9.1 – канальная Blu-ray™ 3D Система Домашнего Кинотеатра мощностью 1460 Вт и Беспроводными Тыловыми колонками

9.1-канальный 3D объемный звук состоит из 9 динамиков и одного низкочастотного динамика, которые воспроизводят 9 разных звуков, со всех сторон, что создает атмосферу того что Вы находитесь в центре всех действий. Верхние вертикальные звуковые каналы делают звук еще более насыщенным, направляя его вверх таким образом, что все пространство от пола до потолка наполняется звуком.