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Совместимость с элементами Smart Audio, Воспроизведение дисков Blu-ray, внешних жестких дисков
Совместимость с элементами Smart Audio, Воспроизведение дисков Blu-ray, внешних жестких дисков
Передача музыки с USB/CD на элементы системы Smart Audio
Private Sound (звук через смартфон)
LG Smart TV
Воспроизведение дисков 3D Blu-ray и 3D-файлов (MKV, MVC, TS).
Все характеристики
-
Выход HDMI
-
●
-
Коаксиальный аудиовыход
-
●
-
USB
-
1
-
Ethernet
-
●
-
Тип
-
Адаптер
-
Энергопотребление
-
12 Вт
-
Энергопотребление в режиме ожидания
-
0.5 Вт↓
-
Проводное подключение (Ethernet)
-
●
-
DLNA (Цифр. медиаплеер / Цифр. уст-во визуализации)
-
● / ●
-
Private Sound 2.0 (звук через смартфон)
-
●
-
Мастер настройки
-
●
-
SIMPLINK (управление 1 пультом)
-
●
-
Часы на дисплее
-
●
-
Мгновенное открытие лотка для диска
-
2 сек.↓
-
Загрузка плеера из режима ожидания
-
3 сек.↓
-
Загрузка плеера при включении
-
8 сек.↓
-
Время загрузки диска
-
17 сек.↓
-
Обновление прошивки (сеть / диск / USB)
-
● / ● / ●
-
Управление через смартфон LG Remote
-
●
-
Избранное в смартфоне
-
●
-
Запоминание последней сцены
-
● / ● / —
-
Экранная заставка
-
●
-
Автовыключение
-
●
-
Блокировка "Родительский контроль"
-
●
-
Мультирум источник
-
●
-
Премиальный контент (контент-провайдеры)
-
●
-
Thumbnail (видео / аудио / фото)
-
— / — / ●
-
Слайдшоу с музыкой
-
●
-
Меню
-
Иконки
-
Логотип при включении
-
●
-
Профиль BD
-
5.0
-
Проигрывание с USB
-
●
-
Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)
-
●
-
BD-ROM / BD-R / BD-RE
-
●
-
DVD-ROM / DVD±R / DVD±RW
-
●
-
Аудио CD / CD-R / CD-RW
-
●
-
DTS-CD
-
●
-
MPEG-1
-
●
-
MPEG2 PS / TS
-
●
-
MPEG4 AVC (H.264)
-
●
-
SMPTE VC1 (VC-9)
-
●
-
Xvid
-
●
-
MKV
-
●
-
AVC Rec
-
●
-
AVCHD
-
●
-
M4V
-
●
-
WMV
-
●
-
3GP
-
●
-
MP4
-
●
-
MOV
-
●
-
FLV
-
●
-
VOB
-
●
-
TS
-
●
-
DAT
-
●
-
LPCM: потоковое воспроизведение / декодирование
-
●/ ●
-
Dolby Digital: потоковое воспроизведение / декодирование
-
●/ ● (2-к.)
-
Dolby Digital Plus: потоковое воспроизведение / декодирование
-
●/ ● (2-к.)
-
Dolby TrueHD: потоковое воспроизведение / декодирование
-
●/ ● (2-к.)
-
DTS: потоковое воспроизведение / декодирование
-
●/ ●
-
DTS2.0+цифровой выход (декодирование)
-
●
-
DTS-HD Master Audio: потоковое воспроизведение / декодирование
-
●/ X
-
MPEG 1/2 L2 : потоковое воспроизведение / декодирование
-
●
-
MP3: потоковое воспроизведение / декодирование
-
●
-
WMA: потоковое воспроизведение / декодирование
-
●
-
AAC (декодирование)
-
●
-
FLAC (декодирование)
-
●
-
Изображения JPEG / GIF / анимированный GIF / PNG / MPO
-
●
-
Преобразование изображения до Full HD 1080p
-
●
-
Подавление шумов
-
●
-
Конвертация NTSC <-> PAL
-
●
-
Deep Color
-
●
-
xvYCC
-
●
-
Повышение качества видео
-
●
-
Dolby Digital, 2-канальный аудиовыход с понижающим микшированием
-
●
-
Декодирование (только DTS)
-
●
-
Преобразование LPCM (DTS HD, Dolby TrueHD)
-
●
-
Субдискретизация
-
●
-
Управление динамическим диапазоном
-
●
-
Ускоренная перемотка вперед / назад
-
● / ●
-
Замедленная перемотка вперед / назад
-
● / —
-
Пропуск вперед / назад
-
● / —
-
Пауза
-
●
-
Поиск фильма / аудиотрека
-
●
-
Поиск главы
-
●
-
Поиск времени
-
●
-
Повторное воспроизведение: фильм / аудиотрек
-
●
-
Повторное воспроизведение главы
-
●
-
Повторное воспроизведение A-B
-
●
-
Возобновляемая остановка
-
●
-
Режим воспроизведения случайный
-
●
-
Пульт ДУ
-
V6
-
RCU аккумулятор
-
●
-
Инструкция пользователя
-
●
-
Габариты (Ш x В x Г, мм)
-
270 x 43 x 195
-
Вес основного устройства, кг
-
0,85
-
Тип лотка
-
Лоток для диска
-
Дисплей
-
LED индикатор
-
Фронтальные кнопки, шт
-
2
-
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BP450
Совместимость с элементами Smart Audio, Воспроизведение дисков Blu-ray, внешних жестких дисков