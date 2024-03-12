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فئات UH5F

المواصفات

الدعم

Resource

فئات UH5F

98UH5F-B

فئات UH5F

()
  • LG فئات UH5F, 98UH5F-B
  • LG فئات UH5F, 98UH5F-B
  • LG فئات UH5F, 98UH5F-B
  • LG فئات UH5F, 98UH5F-B
  • LG فئات UH5F, 98UH5F-B
  • LG فئات UH5F, 98UH5F-B
  • LG فئات UH5F, 98UH5F-B
  • LG فئات UH5F, 98UH5F-B
LG فئات UH5F, 98UH5F-B
LG فئات UH5F, 98UH5F-B
LG فئات UH5F, 98UH5F-B
LG فئات UH5F, 98UH5F-B
LG فئات UH5F, 98UH5F-B
LG فئات UH5F, 98UH5F-B
LG فئات UH5F, 98UH5F-B
LG فئات UH5F, 98UH5F-B

الميزات الرئيسية

  • السطوع (النوع): 500 شمعة /م2
  • عرض الحافة: 14.9 ملم (مُسطّحة، بدون طوق معدني)
  • العمق: 83.8 ملم (بدون مقبض)
  • الواجهة: منفذ HDMI(3)/DP/DVI-D/منفذ USB 2.0(2)/ وصلة RS232C/ RJ45/ مدخل صوت/ جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء
  • مكبر صوت مدمج وشعار قابل للفصل
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كل المواصفات

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • الوزن (الرأس)

    81.1Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    غير متوفر

  • عرض الحواف

    Even bezel : 14.9mm

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    2354 x 1386 x 420mm

  • مقبض

    نعم

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    2191.8 x 1246.8 x 83.8mm (without Handle and LG Logo)

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    غير متوفر

  • وزن العبوة

    119Kg

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    800 ×‏ 400 ملم

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    نعم (10 واط × 2)

الملحقات

  • أساسية

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR/Light sensor receiver, DP Cable(1.8M), Regulation Book, Phone to RS232C Gender, EYE-BOLT

  • اختياري

    لا

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    لا

شهادات الاعتماد

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

  • ErP / Energy Star

    YES(Old ErP for Jordan) / NO

  • الأمان

    CB / NRTL

الشروط البيئية

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

استهلاك الطاقة

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    1433 BTU/Hr(Typ.), 1911 BTU/Hr(Max.)

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • الحد الأقصى

    560W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

  • التوفير الذكي للطاقة (%70)

    294W

  • العادي

    420W

اللوحة

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • السطوع

    500nit (Typ.)

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • التدرج اللوني

    NTSC 72%

  • نسبة التباين

    1,300:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    500,000:1

  • العمر الافتراضي

    50,000 ساعة (العادي)

  • دقة العرض الأصلية

    3840 x 2160 (UHD)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • تقنية لوحة العرض

    تقنية IPS

  • رأسي/أفقي

    نعم/نعم

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    غير متوفر

  • معدل التحديث

    120 هرتز

  • زمن الاستجابة

    8ms (G to G)

  • حجم الشاشة (بوصة)

    98

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 1%

  • الشفافية

    غير متوفر

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

إمكانية الاتصال

  • مدخل صوت

    نعم

  • مخرج الصوت

    نعم

  • ميزة Daisy Chain

    لا

  • مدخل جهاز العرض

    نعم (HDCP 2.2/1.3)

  • مخرج جهاز العرض

    نعم

  • مدخل DVI-D

    نعم (HDCP 1.4)

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مدخل HDMI

    نعم (3 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2/1.4

  • مخرج HDMI

    لا

  • IR

    نعم

  • مخرج IR

    لا

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مخرج RJ45(LAN)

    لا

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مخرج RS232C

    نعم

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع ‏A ‏(2 لكل وحدة)

ميزات خاصة

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    نعم

  • ضوء الشمس المباشر

    غير متوفر

  • تصنيف الحماية IP

    غير متوفر

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

التوافق مع البرامج

  • Connected Care

    نعم

  • Mobile CMS

    نعم

  • Promota

    نعم

  • SuperSign Cloud

    لا

  • SuperSign CMS

    نعم

  • SuperSign Control+

    نعم

  • Supersign WB

    نعم

الميزات - الأجهزة

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    لا

  • مستشعر السطوع التلقائي

    نعم

  • مستشعر BLU

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مروحة (مُدمج)

    لا

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    8 جيجابايت

  • تشغيل المفتاح المحلي

    نعم

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مؤشر الطاقة

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    نعم

الميزات - البرامج

  • معرف ضبط تلقائي

    نعم

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    لا

  • المنارة

    نعم

  • صورة شعار التمهيد

    نعم

  • تعويض السطوع

    لا

  • شهادة Cisco

    نعم

  • مدير التحكم

    نعم

  • Crestron Connected

    نعم

  • دوران المدخلات الخارجية

    نعم

  • تجاوز الأعطال

    نعم

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    نعم

  • مدير مجموعة

    نعم

  • HDMI-CEC

    نعم

  • طريقة ISM

    نعم

  • جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • مزامنة الشبكة المحلية

    نعم

  • مجهز للشبكة

    لا

  • صورة عدم وجود إشارة

    نعم

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    webOS 4.0

  • PBP

    نعم (4 صورة بجانب صورة)

  • PIP

    نعم

  • التشغيل عبر URL

    نعم

  • وضع PM

    نعم

  • Pro:Idiom

    نعم

  • RS232C Sync

    نعم

  • انعكاس المسح الضوئي

    لا

  • دوران الشاشة

    نعم

  • ميزة مشاركة الشاشة

    نعم

  • نسخ بيانات الإعدادات

    نعم

  • تعيين خادم SI

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • إرسال الحالة بالبريد

    نعم

  • تعيين وضع اللوحات

    نعم

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    نعم

  • علامة الفيديو

    نعم (4 علامة فيديو)

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • webRTC

    نعم

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    لا

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