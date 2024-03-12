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One:Quick Works for Zoom Rooms

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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One:Quick Works for Zoom Rooms

55CT5WJ

One:Quick Works for Zoom Rooms

(1)
المنظر الأمامي مع صورة ملء الشاشة (* محاكاة صور الشاشة)
حاصل على جائزة التصميم

حاصل على جائزة التصميم

One:Quick Works
لغرف الاجتماعات Zoom Rooms

لغرف الاجتماعات Zoom Rooms

* جميع الصور الواردة في هذه الصفحة للأغراض التوضيحية فقط.

إل جي One:Quick

إل جي One:Quick
شاشة عرض مؤتمرات الفيديو الكل في واحد

اجعل اجتماعاتك عبر الإنترنت أكثر إنتاجية وتفاعلية مع إل جي One:Quick

الكل في - واحد عرض مؤتمرات الفيديو لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية

الكل في - واحد عرض مؤتمرات الفيديو لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية

* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة لأغراض التوضيح فقط.

حل مؤتمر الفيديو الكل في واحد

حل مؤتمر الفيديو الكل في واحد

لا يلزم أن يكون إعداد مؤتمرات الفيديو مرهقاً. يتميز هذا الحل الشامل بجهاز كمبيوتر مدمج يعمل بنظام Windows وكاميرا 4K فائقة الدقة وميكروفون ومكبر صوت ولوحة بيضاء رقمية. اختبر جودة صوت ومقاطع فيديو واضحة في اجتماعاتك.

التركيز التلقائي الذكي

التركيز التلقائي الذكي

اجعل الكاميرا والميكروفون يتحركان نحوك، وليس العكس. تركز One:Quick Works تلقائياً على السماعة وهي فعالة في التقاط الأصوات بوضوح يصل إلى ستة أمتار مع الحد الأدنى من ضوضاء الخلفية، بينما تتعقب الكاميرا بدقة 3840 × 2160 تلقائياً وتركز على السماعة الفردية.

* قد يختلف أداء المنتج حسب البيئة.

تطبيق مؤتمرات الفيديو المثبت مسبقاً، إل جي وان (LG One): اجتماع سريع عن بُعد

يعمل برنامج LG One: Quick Remote Meeting بسلاسة مع One: Quick Works للمستخدمين لمشاركة المستندات بتنسيقات مختلفة وتنفيذ رسومات تفاعلية في الوقت الفعلي واكتشاف من يتحدث على الطرف الآخر تلقائياً.

تطبيق مؤتمرات الفيديو المثبت مسبقاً، إل جي وان (LG One): اجتماع سريع عن بُعد

سهل الاستعمال متجر تطبيقات المؤتمر

تم تضمين اختصارات لتثبيت تطبيقات مؤتمرات الفيديو والتعاون للمساعدة في إنتاجية المستخدم. يجب أن يكون الحل الحقيقي لعقد مؤتمرات الفيديو متعدد الإمكانات قادراً على استخدام مجموعة متنوعة من تطبيقات مؤتمرات الفيديو.

سهل الاستعمال متجر تطبيقات المؤتمر

* قابلية توسعة ممتازة استناداً إلى نظام التشغيل Windows 10 IoT

اللمس المتعدد والتعليقات التوضيحية

اللمس المتعدد والتعليقات التوضيحية

مزود بتقنية In-cell touch، يحول One: Quick Works الأفكار إلى واقع مع 10 نقاط من اللمس المتعدد. ويرسل بسهولة ملفات مثل الملاحظات والكتابات والرسومات والصور التي تم إنشاؤها في الاجتماعات عبر البريد الإلكتروني.

* يتم توفير قلم اللمس (1 لكل جهاز)
** التطبيقات المخصصة المطلوبة لتدوين الملاحظات والرسومات (تطبيق MS Whiteboard جاهز)

التسجيل الصوتي

التسجيل الصوتي

بدلاً من الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات منفصلة، ما عليك سوى تسجيل الاجتماع ومشاركة الملفات مع المشاركين عبر البريد الإلكتروني.

* قد لا يُسمح بالتسجيل الصوتي عند استخدام تطبيق مؤتمرات الفيديو.

وضع تقسيم الشاشة لتعدد المهام

وضع تقسيم الشاشة لتعدد المهام

مشاركة الملفات وتنظيم الأفكار في نفس الوقت مع الأعضاء في غرفة الاجتماعات.

تجربة مستخدم محسنة

تجربة مستخدم محسنة

يوفر واجهة سهلة الاستخدام ، من ضبط إعدادات الشبكة للاجتماعات ، وتقسيم الشاشة إلى إعدادات العرض. يدعم الوصول السريع والسهل إلى تطبيقات مؤتمرات الفيديو باستخدام مشغل One: Quick Works.

* تمت جدولة تحديث البرنامج لإضافة التطبيقات وحذفها وسيكون متاحاً في نوفمبر 2021.

تجربة مستخدم محسنة

2-طريقة التثبيت

2-طريقة التثبيت

يمكن تعديل طريقة التثبيت حسب البيئة المحيطة واحتياجات المستخدم الخاصة. إمكانية الاختيار بين التثبيت على الحائط لتحقيق أقصى استفادة من المساحة أو التثبيت المكتبي باستخدام حاملي قطب.

* تباع الحوامل بشكل منفصل.

حصل على جائزة reddot Design

بفضل التصميم الرائع الحائز على جوائز، يمتزج One: Quick Works بسلاسة مع بقية مساحة العمل. يوفر كذلك جمالية عالية مع توفير مساحة عمل عملية لجميع المشاركين.

حصل على جائزة reddot Design وجائزة iF DESIGN AWARD 2021

منتج حاصل على اعتماد إنرجي ستار®
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كل المواصفات

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    نعم (10 واط × 2)

الملحقات

  • أساسية

    HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea), Touch Pen, Pen tip, Manual, Regulation Book, Warranty Card, IG

  • اختياري

    2 pole Stand(ST-653TW)

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Silver

  • عرض الحواف

    T/R/L/B : 57.2/26.2/26.2/28.9mm

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    1372 x 903 x 168mm (without Stand)

  • مقبض

    لا

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    1265 x 769.5 x 61.8mm

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    1265 x 815 x 290mm

  • وزن العبوة

    31Kg

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    300 ×‏ 300 ملم

  • الوزن (الرأس)

    26Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    26.6Kg

شهادات الاعتماد

  • EMC

    FCC Class "B" / CE

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

  • ErP / Energy Star

    YES / Energy Star 8.0

  • الأمان

    CB / NRTL

الشروط البيئية

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    لا

الميزات المخصَّصة - اللمس

  • الدقة (النوع)

    3.5mm

  • حجم الكائن المتاح للمس

    Ø8 mm

  • واجهة

    USB1.1

  • نقاط اللمس المتعددة

    الحد الأقصى 10 نقاط

  • دعم نظام التشغيل

    Windows 10 or higher

  • سُمك طبقة الحماية الزجاجية

    غير متوفر

  • نفاذ طبقة الحماية الزجاجية

    غير متوفر

  • وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)

    35ms ↓

اللوحة

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • نوع الإضاءة الخلفية

    حافة

  • السطوع

    450nit (Typ.)

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • التدرج اللوني

    NTSC 72%

  • نسبة التباين

    1,000:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    لا

  • العمر الافتراضي

    50,000 ساعة (الحد الأدنى)

  • دقة العرض الأصلية

    3840 x 2160 (UHD)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • تقنية لوحة العرض

    تقنية IPS

  • رأسي/أفقي

    لا/نعم

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • زمن الاستجابة

    9ms (G to G)

  • حجم الشاشة (بوصة)

    55

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 12%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

إمكانية الاتصال

  • مدخل صوت

    لا

  • مخرج الصوت

    لا

  • مدخل جهاز العرض

    نعم (منفذ USB النوع C)

  • مخرج جهاز العرض

    نعم (منفذ USB النوع C)

  • مدخل DVI-D

    لا

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مدخل HDMI

    نعم (2 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2/1.4

  • مخرج HDMI

    لا

  • IR

    لا

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مخرج RJ45(LAN)

    لا

  • مدخل RS232C

    لا

  • مخرج RS232C

    لا

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مدخل USB

    منفذ USB3.1 من النوع A (2‏ لكل وحدة)، منفذ USB من النوع C‏ (1 لكل وحدة)

ميزات خاصة

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    غير متوفر

  • ضوء الشمس المباشر

    غير متوفر

  • تصنيف الحماية IP

    غير متوفر

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

التوافق مع البرامج

  • Connected Care

    لا

الميزات المخصَّصة - ONE:QUICK

  • عبر تقنية Bluetooth

    تقنية Bluetooth 5.0

  • تطبيقات مدمجة

    Chrome, Skype (Preloaded) MS Whiteboard (Download link)

  • الكاميرا_مجال الرؤية (FoV)

    120°

  • الكاميرا_الدقة

    3840 x 2160 (UHD)

  • الكاميرا_تأطير الفيديو

    نعم

  • الكاميرا_التكبير/التصغير (ePTZ)(ePTZ)

    4x Zoom

  • نسخ

    لا

  • Compatibility One: المشاركة السريعة

    نعم

  • وحدة المعالجة المركزية

    AMD Ryzen Embedded V1605B

  • مشاركة الملفات

    نعم

  • الرسومات

    AMD Radeon Vega

  • لوحة المعلومات الرئيسية

    لا

  • شريط بادئ التشغيل

    نعم

  • سجل مقابلة (صوتي)

    نعم

  • الذاكرة (ذاكرة الوصول العشوائي)

    8 جيجابايت

  • الميكروفون_مصفوفة

    10ea

  • الميكروفون_تشكيل الحِزم

    نعم

  • الميكروفون_نطاق التقاط

    6m

  • One: مقابلة سريعة عن بُعد

    نعم

  • إصدار نظام التشغيل

    Windows 10 IOT Enterprise (Value)

  • وضع القارئ (Bluelight)

    نعم

  • رصد الشاشة

    نعم

  • تقسيم العرض- قالب مخصَّص

    لا

  • تقسيم العرض_كامل / نصفي

    نعم

  • المخزن

    128 جيجابايت

  • الضمان

    3 Years (Panel) 1 Year (PC Board)

  • اتصال Wi-Fi

    802.11ac

الميزات - الأجهزة

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    لا

  • مستشعر السطوع التلقائي

    نعم

  • مستشعر BLU

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • تشغيل المفتاح المحلي

    نعم

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مؤشر الطاقة

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

استهلاك الطاقة

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • الحد الأقصى

    245W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

  • التوفير الذكي للطاقة (%70)

    30±10% (for HDMI1/2)

  • العادي

    127W

الميزات - البرامج

  • HDMI-CEC

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

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