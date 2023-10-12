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مبرد بالهواء ذو ضاغط لولبي
اكتشف أجهزة تبريد شيلر ذات ضواغط لولبية مبردة بالهواء من ال جي السعودية تتميز هذه المكيفات بقدرة تبريد عالية وبالصناعة المميزة من إل جي زر موقعنا هنا وتعرف على المزيد.
مبادل حراري ذو قنوات مصغرة (MCHX)
يتميز المبادل الحراري ذو القنوات المصغرة (MCHX) المصنوع من سبيكة ألومنيوم بنسبة 100％ بمستوى كفاءة جيد في نقل الحرارة، كما أنه مقاوم للتآكل. شهد نطاق تبادل الحرارة للمنتج زيادةً بالمقارنة مع الزعنفة التقليدية، كما قلّ كلُ من وزنه وحجمه، مما نتج عنه منتج صغير الحجم.
* درجة حموضة تبلغ 2.8 ~ 3.0 في اختبار رش حمض الخليك في مياه البحر .
يتم فحص الزعنفة وإجراء اختبار التسرب 4.5 ميجا باسكال بعد 1000 ساعة، مع استخدام مروحة ذات مستوى مناسب من تدفق الهواء. يجب أن تتمتع المروحة بقوة مناسبة لتحقيق سرعة الدوران المطلوبة مع إجراء اختبار التوازن للتحقق من الثبات.
تقليل الضوضاء
قلل المنتج الخلل في فتحة السحب وتقليل الشعور بعدم الارتياح الناتج عن الضوضاء عن طريق منع الارتشاح.