One:Quick Works for Zoom Rooms

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
One:Quick Works
لغرف الاجتماعات Zoom Rooms
لغرف الاجتماعات Zoom Rooms
* جميع الصور الواردة في هذه الصفحة للأغراض التوضيحية فقط.
الكل في - واحد عرض مؤتمرات الفيديو لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية
الكل في - واحد عرض مؤتمرات الفيديو لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية
* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة لأغراض التوضيح فقط.
تطبيق مؤتمرات الفيديو المثبت مسبقاً، إل جي وان (LG One): اجتماع سريع عن بُعد
تطبيق مؤتمرات الفيديو المثبت مسبقاً، إل جي وان (LG One): اجتماع سريع عن بُعد
سهل الاستعمال متجر تطبيقات المؤتمر
سهل الاستعمال متجر تطبيقات المؤتمر
* قابلية توسعة ممتازة استناداً إلى نظام التشغيل Windows 10 IoT
* تمت جدولة تحديث البرنامج لإضافة التطبيقات وحذفها وسيكون متاحاً في نوفمبر 2021.
تجربة مستخدم محسنة
حصل على جائزة reddot Design
حصل على جائزة reddot Design وجائزة iF DESIGN AWARD 2021
كل المواصفات
الطاقة
-
الإمداد بالطاقة
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
الصوت
-
سماعة (مُدمجة)
نعم (10 واط × 2)
الملحقات
-
أساسية
HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea), Touch Pen, Pen tip, Manual, Regulation Book, Warranty Card, IG
-
اختياري
2 pole Stand(ST-653TW)
اللغة
-
العرض على الشاشة
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
المواصفات الميكانيكية
-
لون الحواف
Silver
-
عرض الحواف
T/R/L/B : 57.2/26.2/26.2/28.9mm
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
1372 x 903 x 168mm (without Stand)
-
مقبض
لا
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
1265 x 769.5 x 61.8mm
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
1265 x 815 x 290mm
-
وزن العبوة
31Kg
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
300 × 300 ملم
-
الوزن (الرأس)
26Kg
-
الوزن (الرأس + الحامل)
26.6Kg
شهادات الاعتماد
-
EMC
FCC Class "B" / CE
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
لا
-
ErP / Energy Star
YES / Energy Star 8.0
-
الأمان
CB / NRTL
الشروط البيئية
-
نسبة رطوبة التشغيل
10 % to 80 %
-
درجة حرارة التشغيل
0 °C to 40 °C
التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
لا
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
لا
الميزات المخصَّصة - اللمس
-
الدقة (النوع)
3.5mm
-
حجم الكائن المتاح للمس
Ø8 mm
-
واجهة
USB1.1
-
نقاط اللمس المتعددة
الحد الأقصى 10 نقاط
-
دعم نظام التشغيل
Windows 10 or higher
-
سُمك طبقة الحماية الزجاجية
غير متوفر
-
نفاذ طبقة الحماية الزجاجية
غير متوفر
-
وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)
35ms ↓
اللوحة
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
نوع الإضاءة الخلفية
حافة
-
السطوع
450nit (Typ.)
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
1.07 مليار لون
-
التدرج اللوني
NTSC 72%
-
نسبة التباين
1,000:1
-
نسبة التباين الديناميكي
لا
-
العمر الافتراضي
50,000 ساعة (الحد الأدنى)
-
دقة العرض الأصلية
3840 x 2160 (UHD)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
24/7
-
تقنية لوحة العرض
تقنية IPS
-
رأسي/أفقي
لا/نعم
-
معدل التحديث
60 هرتز
-
زمن الاستجابة
9ms (G to G)
-
حجم الشاشة (بوصة)
55
-
معالجة السطح (ضبابية)
Haze 12%
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
178º x 178º
إمكانية الاتصال
-
مدخل صوت
لا
-
مخرج الصوت
لا
-
مدخل جهاز العرض
نعم (منفذ USB النوع C)
-
مخرج جهاز العرض
نعم (منفذ USB النوع C)
-
مدخل DVI-D
لا
-
مخرج السماعة الخارجية
لا
-
مدخل HDMI
نعم (2 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
2.2/1.4
-
مخرج HDMI
لا
-
IR
لا
-
مدخل RGB
لا
-
مدخل RJ45(LAN)
نعم (1 لكل وحدة)
-
مخرج RJ45(LAN)
لا
-
مدخل RS232C
لا
-
مخرج RS232C
لا
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
لا
-
مدخل USB
منفذ USB3.1 من النوع A (2 لكل وحدة)، منفذ USB من النوع C (1 لكل وحدة)
ميزات خاصة
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
غير متوفر
-
ضوء الشمس المباشر
غير متوفر
-
تصنيف الحماية IP
غير متوفر
-
توافق اللمس المتراكب
غير متوفر
-
حماية الطاقة
غير متوفر
-
معايرة ذكية
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأسفل)
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأعلى)
غير متوفر
التوافق مع البرامج
-
Connected Care
لا
الميزات المخصَّصة - ONE:QUICK
-
عبر تقنية Bluetooth
تقنية Bluetooth 5.0
-
تطبيقات مدمجة
Chrome, Skype (Preloaded) MS Whiteboard (Download link)
-
الكاميرا_مجال الرؤية (FoV)
120°
-
الكاميرا_الدقة
3840 x 2160 (UHD)
-
الكاميرا_تأطير الفيديو
نعم
-
الكاميرا_التكبير/التصغير (ePTZ)(ePTZ)
4x Zoom
-
نسخ
لا
-
Compatibility One: المشاركة السريعة
نعم
-
وحدة المعالجة المركزية
AMD Ryzen Embedded V1605B
-
مشاركة الملفات
نعم
-
الرسومات
AMD Radeon Vega
-
لوحة المعلومات الرئيسية
لا
-
شريط بادئ التشغيل
نعم
-
سجل مقابلة (صوتي)
نعم
-
الذاكرة (ذاكرة الوصول العشوائي)
8 جيجابايت
-
الميكروفون_مصفوفة
10ea
-
الميكروفون_تشكيل الحِزم
نعم
-
الميكروفون_نطاق التقاط
6m
-
One: مقابلة سريعة عن بُعد
نعم
-
إصدار نظام التشغيل
Windows 10 IOT Enterprise (Value)
-
وضع القارئ (Bluelight)
نعم
-
رصد الشاشة
نعم
-
تقسيم العرض- قالب مخصَّص
لا
-
تقسيم العرض_كامل / نصفي
نعم
-
المخزن
128 جيجابايت
-
الضمان
3 Years (Panel) 1 Year (PC Board)
-
اتصال Wi-Fi
802.11ac
الميزات - الأجهزة
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
لا
-
مستشعر السطوع التلقائي
نعم
-
مستشعر BLU
لا
-
المستشعر الحالي
لا
-
مستشعر الرطوبة
لا
-
تشغيل المفتاح المحلي
نعم
-
مستشعر البكسل
لا
-
مؤشر الطاقة
لا
-
مستشعر الاقتراب
لا
-
مستشعر درجة الحرارة
نعم
استهلاك الطاقة
-
وظيفة DPM
0.5W
-
الحد الأقصى
245W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
0.5W
-
التوفير الذكي للطاقة (%70)
30±10% (for HDMI1/2)
-
العادي
127W
الميزات - البرامج
-
HDMI-CEC
نعم
-
التوفير الذكي للطاقة
نعم
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
نعم
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.