEG 1/2 L2
-
●
-
Звуковые декодеры - MP3 (тег ID3 MP3)
-
●
-
Звуковые декодеры - WMA
-
●
-
Звуковые декодеры - ААС
-
●
-
Звуковые декодеры - FLAC
-
●
-
Воспроизводимые диски - BD-ROM/BD-R/BD-RE
-
●
-
Преобразование изображения до Full HD 1080p
-
●
-
Воспроизводимые диски - 3D BD
-
●
-
Воспроизводимые диски - DVD (PAL/NTSC)
-
●
-
Воспроизводимые диски - DVD-R / -RW (режим видео)
-
●
-
Воспроизводимые диски- DVD+R / DVD+RW
-
●
-
Воспроизводимые диски - CD/CD-R/CD-RW
-
●
-
Воспроизводимые диски - DTS-CD
-
●
-
Воспроизводимые форматы - MPEG2 / MPEG4 AVC (H.264)
-
●
-
Воспроизводимые форматы - SMPTE VC1 (VC-9)
-
●
-
Воспроизводимые форматы - DivX/DivX HD
-
●
-
Воспроизводимые форматы - MKV
-
●
-
Воспроизводимые форматы - MVC
-
●
-
Воспроизводимые форматы - TS
-
●
-
Воспроизводимые форматы - AVCHD
-
●
-
Воспроизводимые форматы - WMA
-
●
-
Воспроизводимые форматы - JPEG
-
●
-
Воспроизводимые форматы - MP3
-
●
-
Быстрая загрузка
-
●
-
Обновление ПО через Интернет
-
●
-
Громкость ТВ звука
-
●
-
Блокировка ''Родительский контроль''
-
●
-
Воспроизведение с внешнего жесткого диска (до 2 ТБ)
-
●
-
Поддержка протоколов DLNA / CIFS
-
DLNA
-
SIMPLINK (через HDMI)
-
●
-
Smart TV
-
●
-
Bonus View (BD profile 1.1)
-
●
-
BD Live (BD profile 2.0)
-
●
-
BD Profile 5.0
-
●
-
Разъем для микрофона
-
2
-
Оценка исполнения
-
●
-
Фанфары
-
●
-
Подавление искажений
-
●
-
Контроль эха
-
●
-
USB
-
●
-
Аудиовход
-
●
-
Вход для портативных устройств (3,5 мм)
-
●
-
Оптический вход/выход
-
● / -
-
HDMI вход/выход
-
-/●
-
Композитный выход
-
●
-
Ethernet (RJ45)
-
●
-
FM
-
●
-
Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при установке на плоскость)
-
360x60.5x297
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка
-
250x1100x250
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Центральная колонка
-
88x300x64
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Колонка объемного звучания
-
250x1100x250
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер
-
133X352X325
-
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BH6520T
5.1-канальный 3D Blu-ray™ Smart TV Домашний кинотеатр с возможностью настенного крепления колонок