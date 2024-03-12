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رؤية رائعة خارج النافذة
يتم تثبيت "شاشات عرض عالية السطوع مواجهة للنافذة" رأسيًا وأفقيًا باتجاه الخارج، داخل الزجاج الكامل لمكتب إحدى الشركات العقارية، فبفضل السطوع العالي الذي تتسم به هذه الشاشات، تتميز الإعلانات الظاهرة على الشاشة الداخلية بوضوح قوي حتى من الخارج وفي ضوء الشمس.
وضوح عالٍ تحت ضوء الشمس
صورة توضح امرأة ترتدي نظارة شمسية تشاهد الإعلانات على الشاشة مثبتة في نافذة أحد المتاجر، والإعلانات المعروضة على الشاشة واضحة للغاية حتى تحت أشعة الشمس القوية.
* بحد أقصى 4000 شمعة، قياسي 3،200 شمعة (بناءً على اختبار إل جي الداخلي الذي تم إجراؤه في فبراير 2021)
** لوحة موجة الربع
أداء عالي بفضل منصة webOS
إمكانية ترتيب تنفيذ العديد المهام في نفس الوقت بسهولة من خلال منصة webOS.
* نظام - على - رقاقة
تصميم يتميز بحافة رقيقة
تعرض الشاشة ذات الحافة الرقيقة المثبتة بجوار تمثال عرض الأزياء في نافذة المتجر الإعلانات الترويجية للعملاء بوضوح تام.
* عرض الحافة (العلوية، السفلية/اليمنى، اليسرى) 12.0/9.9 ملم (55XS4J) ،9.0/6.5 ملم (49XS4J)
نطاق كبير لدرجة حرارة التشغيل
تعمل الشاشة بشكل جيد في نطاق درجة الجرارة 0 -40 درجة مئوية.
* استنادًا لاختبار إل جي الداخلي في فبراير 2021
جهاز تحكم ذكي في السطوع
جهاز تحكم ذكي في السطوع
* تستند هذه الميزة لاختبار إل جي الداخلي في فبراير 2021
كفاءة طاقة عالية
كفاءة طاقة عالية
* استهلاك الطاقة القياسي لشاشات XS4J هو 345 واط (49XS4J)و375 واط (55XS4J) في "وضع التشغيل" استنادا لاختبار إل جي الداخلي في فبراير 2021. قد يختلف هذا الرقم اعتمادا على البيئة الفعلية.
سهولة توزيع المحتويات وتحديث البرامج
سهولة توزيع المحتويات وتحديث البرامج
مراقبة عبر الويب (مدير التحكم)
المراقبة عبر الويب (مدير التحكم)
كل المواصفات
اللوحة
-
حجم الشاشة
55 بوصة
-
تكنولوجيا اللوحة
IPS, M+(WRGB)
-
الدقة الأصلية
1920x1080 (FHD)
-
السطوع
4,000نت (قياسي)، 3,200نت (بحد أدنى)
-
نسبة التباين
1,000:1
-
تغذية ديناميكي
500,000:1
-
سلسلة اللون
NTSC 72%
-
زاوية المشاهدة (أفقي x رأسي)
178 × 178
-
عمق اللون
8بت، 16.07 مليار لون
-
وقت الاستجابة
9 مللي ثانية (G to G)
-
المعالجة السطحية (ضباب)
3%
-
ساعات التشغيل (ساعات/ أيام)
24/7
-
رأسي أفقي
نعم / نعم
-
لوحة موجة الربع (QWP)
نعم
الاتصال(واجهة المقبس)
-
مدخل
HDMI (2, HDCP1.4)، DP (1,HDCP1.3)، مدخل RS232C (مقبس هاتف 4دبابيس)، RJ45 (شبكة منطقة محلية)، مدخل الأشعة تحت الحمراء، USB2.0 النوع أ (1)
-
مخرج
مخرج DP (مدخل DP/HDMI)، مخرج مكبر صوت خارجي (أيسر/أيمن، 10 واط + 10 واط)، مخرج RS232C
المواصفات الفنية
-
عرض الحافة:
12.0/9.9/9.9/12.0ملم
-
الوزن (الرأس)
26.0Kg
-
الوزن بعد التعبئة
31.2Kg
-
أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)
1235.5 × 709.4 × 85.4 ملم
-
واجهة حامل ™VESA القياسية
600 × 400
المزايا الأساسية
-
HW
ذاكرة داخلية 16 جيجا بايت، شبكة واي فاي مدمجة، جهاز استشعار درجة الحرارة، جهاز استشعار السطوع التلقائي، جهاز استشعار التسارع (الدوران)، مفتاح تشغيل محلي، مروحة
-
البرمجيات
منصة webOS (webOS4.1)، نظام إدارة المحتوى المدمج (جدولة المحتويات المحلية، مدير المجموعة)، التوصيل والتشغيل عبر جهاز USB، تجاوز الفشل، صور الخلفية (صورة شعار التشغيل، لا توجد صورة إشارة)، وضع المزامنة (مزامنة RS-232C، مزامنة الشبكة المحلية، مزامنة الإضاءة الخلفية)، الشاشات المتعددة (صورة داخل صورة، PBP (2))، مشاركة الشاشة، علامة فيديو (4)، تشغيل عبر عنوان URL، تدوير (تدوير الشاشة، تدوير المدخل الخارجي)، تشغيل متواصل، إعداد وضع التجانب (بحد أقصى 15 × 15)، إعداد استنساخ البيانات، SNMP، طريقة ISM، معرف الضبط التلقائي، إرسال الحالة بالبريد، مدير التحكم، الطاقة (التوفير الذكي للطاقة، وضع PM، الاستيقاظ على شبكة المنطقة المحلية، جاهزية الشبكة)، الإشارة، HDMI (CEC)، إعداد خادم SI، webRTC، برو: اديوم
الظروف البيئية
-
درجة حرارة التشغيل
حرارة تشغيل 0 - 40 درجة مئوية (دون التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ضوء الشمس المباشر في نظام التبريد) 0 - 30 درجة مئوية (أشعة الشمس المباشرة)
-
رطوبة التشغيل
10 إلى 80 %
الطاقة
-
إمداد الطاقة
تيار متردد 100-240فولت~, 50/60هرتز
-
نوع البطارية
طاقة مدمجة
استهلاك الطاقة
-
النوع
375واط
-
الحد الأقصى
400 واط
-
وحدة حرارية بريطانية (BTU)
1280 وحدة حرارية بريطانية/ساعة (قياسي)، 1365 وحدة حرارية بريطانية/ساعة (كحد أقصى)
الاعتماد
-
الأمان
CB / NRTL
-
EMC
فئة FCC "A" / CE / KC / VCCI
-
ErP
نعم
توافق البرامج
-
SuperSign CMS
نعم
-
وحدة تحكم/وحدة تحكم SuperSign+
نعم / نعم
-
العناية باللافتات 365 يوم
نعم (خدمة كونكت كير من إل جي)
الملحق
-
أساسي
جهاز التحكم عن بعد (بما في ذلك 2 بطارية لكل وحدة)، سلك الطاقة، كابل HDMI، الدليل (EIG، IG)، جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء (مع جهاز استشعار الإضاءة المحيطة)، نوع RS-232C
-
اختياري
WM-L640V (حامل الجدار الأفقي)، WM-P640V (حامل الجدار العمودي) ** الحامل غير متوفر
-
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