امرأة وطفل يمسكان بأيديها، يقفان عند بوابة المغادرة في المطار مع أمتعة، ينظران إلى الطائرات في الخارج.

من أجل وسائل نقل أكثر ذكاءً، تقدم LG حلولاً متكاملة.

تحسين تجربة الركاب

وفر الراحة في مناطق الانتظار من خلال أنظمة التكييف والتهوية المتطورة، وقم بتقديم المعلومات الأساسية عبر الشاشات الابتكارية.

 

  • التحكم في جودة الهواء لمساحات أكثر صحة
  • اللافتات الرقمية الذكية لتقديم المعلومات في الوقت الفعلي

تعزيز الكفاءة التشغيلية والربحية

زّد من قيمة المشغلين عبر فنون الوسائط الغامرة، وفرص الإعلان المتميزة، وإدارة المحتوى المبسطة.

 

  • جدران الفيديو الضخمة والشاشات المنحنية
  • الحلول السحابية للتحكم المركزي في المحتوى

حلول النقل حسب الاحتياج

المطارات

استمتع برحلات سلسة مع شاشات معلومات الرحلات عالية الاعتمادية، وزوايا الرؤية الواسعة، والإدارة عن بُعد — مدعومة بأنظمة تكييف وتهوية متقدمة تحافظ على راحة المسافرين في كل محطة.

منطقة بوابة صعود الطائرة D110 في مطار، مع شاشات عرض مغادرة رقمية وطائرات مرئية من خلال النوافذ الكبيرة.
شاشة رقمية تعرض مشهدًا حيًّا لأنصاف ليمون أخضر تتناثر في الماء على خلفية سوداء.

LG MAGNIT

بفضل تقنية Micro LED الدقيقة من LG، تُقدِّم شاشة LG MAGNIT Micro LED تجربة مشاهدة مذهلة.

معرفة المزيد
شاشتان LED عاليتا الدقة تعرضان مناظر طبيعية ومدنية نابضة بالألوان والتفاصيل الدقيقة.

شاشات LED الداخلية

تضم LG مجموعة شاملة من الشاشات الداخلية، بدءًا من الشاشات فائقة الدقة الدقيقة إلى الشاشات القياسية، لتناسب مختلف الاستخدامات الداخلية.

معرفة المزيد

حلول LG المتكاملة لمحطات القطارات

اربط بين الأشخاص والأماكن من خلال حلول متكاملة تجمع بين شاشات LED، والعروض الخارجية، وأكشاك الطلب الذاتي، وأنظمة العناية بالهواء، لضمان عمليات أكثر كفاءة وتجارب سفر مريحة.

محطة قطار حديثة من الداخل، تحتوي على لوحات معلومات رقمية، وأكشاك لبيع التذاكر، وسلالم كهربائية، ونوافذ كبيرة تُطل على الأرصفة.
وحدة تكييف هواء خارجية كبيرة مستطيلة ذات هيكل أبيض ورمادي، وفتحات تهوية على الجانب.

Multi V 5

يعد LG MULTI V 5 حلاً متكاملاً يجمع بين التقنيات المتقدمة للمباني الشاهقة.

معرفة المزيد
وحدة تهوية مستطيلة تتميز بقناتي هواء دائريتين على جانب واحد، وهيكل معدني مع لوحة أمامية داكنة.

حل التهوية

حل التهوية ERV من شركة LG هو حل فعال لتوفير هواء داخلي نقي. تتيح لك مجموعة متنوعة من تقنيات توفير الطاقة وفلاتر تنقية الهواء تنفس هواء أكثر صحة.

معرفة المزيد
شاشة عرض رقمية تظهر عليها عبارة "المؤتمر الدولي لعرض المعلومات" فوق خلفية هندسية باللونين الأخضر والأزرق.

شاشة حائط

تقدم شاشة الفيديو الحائطية من LG محتوى متزامنًا وبثًا مرئيًا مخصصًا لمساحتك، مع إطارات متساوية لتجربة مشاهدة سلسة دون انقطاع.

معرفة المزيد
خلفية حمراء مجردة تحتوي على أشكال متداخلة بتدرجات وردية كبيرة، بتصميم عصري بسيط

تواصَل مع قسم أعمال LG

إذا كنت ترغب في الحصول على عرض سعر لأحد المنتجات التي تهمك أو لديك أي استفسار آخر، فلا تتردد في التواصل معنا.

اتصل بنا

كتيب الإرشادات

ضمان

تسجيل منتج

