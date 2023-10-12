مبرد بالهواء ذو ضاغط لولبي

يتميز المبادل الحراري ذو القنوات المصغرة (MCHX) المصنوع من سبيكة ألومنيوم بنسبة 100％ بمستوى كفاءة جيد في نقل الحرارة، كما أنه مقاوم للتآكل. شهد نطاق تبادل الحرارة للمنتج زيادةً بالمقارنة مع الزعنفة التقليدية، كما قلّ كلُ من وزنه وحجمه، مما نتج عنه منتج صغير الحجم.