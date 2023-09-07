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Совместимость с элементами Smart Audio, Воспроизведение дисков Blu-ray, внешних жестких дисков

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Совместимость с элементами Smart Audio, Воспроизведение дисков Blu-ray, внешних жестких дисков

BP450

Совместимость с элементами Smart Audio, Воспроизведение дисков Blu-ray, внешних жестких дисков

Караоке-система 3D Blu-ray LG BP450

Передача музыки с USB/CD на элементы системы Smart Audio

В режиме воспроизведения с помощью пульта выберите дополнительный динамик системы Smart Audio, через который нужно транслировать медиафайл. Важно, чтобы все устройства были подключены к одной и той же Wi-Fi сети, и чтобы один из элементов системы подключался к Wi-Fi через кабель.

Private Sound (звук через смартфон)

Смотрите фильмы, не беспокоя близких громким звуком. Воспроизводите звук с плеера через смартфон по Wi-Fi и наслаждайтесь просмотром фильмов, пока близкие спят, подключив наушники к смартфону. Свободно перемещайтесь по дому в пределах действия сети Wi-Fi. Теперь нет необходимости в покупке дорогостоящих беспроводных наушников.

LG Smart TV

Интеллектуальная функция LG Smart TV обеспечивает прямой удобный доступ к широкому и постоянно обновляемому диапазону первоклассного он-лайн контента, видео-на-заказ (VOD), интерактивным играм, доступ к специально подобранным локальным сервисам— таким набором развлечений и образовательных курсов может наслаждаться вся семья.

DLNA

Наслаждайтесь свободой без проводов! Домашние кинотеатры Blu-ray™ воспроизводят контент с DLNA совместимых устройств непосредственно на широких экранах телевизора.

Воспроизведение дисков 3D Blu-ray и 3D-файлов (MKV, MVC, TS).

Плеер LG Blu-ray 3D поможет Вам получить самые приятные впечатления от просмотра 3D-фильмов. Благодаря усовершенствованной 3D-технологии плееры LG обеспечивают эффект погружения, ошеломляя зрителя еще более ярким,четким и реалистичным 3D-изображением.

Преобразование до Full HD 1080p

Часто просмотр контента из сети или с других устройств на экране ТВ может быть некачественным из-за низкого разрешения файлов. Функция преобразования изображения до Full HD 1080p повышает качество видео. Просмотр на большом экране станет удовольствием.

Воспроизведение с внешних жестких дисков

Домашний кинотеатр LG Blu-ray™ воспроизводит Ваши любимые фильмы, фото и музыку с внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб).
Печать

Все характеристики

РАЗЪЕМЫ

Выход HDMI

Коаксиальный аудиовыход

USB

1

Ethernet

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Тип

Адаптер

Энергопотребление

12 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания

0.5 Вт↓

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проводное подключение (Ethernet)

DLNA (Цифр. медиаплеер / Цифр. уст-во визуализации)

● / ●

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Private Sound 2.0 (звук через смартфон)

Мастер настройки

SIMPLINK (управление 1 пультом)

Часы на дисплее

Мгновенное открытие лотка для диска

2 сек.↓

Загрузка плеера из режима ожидания

3 сек.↓

Загрузка плеера при включении

8 сек.↓

Время загрузки диска

17 сек.↓

Обновление прошивки (сеть / диск / USB)

● / ● / ●

Управление через смартфон LG Remote

Избранное в смартфоне

Запоминание последней сцены

● / ● / —

Экранная заставка

Автовыключение

Блокировка "Родительский контроль"

Мультирум источник

SMART TV

Премиальный контент (контент-провайдеры)

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Thumbnail (видео / аудио / фото)

— / — / ●

Слайдшоу с музыкой

Меню

Иконки

Логотип при включении

ПРОФИЛЬ BD И ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ

Профиль BD

5.0

Проигрывание с USB

Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)

BD-ROM / BD-R / BD-RE

DVD-ROM / DVD±R / DVD±RW

Аудио CD / CD-R / CD-RW

DTS-CD

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ФОРМАТЫ ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО И АУДИО

MPEG-1

MPEG2 PS / TS

MPEG4 AVC (H.264)

SMPTE VC1 (VC-9)

Xvid

MKV

AVC Rec

AVCHD

M4V

WMV

3GP

MP4

MOV

FLV

VOB

TS

DAT

LPCM: потоковое воспроизведение / декодирование

●/ ●

Dolby Digital: потоковое воспроизведение / декодирование

●/ ● (2-к.)

Dolby Digital Plus: потоковое воспроизведение / декодирование

●/ ● (2-к.)

Dolby TrueHD: потоковое воспроизведение / декодирование

●/ ● (2-к.)

DTS: потоковое воспроизведение / декодирование

●/ ●

DTS2.0+цифровой выход (декодирование)

DTS-HD Master Audio: потоковое воспроизведение / декодирование

●/ X

MPEG 1/2 L2 : потоковое воспроизведение / декодирование

MP3: потоковое воспроизведение / декодирование

WMA: потоковое воспроизведение / декодирование

AAC (декодирование)

FLAC (декодирование)

Изображения JPEG / GIF / анимированный GIF / PNG / MPO

ОБРАБОТКА ВИДЕО

Преобразование изображения до Full HD 1080p

Подавление шумов

Конвертация NTSC <-> PAL

Deep Color

xvYCC

Повышение качества видео

ОБРАБОТКА АУДИО

Dolby Digital, 2-канальный аудиовыход с понижающим микшированием

Декодирование (только DTS)

Преобразование LPCM (DTS HD, Dolby TrueHD)

Субдискретизация

Управление динамическим диапазоном

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Ускоренная перемотка вперед / назад

● / ●

Замедленная перемотка вперед / назад

● / —

Пропуск вперед / назад

● / —

Пауза

Поиск фильма / аудиотрека

Поиск главы

Поиск времени

Повторное воспроизведение: фильм / аудиотрек

Повторное воспроизведение главы

Повторное воспроизведение A-B

Возобновляемая остановка

Режим воспроизведения случайный

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

V6

RCU аккумулятор

Инструкция пользователя

ГАБАРИТЫ

Габариты (Ш x В x Г, мм)

270 x 43 x 195

Вес основного устройства, кг

0,85

Тип лотка

Лоток для диска

Дисплей

LED индикатор

Фронтальные кнопки, шт

2

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Караоке-система 3D Blu-ray LG BP450

BP450

Совместимость с элементами Smart Audio, Воспроизведение дисков Blu-ray, внешних жестких дисков