Совместимость с элементами Smart Audio, Воспроизведение дисков Blu-ray, внешних жестких дисков

В режиме воспроизведения с помощью пульта выберите дополнительный динамик системы Smart Audio, через который нужно транслировать медиафайл. Важно, чтобы все устройства были подключены к одной и той же Wi-Fi сети, и чтобы один из элементов системы подключался к Wi-Fi через кабель.