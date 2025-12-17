We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تحسين تجربة الركاب
وفر الراحة في مناطق الانتظار من خلال أنظمة التكييف والتهوية المتطورة، وقم بتقديم المعلومات الأساسية عبر الشاشات الابتكارية.
- التحكم في جودة الهواء لمساحات أكثر صحة
- اللافتات الرقمية الذكية لتقديم المعلومات في الوقت الفعلي
تعزيز الكفاءة التشغيلية والربحية
زّد من قيمة المشغلين عبر فنون الوسائط الغامرة، وفرص الإعلان المتميزة، وإدارة المحتوى المبسطة.
- جدران الفيديو الضخمة والشاشات المنحنية
- الحلول السحابية للتحكم المركزي في المحتوى
حلول النقل حسب الاحتياج
المطارات
استمتع برحلات سلسة مع شاشات معلومات الرحلات عالية الاعتمادية، وزوايا الرؤية الواسعة، والإدارة عن بُعد — مدعومة بأنظمة تكييف وتهوية متقدمة تحافظ على راحة المسافرين في كل محطة.
- شاشة المعلومات
LG MAGNIT
بفضل تقنية Micro LED الدقيقة من LG، تُقدِّم شاشة LG MAGNIT Micro LED تجربة مشاهدة مذهلة.
شاشات LED الداخلية
تضم LG مجموعة شاملة من الشاشات الداخلية، بدءًا من الشاشات فائقة الدقة الدقيقة إلى الشاشات القياسية، لتناسب مختلف الاستخدامات الداخلية.
حلول LG المتكاملة لمحطات القطارات
اربط بين الأشخاص والأماكن من خلال حلول متكاملة تجمع بين شاشات LED، والعروض الخارجية، وأكشاك الطلب الذاتي، وأنظمة العناية بالهواء، لضمان عمليات أكثر كفاءة وتجارب سفر مريحة.
- حلول التكييف
- شاشة المعلومات
Multi V 5
يعد LG MULTI V 5 حلاً متكاملاً يجمع بين التقنيات المتقدمة للمباني الشاهقة.
حل التهوية
حل التهوية ERV من شركة LG هو حل فعال لتوفير هواء داخلي نقي. تتيح لك مجموعة متنوعة من تقنيات توفير الطاقة وفلاتر تنقية الهواء تنفس هواء أكثر صحة.
شاشة حائط
تقدم شاشة الفيديو الحائطية من LG محتوى متزامنًا وبثًا مرئيًا مخصصًا لمساحتك، مع إطارات متساوية لتجربة مشاهدة سلسة دون انقطاع.