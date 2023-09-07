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DVD-караоке

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DVD-караоке

DKS-3000

DVD-караоке

Прямая запись на USB

Прямая запись на USB – мощная и простая функция, которая позволяет вам записывать музыкальные дорожки непосредственно с CD на USB-устройство. Просто вставьте флешку, и запишите музыкальный файл МР3.
Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обработка видео / Преобразование изображения до Full HD 1080p

-

Экран / ЖК-дисплей

-

Экран / Разрешение

-

Экран / Тип экрана

-

Тюнер / ТВ тюнер

-

Тюнер / Антенна

-

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ И ФОРМАТЫ АУДИО/ВИДЕО

Диски: BLU-RAY/ BD-ROM / BD-R / BD-RE

-

Диски: BLU-RAY / 3D

-

Диски: DVD (NTSC/PAL)

Диски: DVD+-R (DL) /DVD+-RW (DL)

Диски: CD-R/-RW

Форматы: DivX / DivX HD

●/-

Форматы: MKV

-

Форматы: MPEG4 AVC (H.264)

-

Форматы: MPEG2

-

Форматы: AVCHD

-

Форматы: JPEG

Форматы: DTS CD

-

Форматы: MP3, WMA

Форматы: SMPTE VC1

-

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

SIMPLINK через HDMI

-

USB-запись напрямую

USB Plus (воспроизведение аудио, видео, фото)

Распознавание музыкальных треков через Gracenote

-

Обновление ПО по сети

-

Встроенный жесткий диск

-

БЕСПРОВОДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Беспроводное подключение к LAN (Wi-Fi)

-

Wi-Fi Direct

-

Поддержка протоколов DLNA/CIFS

-

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ

Smart TV

-

NetCast Premium

-

NetCast (YouTube/Picasa/Accuweather)

-

Профиль BD 1.1 (BonusView)

-

Профиль BD 2.0 (BD Live)

-

Профиль BD 5.0

-

КАРАОКЕ

Диск караоке-песен в комплекте

2000 песен

Микрофон в комплекте

Разъем для микрофона

Оценка исполнения в реальном времени

Фанфары

Подавление искажений

Контроль эха

Удаление вокала с CD

РАЗЪЕМЫ

Передняя панель / Разъем для микрофона

-

Разъем для наушников

-

Передняя панель / USB

-

Передняя панель / Аудио Л/П

-

Передняя панель / Аудио/видео-выход

-

Задняя панель / Видеовыход / Композитный

Задняя панель / Видеовыход / Компонентный

Задняя панель / Видеовыход / HDMI

-

Задняя панель / Видеовыход / S-Video

-

Задняя панель / Видеовход / Scart 1

Задняя панель / Видеовход / Scart 2

-

Задняя панель / Аудиовыход / Аналоговый Л/П

-

Задняя панель / Аудиовыход / Оптический/коаксиальный

●/●

Задняя панель / Аудиовыход / HDMI

Задняя панель / Ethernet

-

Задняя панель / 5.1-канальный выход Dolby Digital

n/a

Задняя панель / Выходы / 7.1-канальный аналоговый

-

Задняя панель / Вход/выход эфирной антенны

-

ГАБАРИТЫ

Ш х В х Г (мм)

558x119x349

Ш x В x Г (с аккумулятором), мм

-

Вес без упаковки, кг

2.2

Вес в упаковке, кг

4.3

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DKS-3000

DVD-караоке