About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
شاشة عرض مواجهة للنافذة

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

Find a Dealer

شاشة عرض مواجهة للنافذة

49XS4J-B

شاشة عرض مواجهة للنافذة

رؤية رائعة خارج النافذة

يتم تثبيت "شاشات عرض عالية السطوع مواجهة للنافذة" رأسيًا وأفقيًا باتجاه الخارج، داخل الزجاج الكامل لمكتب إحدى الشركات العقارية، فبفضل السطوع العالي الذي تتسم به هذه الشاشات، تتميز الإعلانات الظاهرة على الشاشة الداخلية بوضوح قوي حتى من الخارج وفي ضوء الشمس.

* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة لأغراض التوضيح فقط.

وضوح عالٍ تحت ضوء الشمس

بفضل السطوع الرائع الذي يبلغ 4,000 نت، تتميز لافتات سلسلة XS4J بوضوح محتويات يجذب انتباه الجمهور مما يجعلها لافتات رائعة تتميز برؤية خارجية واضحة. تتيح لوحة ربع الموجة رؤية واضحة حتى عندما يرتدي المشاهدون النظارات الشمسية المستقطبة.

صورة توضح امرأة ترتدي نظارة شمسية تشاهد الإعلانات على الشاشة مثبتة في نافذة أحد المتاجر، والإعلانات المعروضة على الشاشة واضحة للغاية حتى تحت أشعة الشمس القوية.

* بحد أقصى 4000 شمعة، قياسي 3،200 شمعة (بناءً على اختبار إل جي الداخلي الذي تم إجراؤه في فبراير 2021)

** لوحة موجة الربع

أداء عالي بفضل منصة webOS

يستطيع النظام رباعي النواة المحمل على رقاقة* تنفيذ العديد من المهام في نفس الوقت بدون مشغل وسائط منفصل بالإضافة إلى ذلك، تعزز منصة webOS 4.1 من راحة المستخدم بفضل واجهة المستخدم البديهية وأدوات تطوير التطبيقات البسيطة.

إمكانية ترتيب تنفيذ العديد المهام في نفس الوقت بسهولة من خلال منصة webOS.

* نظام - على - رقاقة

تصميم يتميز بحافة رقيقة

تجذب لافتات XS4J الانتباه بفضل تصميمها الأنيق الذي يتميز بحافة رقيقة. تعمل هذه الشاشات على تعزيز الأثر البصري للمحتوى الذي يتم تشغيله إضافة للبيئة العامة بالمتجر.

تعرض الشاشة ذات الحافة الرقيقة المثبتة بجوار تمثال عرض الأزياء في نافذة المتجر الإعلانات الترويجية للعملاء بوضوح تام.

* عرض الحافة (العلوية، السفلية/اليمنى، اليسرى) 12.0/9.9 ملم (55XS4J) ،9.0/6.5 ملم (49XS4J)

نطاق كبير لدرجة حرارة التشغيل

تتميز شاشات XS4J بالقدرة على العمل في درجات حرارة مختلفة تتراوح بين 0-40 درجة مئوية*.

تعمل الشاشة بشكل جيد في نطاق درجة الجرارة 0 -40 درجة مئوية.

* استنادًا لاختبار إل جي الداخلي في فبراير 2021

جهاز تحكم ذكي في السطوع

يتم ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا للضوء المحيط. كما يتم زيادة درجة السطوع تحت الأضواء لتوفير رؤية أفضل، مع تخفيض درجة الظلام لتقليل استهلاك الطاقة.

جهاز تحكم ذكي في السطوع

* تستند هذه الميزة لاختبار إل جي الداخلي في فبراير 2021

كفاءة طاقة عالية

يعتبر شاشات XS4J موفرة للطاقة*، مما يسمح بإدارة فعالة للتكلفة الإجمالية مع عرض محتوى بدرجة سطوع عالية تبلغ 4000 شمعة في المتر المربع.

كفاءة طاقة عالية

* استهلاك الطاقة القياسي لشاشات XS4J هو 345 واط (49XS4J)و375 واط (55XS4J) في "وضع التشغيل" استنادا لاختبار إل جي الداخلي في فبراير 2021. قد يختلف هذا الرقم اعتمادا على البيئة الفعلية.

سهولة توزيع المحتويات وتحديث البرامج

تتميز شاشات XS4J بشبكة واي فاي مدمجة مما يسهل من عملية توزيع المحتويات لاسلكيًا وتحديث البرامج الثابتة.

سهولة توزيع المحتويات وتحديث البرامج

مراقبة عبر الويب (مدير التحكم)

إنه حل المراقبة القائم على شبكة الإنترنت والذي يوفر للمستخدم سهولة التحكم، حيث يمكّن للمستخدمين من خلاله الوصول الكامل في أي وقت ومن أي مكان عبر هواتفهم المحمولة وأجهزة الحاسوب طالما أنهم متصلون بشبكة مع إمكانية الوصول إلى كل من البيانات الحالية والسابقة. يسمح هذا الحل للمستخدمين بمراقبة الوحدة وإجراء التعديلات والتحكم فيها عن بُعد في الوقت الفعلي.

المراقبة عبر الويب (مدير التحكم)

طباعة

كل المواصفات

الطاقة

الإمداد بالطاقة

AC 100-240V~, 50/60Hz

نوع الطاقة

طاقة مدمجة

الصوت

سماعة (مُدمجة)

لا

الملحقات

أساسية

Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, HDMI Cable, Manual (EIG, IG), IR Receiver(w/Ambient Light Sensor), RS-232C Gender

اختياري

WM-L640V(Landscape wall mount), WM-P640V(Portrait wall mount)

اللغة

العرض على الشاشة

English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

المواصفات الميكانيكية

لون الحواف

Black

عرض الحواف

T/R/L/B : 9/6.5/6.5/9mm

أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

1181 x 725 x 212mm

مقبض

نعم

أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

1092.7 x 626.4 x 83.5mm

أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

غير متوفر

وزن العبوة

25.3Kg

VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

600 × 400 مم

الوزن (الرأس)

20.8Kg

الوزن (الرأس + الحامل)

غير متوفر

شهادات الاعتماد

EMC

FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

لا

ErP / Energy Star

نعم / لا

الأمان

CB / NRTL

الشروط البيئية

نسبة رطوبة التشغيل

10 % to 80 %

درجة حرارة التشغيل

0 °C to 40 °C (w/o Direct Sunlight, Direct Sunlight in Cooling System) 0 °C to 30 °C (Direct Sunlight)

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

لا

التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

لا

استهلاك الطاقة

BTU (وحدة حرارية بريطانية)

1177 BTU/Hr(Typ.), 1279 BTU/Hr(Max.)

وظيفة DPM

0.5W

الحد الأقصى

375W

إيقاف تشغيل الطاقة

0.5W

العادي

345W (Full White) 141W (IEC 62087)

الميزات المخصَّصة - اللمس

الدقة (النوع)

غير متوفر

حجم الكائن المتاح للمس

غير متوفر

واجهة

غير متوفر

نقاط اللمس المتعددة

غير متوفر

دعم نظام التشغيل

غير متوفر

سُمك طبقة الحماية الزجاجية

غير متوفر

نفاذ طبقة الحماية الزجاجية

غير متوفر

وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)

غير متوفر

اللوحة

نسبة العرض إلى الارتفاع

16:9

نوع الإضاءة الخلفية

مباشر

السطوع

4,000nit (Typ.), 3,200nit (Min.)

عمق الألوان (عدد الألوان)

1.07 مليار لون

التدرج اللوني

NTSC 67%

نسبة التباين

1,300:1

نسبة التباين الديناميكي

500,000:1

العمر الافتراضي

50,000 ساعة (العادي)

دقة العرض الأصلية

1920 x 1080 (FHD)

ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

24/7

تقنية لوحة العرض

+IPS / M

رأسي/أفقي

نعم/نعم

QWP (لوحة ربع موجة)

نعم

معدل التحديث

60 هرتز

زمن الاستجابة

8ms (G to G)

حجم الشاشة (بوصة)

49

معالجة السطح (ضبابية)

Haze 3%

الشفافية

غير متوفر

زاوية العرض (أفقي x عمودي)

178º x 178º

زجاج حماية

مضاد للانعكاس

غير متوفر

درجة الحماية

غير متوفر

الأشعة تحت الحمراء - المقاومة (IR)

غير متوفر

مقاومة للكسر

غير متوفر

مقوى / تعزيز كيميائي

غير متوفر

السمك

غير متوفر

ميزات خاصة

طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

نعم

ضوء الشمس المباشر

غير متوفر

تصنيف الحماية IP

غير متوفر

توافق اللمس المتراكب

غير متوفر

حماية الطاقة

غير متوفر

معايرة ذكية

غير متوفر

إمالة (متجهة لأسفل)

غير متوفر

إمالة (متجهة لأعلى)

غير متوفر

إمكانية الاتصال

مدخل صوت

لا

مخرج الصوت

لا

ميزة Daisy Chain

لا

مدخل جهاز العرض

نعم (HDCP 1.3)

مخرج جهاز العرض

نعم

مدخل DVI-D

لا

مخرج السماعة الخارجية

نعم

مدخل HDMI

نعم (2 لكل وحدة)

مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

1.4

مخرج HDMI

لا

IR

نعم

مخرج IR

لا

مدخل RGB

لا

مدخل RJ45(LAN)

نعم (1 لكل وحدة)

مخرج RJ45(LAN)

لا

مدخل RS232C

نعم

مخرج RS232C

نعم

شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

لا

مدخل USB

USB2.0 من النوع ‏A ‏(1 لكل وحدة)

التوافق مع البرامج

Connected Care

نعم

Mobile CMS

لا

Promota

لا

SuperSign Cloud

لا

SuperSign CMS

نعم

SuperSign Control+

نعم

Supersign WB

لا

الميزات - الأجهزة

مستشعر التسارع (الاتجاه)

نعم

مستشعر السطوع التلقائي

نعم

مستشعر BLU

لا

المستشعر الحالي

لا

مروحة (مُدمج)

نعم

مستشعر الرطوبة

لا

الذاكرة الداخلية (eMMC)

16 جيجابايت

تشغيل المفتاح المحلي

نعم

مستشعر البكسل

لا

مؤشر الطاقة

لا

مستشعر الاقتراب

لا

مستشعر درجة الحرارة

نعم

Wi-Fi/BT (مُدمج)

نعم

الميزات - البرامج

معرف ضبط تلقائي

نعم

مزامنة الإضاءة الخلفية

نعم

المنارة

نعم

صورة شعار التمهيد

نعم

تعويض السطوع

لا

شهادة Cisco

لا

مدير التحكم

نعم

Crestron Connected

لا

دوران المدخلات الخارجية

نعم

تجاوز الأعطال

نعم

التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

نعم

مدير مجموعة

نعم

HDMI-CEC

نعم

طريقة ISM

نعم

جدولة المحتويات المحلية

نعم

مزامنة الشبكة المحلية

نعم

مجهز للشبكة

نعم

صورة عدم وجود إشارة

نعم

إصدار نظام التشغيل (webOS)

webOS 4.1

PBP

نعم (2 صورة بجانب صورة)

PIP

نعم

التشغيل عبر URL

نعم

وضع PM

نعم

Pro:Idiom

نعم

RS232C Sync

نعم

انعكاس المسح الضوئي

لا

دوران الشاشة

نعم

ميزة مشاركة الشاشة

لا

نسخ بيانات الإعدادات

نعم

تعيين خادم SI

نعم

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

نعم

إرسال الحالة بالبريد

نعم

تعيين وضع اللوحات

نعم

توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

نعم

علامة الفيديو

نعم (4 علامة فيديو)

إيقاظ عبر الشبكة المحلية

نعم

webRTC

نعم

إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

لا

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا

To access more technical documentation and downloads, please visit the LG B2B Partner Portal.