About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
9.1 – канальная Blu-ray™ 3D Система Домашнего Кинотеатра мощностью 1460 Вт и Беспроводными Тыловыми колонками

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

9.1 – канальная Blu-ray™ 3D Система Домашнего Кинотеатра мощностью 1460 Вт и Беспроводными Тыловыми колонками

BH9540TW

9.1 – канальная Blu-ray™ 3D Система Домашнего Кинотеатра мощностью 1460 Вт и Беспроводными Тыловыми колонками

9.1 - КАНАЛЬНОЕ ОБЪЕМНОЕ 3D ЗВУЧАНИЕ

9.1-канальный 3D объемный звук состоит из 9 динамиков и одного низкочастотного динамика, которые воспроизводят 9 разных звуков, со всех сторон, что создает атмосферу того что Вы находитесь в центре всех действий. Верхние вертикальные звуковые каналы делают звук еще более насыщенным, направляя его вверх таким образом, что все пространство от пола до потолка наполняется звуком.

Диффузоры с арамидным волокном

Арамидное волокно — высокопрочный материал, устойчивый к внешним воздействиям, значительно улучшает фазовую характеристику, снижает до минимума искажения и обеспечивает передачу кристально чистого объемного звука.

Беспроводные тыловые колонки

Простая и удобная установка, без проводов с беспроводными тыловыми динамиками.

Пересмотрите Ваши развлечения

Преобразование до Ultra HD всех Ваших любимых контентов увеличивает разрешение в 4 раза по сравнению с Full HD.

*Доступны только с ТВ поддерживающими формат Ultra HD 4К

Наслаждайтесь последними фильмами в 3D Blu-ray™

Усовершенствованная передовая 3D технология, воспроизведения LG 3D Blu-Ray Disc ™ обеспечивает захватывающий просмотр в 3D, что позволяет Вам просматривать более яркое и четкое изображение.

* Совместим только с 3D-телевизорами.

Умное развлечение

Доступ в растущий мир развлечений объединяет все ваши любимые телепередачи, кино, спорт и музыкальные сервисы от LG Smart TV в вашей системе Домашнего кинотеатра LG.

* Услуги предоставляются и могут варьироваться в зависимости от продуктов и платформ. Благодаря модернизации платформы некоторые услуги требуют модификации перед запуском на устройствах 2014 года.

Технология Cinema Surround Processor

Воспроизведение 3D звука через уникальную технологию калибровки LG Cinema Surround Processor, создает атмосферу кинотеатра прямо в Вашей гостиной.

Тихий режим (Private Sound 2.0)

Наслождайтесь любимыми фильмами или ТВ шоу не беспокоя близких громк звуком. Воспроихводите звук с домашнего кинотеатра через смартфон или другое мобильное устройство по Wi-Fi.

Беспроводное воспроизведение аудио по Bluetooth™

Наслаждайтесь любимой музыкой с мобильных устройств с помощью потоковой передачи по Bluetooth™ через систему домашнего кинотеатра LG.
Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

9.1

Общая выходная мощность (RMS)

1460 Вт

Передняя колонка, мощность (RMS)

180 Вт х 2

Центральная колонка, мощность (RMS)

180 Вт

Колонка объемного звучания, мощность (RMS)

90 Вт х 2

Сабвуфер, мощность (RMS)

200 Вт

Беспроводные задние

180 Вт х 2

Беспроводные объемного звучания

90 Вт х 2

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Bluetooth

DLNA (цифр. медиаплеер / цифр. устр-во визуализации (передача со смартфона на ТВ) / цифр. медиасервер (USB) )

●/●/-

USB

Авторегулирование звука ТВ

Обновление ПО через Интернет

Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)

Тихий режим (Private Sound)

Беспроводное подключение LAN (Wi-Fi)

Беспроводные тыловые колонки

Miracast (отображение мультимедиа по Wi-Fi)

Wi-Fi Direct

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart TV

Премиальный контент / контент-провайдеры

Полнофункциональный веб-браузер / Поддержка Flash 10 / HTML 5

●/●

РАЗЪЕМЫ

Передняя панель / USB

1

Задняя панель / Ethernet RJ45

Задняя панель / Донгл для подключения беспроводных колонок Tx

Задняя панель / Аудиовход (левый / правый)

Задняя панель / Аудиовход оптический

Задняя панель / HDMI выход

1

Задняя панель / HDMI вход

2

Задняя панель / Тюнер FM

Задняя панель / USB

1

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш х В х Г), мм / Основной модуль

444 x 65 x 292.5

Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка

290 x 1220 x 290

Размер (Ш х В х Г), мм / Центральная колонка

341.5 x 79 x 81.5

Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер

172 x 379 x 377

Размер (Ш x В x Г), мм / Тыловая колонка

290 x 1220 x 290

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

BH9540TW

9.1 – канальная Blu-ray™ 3D Система Домашнего Кинотеатра мощностью 1460 Вт и Беспроводными Тыловыми колонками