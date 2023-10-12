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شاشة عرض مواجهة للنافذة
رؤية رائعة خارج النافذة
يتم تثبيت "شاشات عرض عالية السطوع مواجهة للنافذة" رأسيًا وأفقيًا باتجاه الخارج، داخل الزجاج الكامل لمكتب إحدى الشركات العقارية، فبفضل السطوع العالي الذي تتسم به هذه الشاشات، تتميز الإعلانات الظاهرة على الشاشة الداخلية بوضوح قوي حتى من الخارج وفي ضوء الشمس.
* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة لأغراض التوضيح فقط.
وضوح عالٍ تحت ضوء الشمس
صورة توضح امرأة ترتدي نظارة شمسية تشاهد الإعلانات على الشاشة مثبتة في نافذة أحد المتاجر، والإعلانات المعروضة على الشاشة واضحة للغاية حتى تحت أشعة الشمس القوية.
* بحد أقصى 4000 شمعة، قياسي 3،200 شمعة (بناءً على اختبار إل جي الداخلي الذي تم إجراؤه في فبراير 2021)
** لوحة موجة الربع
أداء عالي بفضل منصة webOS
إمكانية ترتيب تنفيذ العديد المهام في نفس الوقت بسهولة من خلال منصة webOS.
* نظام - على - رقاقة
تصميم يتميز بحافة رقيقة
تعرض الشاشة ذات الحافة الرقيقة المثبتة بجوار تمثال عرض الأزياء في نافذة المتجر الإعلانات الترويجية للعملاء بوضوح تام.
* عرض الحافة (العلوية، السفلية/اليمنى، اليسرى) 12.0/9.9 ملم (55XS4J) ،9.0/6.5 ملم (49XS4J)
نطاق كبير لدرجة حرارة التشغيل
تعمل الشاشة بشكل جيد في نطاق درجة الجرارة 0 -40 درجة مئوية.
* استنادًا لاختبار إل جي الداخلي في فبراير 2021
جهاز تحكم ذكي في السطوع
جهاز تحكم ذكي في السطوع
* تستند هذه الميزة لاختبار إل جي الداخلي في فبراير 2021
كفاءة طاقة عالية
كفاءة طاقة عالية
* استهلاك الطاقة القياسي لشاشات XS4J هو 345 واط (49XS4J)و375 واط (55XS4J) في "وضع التشغيل" استنادا لاختبار إل جي الداخلي في فبراير 2021. قد يختلف هذا الرقم اعتمادا على البيئة الفعلية.
سهولة توزيع المحتويات وتحديث البرامج
سهولة توزيع المحتويات وتحديث البرامج
مراقبة عبر الويب (مدير التحكم)
المراقبة عبر الويب (مدير التحكم)
كل المواصفات
-
الإمداد بالطاقة
-
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
-
طاقة مدمجة
-
سماعة (مُدمجة)
-
لا
-
أساسية
-
Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, HDMI Cable, Manual (EIG, IG), IR Receiver(w/Ambient Light Sensor), RS-232C Gender
-
اختياري
-
WM-L640V(Landscape wall mount), WM-P640V(Portrait wall mount)
-
العرض على الشاشة
-
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
-
لون الحواف
-
Black
-
عرض الحواف
-
T/R/L/B : 9/6.5/6.5/9mm
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
-
1181 x 725 x 212mm
-
مقبض
-
نعم
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
-
1092.7 x 626.4 x 83.5mm
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
-
غير متوفر
-
وزن العبوة
-
25.3Kg
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
-
600 × 400 مم
-
الوزن (الرأس)
-
20.8Kg
-
الوزن (الرأس + الحامل)
-
غير متوفر
-
EMC
-
FCC Class "A" / CE / KC / VCCI
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
-
لا
-
ErP / Energy Star
-
نعم / لا
-
الأمان
-
CB / NRTL
-
نسبة رطوبة التشغيل
-
10 % to 80 %
-
درجة حرارة التشغيل
-
0 °C to 40 °C (w/o Direct Sunlight, Direct Sunlight in Cooling System) 0 °C to 30 °C (Direct Sunlight)
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
-
لا
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
-
لا
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
-
1177 BTU/Hr(Typ.), 1279 BTU/Hr(Max.)
-
وظيفة DPM
-
0.5W
-
الحد الأقصى
-
375W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
-
0.5W
-
العادي
-
345W (Full White) 141W (IEC 62087)
-
الدقة (النوع)
-
غير متوفر
-
حجم الكائن المتاح للمس
-
غير متوفر
-
واجهة
-
غير متوفر
-
نقاط اللمس المتعددة
-
غير متوفر
-
دعم نظام التشغيل
-
غير متوفر
-
سُمك طبقة الحماية الزجاجية
-
غير متوفر
-
نفاذ طبقة الحماية الزجاجية
-
غير متوفر
-
وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)
-
غير متوفر
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
-
16:9
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
مباشر
-
السطوع
-
4,000nit (Typ.), 3,200nit (Min.)
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
-
1.07 مليار لون
-
التدرج اللوني
-
NTSC 67%
-
نسبة التباين
-
1,300:1
-
نسبة التباين الديناميكي
-
500,000:1
-
العمر الافتراضي
-
50,000 ساعة (العادي)
-
دقة العرض الأصلية
-
1920 x 1080 (FHD)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
-
24/7
-
تقنية لوحة العرض
-
+IPS / M
-
رأسي/أفقي
-
نعم/نعم
-
QWP (لوحة ربع موجة)
-
نعم
-
معدل التحديث
-
60 هرتز
-
زمن الاستجابة
-
8ms (G to G)
-
حجم الشاشة (بوصة)
-
49
-
معالجة السطح (ضبابية)
-
Haze 3%
-
الشفافية
-
غير متوفر
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
-
178º x 178º
-
مضاد للانعكاس
-
غير متوفر
-
درجة الحماية
-
غير متوفر
-
الأشعة تحت الحمراء - المقاومة (IR)
-
غير متوفر
-
مقاومة للكسر
-
غير متوفر
-
مقوى / تعزيز كيميائي
-
غير متوفر
-
السمك
-
غير متوفر
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
-
نعم
-
ضوء الشمس المباشر
-
غير متوفر
-
تصنيف الحماية IP
-
غير متوفر
-
توافق اللمس المتراكب
-
غير متوفر
-
حماية الطاقة
-
غير متوفر
-
معايرة ذكية
-
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأسفل)
-
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأعلى)
-
غير متوفر
-
مدخل صوت
-
لا
-
مخرج الصوت
-
لا
-
ميزة Daisy Chain
-
لا
-
مدخل جهاز العرض
-
نعم (HDCP 1.3)
-
مخرج جهاز العرض
-
نعم
-
مدخل DVI-D
-
لا
-
مخرج السماعة الخارجية
-
نعم
-
مدخل HDMI
-
نعم (2 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
-
1.4
-
مخرج HDMI
-
لا
-
IR
-
نعم
-
مخرج IR
-
لا
-
مدخل RGB
-
لا
-
مدخل RJ45(LAN)
-
نعم (1 لكل وحدة)
-
مخرج RJ45(LAN)
-
لا
-
مدخل RS232C
-
نعم
-
مخرج RS232C
-
نعم
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
-
لا
-
مدخل USB
-
USB2.0 من النوع A (1 لكل وحدة)
-
Connected Care
-
نعم
-
Mobile CMS
-
لا
-
Promota
-
لا
-
SuperSign Cloud
-
لا
-
SuperSign CMS
-
نعم
-
SuperSign Control+
-
نعم
-
Supersign WB
-
لا
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
-
نعم
-
مستشعر السطوع التلقائي
-
نعم
-
مستشعر BLU
-
لا
-
المستشعر الحالي
-
لا
-
مروحة (مُدمج)
-
نعم
-
مستشعر الرطوبة
-
لا
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
-
16 جيجابايت
-
تشغيل المفتاح المحلي
-
نعم
-
مستشعر البكسل
-
لا
-
مؤشر الطاقة
-
لا
-
مستشعر الاقتراب
-
لا
-
مستشعر درجة الحرارة
-
نعم
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
-
نعم
-
معرف ضبط تلقائي
-
نعم
-
مزامنة الإضاءة الخلفية
-
نعم
-
المنارة
-
نعم
-
صورة شعار التمهيد
-
نعم
-
تعويض السطوع
-
لا
-
شهادة Cisco
-
لا
-
مدير التحكم
-
نعم
-
Crestron Connected
-
لا
-
دوران المدخلات الخارجية
-
نعم
-
تجاوز الأعطال
-
نعم
-
التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية
-
نعم
-
مدير مجموعة
-
نعم
-
HDMI-CEC
-
نعم
-
طريقة ISM
-
نعم
-
جدولة المحتويات المحلية
-
نعم
-
مزامنة الشبكة المحلية
-
نعم
-
مجهز للشبكة
-
نعم
-
صورة عدم وجود إشارة
-
نعم
-
إصدار نظام التشغيل (webOS)
-
webOS 4.1
-
PBP
-
نعم (2 صورة بجانب صورة)
-
PIP
-
نعم
-
التشغيل عبر URL
-
نعم
-
وضع PM
-
نعم
-
Pro:Idiom
-
نعم
-
RS232C Sync
-
نعم
-
انعكاس المسح الضوئي
-
لا
-
دوران الشاشة
-
نعم
-
ميزة مشاركة الشاشة
-
لا
-
نسخ بيانات الإعدادات
-
نعم
-
تعيين خادم SI
-
نعم
-
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
-
نعم
-
إرسال الحالة بالبريد
-
نعم
-
تعيين وضع اللوحات
-
نعم
-
توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB
-
نعم
-
علامة الفيديو
-
نعم (4 علامة فيديو)
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
-
نعم
-
webRTC
-
نعم
-
إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان
-
لا
-
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