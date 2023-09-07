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9.1 – канальная Blu-ray™ 3D Система Домашнего Кинотеатра мощностью 1460 Вт и Беспроводными Тыловыми колонками
9.1 – канальная Blu-ray™ 3D Система Домашнего Кинотеатра мощностью 1460 Вт и Беспроводными Тыловыми колонками
9.1 - КАНАЛЬНОЕ ОБЪЕМНОЕ 3D ЗВУЧАНИЕ
Умное развлечение
* Услуги предоставляются и могут варьироваться в зависимости от продуктов и платформ. Благодаря модернизации платформы некоторые услуги требуют модификации перед запуском на устройствах 2014 года.
Все характеристики
-
Количество каналов
-
9.1
-
Общая выходная мощность (RMS)
-
1460 Вт
-
Передняя колонка, мощность (RMS)
-
180 Вт х 2
-
Центральная колонка, мощность (RMS)
-
180 Вт
-
Колонка объемного звучания, мощность (RMS)
-
90 Вт х 2
-
Сабвуфер, мощность (RMS)
-
200 Вт
-
Беспроводные задние
-
180 Вт х 2
-
Беспроводные объемного звучания
-
90 Вт х 2
-
Bluetooth
-
●
-
DLNA (цифр. медиаплеер / цифр. устр-во визуализации (передача со смартфона на ТВ) / цифр. медиасервер (USB) )
-
●/●/-
-
USB
-
●
-
Авторегулирование звука ТВ
-
●
-
Обновление ПО через Интернет
-
●
-
Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)
-
●
-
Тихий режим (Private Sound)
-
●
-
Беспроводное подключение LAN (Wi-Fi)
-
●
-
Беспроводные тыловые колонки
-
●
-
Miracast (отображение мультимедиа по Wi-Fi)
-
●
-
Wi-Fi Direct
-
●
-
Smart TV
-
●
-
Премиальный контент / контент-провайдеры
-
●
-
Полнофункциональный веб-браузер / Поддержка Flash 10 / HTML 5
-
●/●
-
Передняя панель / USB
-
1
-
Задняя панель / Ethernet RJ45
-
●
-
Задняя панель / Донгл для подключения беспроводных колонок Tx
-
●
-
Задняя панель / Аудиовход (левый / правый)
-
●
-
Задняя панель / Аудиовход оптический
-
●
-
Задняя панель / HDMI выход
-
1
-
Задняя панель / HDMI вход
-
2
-
Задняя панель / Тюнер FM
-
●
-
Задняя панель / USB
-
1
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Основной модуль
-
444 x 65 x 292.5
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка
-
290 x 1220 x 290
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Центральная колонка
-
341.5 x 79 x 81.5
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер
-
172 x 379 x 377
-
Размер (Ш x В x Г), мм / Тыловая колонка
-
290 x 1220 x 290
-
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BH9540TW
9.1 – канальная Blu-ray™ 3D Система Домашнего Кинотеатра мощностью 1460 Вт и Беспроводными Тыловыми колонками