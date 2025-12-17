We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تعلم تفاعلي وشامل
حوّل الفصول الدراسية إلى مساحات جذابة تركز على الطالب من خلال شاشاتنا التفاعلية واللافتات الرقمية.
- شاشة LG CreateBoard التفاعلية
- شاشات كبيرة للرؤية الواضحة
- تقنيات التعلم الافتراضي والتجريبي
دعم الحرم الجامعي الرقمي
يمكنك توسيع نطاق التحول الرقمي عبر الحرم الجامعي مع حلول تكنولوجيا المعلومات والتعاون الشاملة.
- الحلول البرمجية السحابية
- أجهزة الحوسبة الموثوقة
- أدوات التعاون للهيئة التعليمية والطلاب
تعزيز مرافق الطلاب والكفاءة التشغيلية
حسّن الراحة والعمليات في مساحات الطلاب، من المساكن إلى المناطق المشتركة.
- حلول متكاملة للمغاسل التجارية
- أنظمة إدارة تشغيلية ذكية
- أنظمة متكاملة للتحكم في درجة الحرارة وجودة الهواء
حلول التعليم حسب الاحتياج
الفصول الدراسية
ألهم التعلّم من خلال الشاشات الرقمية والسبورات التفاعلية التي تنبض بالحياة في كل درس، وتشجّع التواصل والتعاون والإبداع في كل صف.
- حلول التكييف
- شاشة المعلومات
Multi V 5
يعد LG MULTI V 5 حلاً متكاملاً يجمع بين التقنيات المتقدمة للمباني الشاهقة.
وحدات النظام التبريد المتغير الداخلية
توفر الوحدات الداخلية من LG جميع احتياجاتك التجارية وتضمن وجود حل تكييف هواء يتناسب تمامًا مع مساحتك.
لافتات رقمية تفاعلية
شاشة LG CreateBoard التفاعلية تقدم تجربة لمس وكتابة بديهية، مما يجعلها أداة تعاون قوية للتعليم والعمل الفعال.
حلول المكتبات
اصنع مساحات دراسة هادئة وذكية مع لافتات واضحة، وأكشاك بديهية، وأنظمة تنقية هواء تمنح التركيز والراحة والاكتشاف.
