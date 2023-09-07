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DVD-караоке
Прямая запись на USB
Все характеристики
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Обработка видео / Преобразование изображения до Full HD 1080p
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Экран / ЖК-дисплей
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Экран / Разрешение
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Экран / Тип экрана
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Тюнер / ТВ тюнер
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Тюнер / Антенна
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Диски: BLU-RAY/ BD-ROM / BD-R / BD-RE
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Диски: BLU-RAY / 3D
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Диски: DVD (NTSC/PAL)
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Диски: DVD+-R (DL) /DVD+-RW (DL)
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Диски: CD-R/-RW
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Форматы: DivX / DivX HD
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Форматы: MKV
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Форматы: MPEG4 AVC (H.264)
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Форматы: MPEG2
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Форматы: AVCHD
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Форматы: JPEG
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Форматы: DTS CD
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Форматы: MP3, WMA
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Форматы: SMPTE VC1
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SIMPLINK через HDMI
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USB-запись напрямую
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USB Plus (воспроизведение аудио, видео, фото)
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Распознавание музыкальных треков через Gracenote
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Обновление ПО по сети
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Встроенный жесткий диск
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Беспроводное подключение к LAN (Wi-Fi)
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Wi-Fi Direct
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Поддержка протоколов DLNA/CIFS
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Smart TV
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NetCast Premium
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NetCast (YouTube/Picasa/Accuweather)
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Профиль BD 1.1 (BonusView)
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Профиль BD 2.0 (BD Live)
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Профиль BD 5.0
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Диск караоке-песен в комплекте
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2000 песен
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Микрофон в комплекте
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Разъем для микрофона
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Оценка исполнения в реальном времени
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Фанфары
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Подавление искажений
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Контроль эха
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Удаление вокала с CD
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Передняя панель / Разъем для микрофона
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Разъем для наушников
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Передняя панель / USB
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Передняя панель / Аудио Л/П
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Передняя панель / Аудио/видео-выход
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Задняя панель / Видеовыход / Композитный
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Задняя панель / Видеовыход / Компонентный
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●
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Задняя панель / Видеовыход / HDMI
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Задняя панель / Видеовыход / S-Video
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Задняя панель / Видеовход / Scart 1
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Задняя панель / Видеовход / Scart 2
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Задняя панель / Аудиовыход / Аналоговый Л/П
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Задняя панель / Аудиовыход / Оптический/коаксиальный
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●/●
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Задняя панель / Аудиовыход / HDMI
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●
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Задняя панель / Ethernet
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Задняя панель / 5.1-канальный выход Dolby Digital
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n/a
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Задняя панель / Выходы / 7.1-канальный аналоговый
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Задняя панель / Вход/выход эфирной антенны
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Ш х В х Г (мм)
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558x119x349
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Ш x В x Г (с аккумулятором), мм
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Вес без упаковки, кг
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2.2
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Вес в упаковке, кг
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4.3
-
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DKS-3000
DVD-караоке