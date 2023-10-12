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مبرد بالهواء ذو ضاغط لولبي

اكتشف أجهزة تبريد شيلر ذات ضواغط لولبية مبردة بالهواء من ال جي السعودية تتميز هذه المكيفات بقدرة تبريد عالية وبالصناعة المميزة من إل جي زر موقعنا هنا وتعرف على المزيد.

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مبرد بالهواء ذو ضاغط لولبي

الميزات التشكيلة
الميزات
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مبادل حراري ذو قنوات مصغرة (MCHX)

يتميز المبادل الحراري ذو القنوات المصغرة (MCHX) المصنوع من سبيكة ألومنيوم بنسبة 100％ بمستوى كفاءة جيد في نقل الحرارة، كما أنه مقاوم للتآكل. شهد نطاق تبادل الحرارة للمنتج زيادةً بالمقارنة مع الزعنفة التقليدية، كما قلّ كلُ من وزنه وحجمه، مما نتج عنه منتج صغير الحجم.

مكثِّف فائق وزعنفة ذات فتحات تهوية عريضة

أدى هيكل المكثّف الذي يتخذ الشكل V إلى زيادة نطاق نقل الحرارة على العكس من الطراز التقليدي من النوع على شكل حرف W. كفاءة نقل الحرارة شهدت تحسّنًا كبيرًا مقارنةً بالمنتج التقليدي عن طريق استعمال الزعنفة ذات فتحات التهوية العريضة.

* درجة حموضة تبلغ 2.8 ~ 3.0 في اختبار رش حمض الخليك في مياه البحر .
يتم فحص الزعنفة وإجراء اختبار التسرب 4.5 ميجا باسكال بعد 1000 ساعة، مع استخدام مروحة ذات مستوى مناسب من تدفق الهواء. يجب أن تتمتع المروحة بقوة مناسبة لتحقيق سرعة الدوران المطلوبة مع إجراء اختبار التوازن للتحقق من الثبات.

تقليل الوزن والحجم

يمكن توفير مساحة قيّمة في الأرضية عن طريق تقليص مساحة منطقة التركيب ووزن الجهاز.

تقليل الضوضاء

قلل المنتج الخلل في فتحة السحب وتقليل الشعور بعدم الارتياح الناتج عن الضوضاء عن طريق منع الارتشاح.

ميزة Black Box

تتيح تخزين سجلات التشغيل وتحليلها لأجل التشخيص السريع بهدف تقديم حل في حال حدوث عطل.

يتم استعمال نظام تخزين ثلجي فائق الكفاءة

يبرّد نظام التخزين الثلجي المنطقة الداخلية أثناء النهار وينتج ثلجًا على مدار الليل. هذا الحل التطبيقي يسمح بتركيب المنتج واستهلاكه للطاقة على نحو أكثر كفاءة.

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التحكم المركزي المحسّن

حلول التحكم، مثل ACP IV وAC Smart، تتيح إمكانية المراقبة بسهولة وتسمح بالتحكم عن بُعد بما يوفر إمكانية إدارة العديد من طرُز التدفئة والتهوية والتكييف في أي مكان.

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المبرّدات ذات الضواغط اللولبية المبردة بالهواء

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