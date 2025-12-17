About Cookies on This Site

معلم يشير إلى شاشة رقمية تعرض صورة مجرة، بينما يجلس الطلاب في الفصل يدونون الملاحظات.

من أجل تعليم أكثر ذكاءً، تقدم LG حلولاً متكاملة

تعلم تفاعلي وشامل

حوّل الفصول الدراسية إلى مساحات جذابة تركز على الطالب من خلال شاشاتنا التفاعلية واللافتات الرقمية.

 

  • شاشة LG CreateBoard التفاعلية
  • شاشات كبيرة للرؤية الواضحة
  • تقنيات التعلم الافتراضي والتجريبي

دعم الحرم الجامعي الرقمي

يمكنك توسيع نطاق التحول الرقمي عبر الحرم الجامعي مع حلول تكنولوجيا المعلومات والتعاون الشاملة.

 

  • الحلول البرمجية السحابية
  • أجهزة الحوسبة الموثوقة
  • أدوات التعاون للهيئة التعليمية والطلاب

تعزيز مرافق الطلاب والكفاءة التشغيلية

حسّن الراحة والعمليات في مساحات الطلاب، من المساكن إلى المناطق المشتركة.

 

  • حلول متكاملة للمغاسل التجارية
  • أنظمة إدارة تشغيلية ذكية
  • أنظمة متكاملة للتحكم في درجة الحرارة وجودة الهواء

حلول التعليم حسب الاحتياج

الفصول الدراسية

ألهم التعلّم من خلال الشاشات الرقمية والسبورات التفاعلية التي تنبض بالحياة في كل درس، وتشجّع التواصل والتعاون والإبداع في كل صف.

فصل دراسي مجهز بأجهزة لابتوب على المكاتب، وجهاز عرض، وشاشتين تعرضان مخططًا عن أنواع الروابط الكيميائية.
وحدة تكييف هواء خارجية كبيرة مستطيلة ذات هيكل أبيض ورمادي، وفتحات تهوية على الجانب.

Multi V 5

يعد LG MULTI V 5 حلاً متكاملاً يجمع بين التقنيات المتقدمة للمباني الشاهقة.

معرفة المزيد
مجموعة من أربع وحدات تكييف هواء داخلية بأشكال مختلفة، تشمل تصميمات سقفية وجدارية ودائرية.

وحدات النظام التبريد المتغير الداخلية

توفر الوحدات الداخلية من LG جميع احتياجاتك التجارية وتضمن وجود حل تكييف هواء يتناسب تمامًا مع مساحتك.

معرفة المزيد
Interactive​

لافتات رقمية تفاعلية

شاشة LG CreateBoard التفاعلية تقدم تجربة لمس وكتابة بديهية، مما يجعلها أداة تعاون قوية للتعليم والعمل الفعال.

معرفة المزيد

حلول المكتبات

اصنع مساحات دراسة هادئة وذكية مع لافتات واضحة، وأكشاك بديهية، وأنظمة تنقية هواء تمنح التركيز والراحة والاكتشاف.

داخل مكتبة عصرية تحتوي على أرفف كتب، ومكاتب مزودة بشاشات، ومنطقة جلوس، وأعمدة مغطاة بالنباتات.
مجموعة من أربع وحدات تكييف هواء داخلية بأشكال مختلفة، تشمل تصميمات سقفية وجدارية ودائرية.

الوحدات الداخلية

توفر الوحدات الداخلية من LG جميع احتياجاتك التجارية وتضمن وجود حل تكييف هواء يتناسب تمامًا مع مساحتك.

معرفة المزيد
شاشة رقمية ضخمة من LG تعرض مخططًا معماريًا ثلاثي الأبعاد مع مناظر متعددة للغرف وملاحظات مكتوبة بخط اليد.

لافتات رقمية تفاعلية

شاشة LG CreateBoard التفاعلية تقدم تجربة لمس وكتابة بديهية، مما يجعلها أداة تعاون قوية للتعليم والعمل الفعال.

معرفة المزيد
خلفية حمراء مجردة تحتوي على أشكال متداخلة بتدرجات وردية كبيرة، بتصميم عصري بسيط

خلفية حمراء مجردة تحتوي على أشكال متداخلة بتدرجات وردية كبيرة، بتصميم عصري بسيط

تواصَل مع قسم أعمال LG

إذا كنت ترغب في الحصول على عرض سعر لأحد المنتجات التي تهمك أو لديك أي استفسار آخر، فلا تتردد في التواصل معنا.

اتصل بنا

كتيب الإرشادات

كتيب الإرشادات

ضمان

ضمان

تسجيل منتج

تسجيل منتج