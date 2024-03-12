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شاشة عرض مواجهة للنافذة

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المعرض

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الدعم

Resource

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شاشة عرض مواجهة للنافذة

55XS4J-B

شاشة عرض مواجهة للنافذة

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LG شاشة عرض مواجهة للنافذة, 55XS4J-B, thumbnail 1

رؤية رائعة خارج النافذة

يتم تثبيت "شاشات عرض عالية السطوع مواجهة للنافذة" رأسيًا وأفقيًا باتجاه الخارج، داخل الزجاج الكامل لمكتب إحدى الشركات العقارية، فبفضل السطوع العالي الذي تتسم به هذه الشاشات، تتميز الإعلانات الظاهرة على الشاشة الداخلية بوضوح قوي حتى من الخارج وفي ضوء الشمس.

وضوح عالٍ تحت ضوء الشمس

بفضل السطوع الرائع الذي يبلغ 4,000 نت، تتميز لافتات سلسلة XS4J بوضوح محتويات يجذب انتباه الجمهور مما يجعلها لافتات رائعة تتميز برؤية خارجية واضحة. تتيح لوحة ربع الموجة رؤية واضحة حتى عندما يرتدي المشاهدون النظارات الشمسية المستقطبة.

صورة توضح امرأة ترتدي نظارة شمسية تشاهد الإعلانات على الشاشة مثبتة في نافذة أحد المتاجر، والإعلانات المعروضة على الشاشة واضحة للغاية حتى تحت أشعة الشمس القوية.

* بحد أقصى 4000 شمعة، قياسي 3،200 شمعة (بناءً على اختبار إل جي الداخلي الذي تم إجراؤه في فبراير 2021)

** لوحة موجة الربع

أداء عالي بفضل منصة webOS

يستطيع النظام رباعي النواة المحمل على رقاقة* تنفيذ العديد من المهام في نفس الوقت بدون مشغل وسائط منفصل بالإضافة إلى ذلك، تعزز منصة webOS 4.1 من راحة المستخدم بفضل واجهة المستخدم البديهية وأدوات تطوير التطبيقات البسيطة.

إمكانية ترتيب تنفيذ العديد المهام في نفس الوقت بسهولة من خلال منصة webOS.

* نظام - على - رقاقة

تصميم يتميز بحافة رقيقة

تجذب لافتات XS4J الانتباه بفضل تصميمها الأنيق الذي يتميز بحافة رقيقة. تعمل هذه الشاشات على تعزيز الأثر البصري للمحتوى الذي يتم تشغيله إضافة للبيئة العامة بالمتجر.

تعرض الشاشة ذات الحافة الرقيقة المثبتة بجوار تمثال عرض الأزياء في نافذة المتجر الإعلانات الترويجية للعملاء بوضوح تام.

* عرض الحافة (العلوية، السفلية/اليمنى، اليسرى) 12.0/9.9 ملم (55XS4J) ،9.0/6.5 ملم (49XS4J)

نطاق كبير لدرجة حرارة التشغيل

تتميز شاشات XS4J بالقدرة على العمل في درجات حرارة مختلفة تتراوح بين 0-40 درجة مئوية*.

تعمل الشاشة بشكل جيد في نطاق درجة الجرارة 0 -40 درجة مئوية.

* استنادًا لاختبار إل جي الداخلي في فبراير 2021

جهاز تحكم ذكي في السطوع

يتم ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا للضوء المحيط. كما يتم زيادة درجة السطوع تحت الأضواء لتوفير رؤية أفضل، مع تخفيض درجة الظلام لتقليل استهلاك الطاقة.

جهاز تحكم ذكي في السطوع

* تستند هذه الميزة لاختبار إل جي الداخلي في فبراير 2021

كفاءة طاقة عالية

يعتبر شاشات XS4J موفرة للطاقة*، مما يسمح بإدارة فعالة للتكلفة الإجمالية مع عرض محتوى بدرجة سطوع عالية تبلغ 4000 شمعة في المتر المربع.

كفاءة طاقة عالية

* استهلاك الطاقة القياسي لشاشات XS4J هو 345 واط (49XS4J)و375 واط (55XS4J) في "وضع التشغيل" استنادا لاختبار إل جي الداخلي في فبراير 2021. قد يختلف هذا الرقم اعتمادا على البيئة الفعلية.

سهولة توزيع المحتويات وتحديث البرامج

تتميز شاشات XS4J بشبكة واي فاي مدمجة مما يسهل من عملية توزيع المحتويات لاسلكيًا وتحديث البرامج الثابتة.

سهولة توزيع المحتويات وتحديث البرامج

مراقبة عبر الويب (مدير التحكم)

إنه حل المراقبة القائم على شبكة الإنترنت والذي يوفر للمستخدم سهولة التحكم، حيث يمكّن للمستخدمين من خلاله الوصول الكامل في أي وقت ومن أي مكان عبر هواتفهم المحمولة وأجهزة الحاسوب طالما أنهم متصلون بشبكة مع إمكانية الوصول إلى كل من البيانات الحالية والسابقة. يسمح هذا الحل للمستخدمين بمراقبة الوحدة وإجراء التعديلات والتحكم فيها عن بُعد في الوقت الفعلي.

المراقبة عبر الويب (مدير التحكم)

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كل المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة

    55 بوصة

  • تكنولوجيا اللوحة

    IPS, M+(WRGB)

  • الدقة الأصلية

    1920x1080 (FHD)

  • السطوع

    4,000نت (قياسي)، 3,200نت (بحد أدنى)

  • نسبة التباين

    1,000:1

  • تغذية ديناميكي

    500,000:1

  • سلسلة اللون

    NTSC 72%

  • زاوية المشاهدة (أفقي x رأسي)

    178 × 178

  • عمق اللون

    8بت، 16.07 مليار لون

  • وقت الاستجابة

    9 مللي ثانية (G to G)

  • المعالجة السطحية (ضباب)

    3%

  • ساعات التشغيل (ساعات/ أيام)

    24/7

  • رأسي أفقي

    نعم / نعم

  • لوحة موجة الربع (QWP)

    نعم

الاتصال(واجهة المقبس)

  • مدخل

    HDMI (2, HDCP1.4)، DP (1,HDCP1.3)، مدخل RS232C (مقبس هاتف 4دبابيس)، RJ45 (شبكة منطقة محلية)، مدخل الأشعة تحت الحمراء، USB2.0 النوع أ (1)

  • مخرج

    مخرج DP (مدخل DP/HDMI)، مخرج مكبر صوت خارجي (أيسر/أيمن، 10 واط + 10 واط)، مخرج RS232C

المواصفات الفنية

  • عرض الحافة:

    12.0/9.9/9.9/12.0ملم

  • الوزن (الرأس)

    26.0Kg

  • الوزن بعد التعبئة

    31.2Kg

  • أبعاد الشاشة (عرض × طول × عمق)

    1235.5 × 709.4 × 85.4 ملم

  • واجهة حامل ™VESA القياسية

    600 × 400

المزايا الأساسية

  • HW

    ذاكرة داخلية 16 جيجا بايت، شبكة واي فاي مدمجة، جهاز استشعار درجة الحرارة، جهاز استشعار السطوع التلقائي، جهاز استشعار التسارع (الدوران)، مفتاح تشغيل محلي، مروحة

  • البرمجيات

    منصة webOS (webOS4.1)، نظام إدارة المحتوى المدمج (جدولة المحتويات المحلية، مدير المجموعة)، التوصيل والتشغيل عبر جهاز USB، تجاوز الفشل، صور الخلفية (صورة شعار التشغيل، لا توجد صورة إشارة)، وضع المزامنة (مزامنة RS-232C، مزامنة الشبكة المحلية، مزامنة الإضاءة الخلفية)، الشاشات المتعددة (صورة داخل صورة، PBP (2))، مشاركة الشاشة، علامة فيديو (4)، تشغيل عبر عنوان URL، تدوير (تدوير الشاشة، تدوير المدخل الخارجي)، تشغيل متواصل، إعداد وضع التجانب (بحد أقصى 15 × 15)، إعداد استنساخ البيانات، SNMP، طريقة ISM، معرف الضبط التلقائي، إرسال الحالة بالبريد، مدير التحكم، الطاقة (التوفير الذكي للطاقة، وضع PM، الاستيقاظ على شبكة المنطقة المحلية، جاهزية الشبكة)، الإشارة، HDMI (CEC)، إعداد خادم SI، webRTC، برو: اديوم

الظروف البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    حرارة تشغيل 0 - 40 درجة مئوية (دون التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ضوء الشمس المباشر في نظام التبريد) 0 - 30 درجة مئوية (أشعة الشمس المباشرة)

  • رطوبة التشغيل

    10 إلى 80 %

الطاقة

  • إمداد الطاقة

    تيار متردد 100-240فولت~, 50/60هرتز

  • نوع البطارية

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • النوع

    375واط

  • الحد الأقصى

    400 واط

  • وحدة حرارية بريطانية (BTU)

    1280 وحدة حرارية بريطانية/ساعة (قياسي)، 1365 وحدة حرارية بريطانية/ساعة (كحد أقصى)

الاعتماد

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    فئة FCC "A" / CE / KC / VCCI

  • ErP

    نعم

توافق البرامج

  • SuperSign CMS

    نعم

  • وحدة تحكم/وحدة تحكم SuperSign+

    نعم / نعم

  • العناية باللافتات 365 يوم

    نعم (خدمة كونكت كير من إل جي)

الملحق

  • أساسي

    جهاز التحكم عن بعد (بما في ذلك 2 بطارية لكل وحدة)، سلك الطاقة، كابل HDMI، الدليل (EIG، IG)، جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء (مع جهاز استشعار الإضاءة المحيطة)، نوع RS-232C

  • اختياري

    WM-L640V (حامل الجدار الأفقي)، WM-P640V (حامل الجدار العمودي) ** الحامل غير متوفر

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