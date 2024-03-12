منصة webOS (webOS4.1)، نظام إدارة المحتوى المدمج (جدولة المحتويات المحلية، مدير المجموعة)، التوصيل والتشغيل عبر جهاز USB، تجاوز الفشل، صور الخلفية (صورة شعار التشغيل، لا توجد صورة إشارة)، وضع المزامنة (مزامنة RS-232C، مزامنة الشبكة المحلية، مزامنة الإضاءة الخلفية)، الشاشات المتعددة (صورة داخل صورة، PBP (2))، مشاركة الشاشة، علامة فيديو (4)، تشغيل عبر عنوان URL، تدوير (تدوير الشاشة، تدوير المدخل الخارجي)، تشغيل متواصل، إعداد وضع التجانب (بحد أقصى 15 × 15)، إعداد استنساخ البيانات، SNMP، طريقة ISM، معرف الضبط التلقائي، إرسال الحالة بالبريد، مدير التحكم، الطاقة (التوفير الذكي للطاقة، وضع PM، الاستيقاظ على شبكة المنطقة المحلية، جاهزية الشبكة)، الإشارة، HDMI (CEC)، إعداد خادم SI، webRTC، برو: اديوم