شاشة عرض مواجهة للنافذة

إنه حل المراقبة القائم على شبكة الإنترنت والذي يوفر للمستخدم سهولة التحكم، حيث يمكّن للمستخدمين من خلاله الوصول الكامل في أي وقت ومن أي مكان عبر هواتفهم المحمولة وأجهزة الحاسوب طالما أنهم متصلون بشبكة مع إمكانية الوصول إلى كل من البيانات الحالية والسابقة. يسمح هذا الحل للمستخدمين بمراقبة الوحدة وإجراء التعديلات والتحكم فيها عن بُعد في الوقت الفعلي.

