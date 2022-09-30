We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تباين الابتكار: مكيف كاسيت ثنائي اللوحة مقارنة مع مكيف كاسيت الدائري
تسعى شركة إل جي جاهدة لتزويد عملائها بأكثر حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ابتكارًا من حيث الأداء والتصميم. خلال شهري يوليو وأغسطس، انتهزنا فرصة التحدث مع مهندسي إل جي حول عملية تطوير مكيف كاسيت ثنائي اللوحة من إل جي ومكيف كاسيت الدائري. تمكنا من الحصول على بعض الأفكار المثيرة للاهتمام حول كيفية ظهور هذه الابتكارات. تقدم كل وحدة من هذه الوحدات مزايا فريدة لمالكي المباني والقائمين على عمليات تركيب الأجهزة والمستخدمين النهائيين على حد سواء. نود الخوض في مزايا كل من هذه الأجهزة واستكشاف كيفية توفر ميزات فريدة لمختلف العملاء والبيئات.
استمع إلى مزيد من الرؤى المتعمقة من مهندسي إل جي هنا:
توضيح الفارق
لفهم هذه المنتجات بشكل أفضل، سيكون من المفيد توضيح الفارق بين حلول مكيفات سبليت الفردية وسبليت المتعددة. إذا كنت قارئًا منتظمًا لمدونتنا، فقد تكون على دراية تامة بحلول مكيفات سبليت الفردية والمتعددة من إل جي. يعد الاختلاف بين النوعين من الحلول بسيط من حيث الجوهر. يحتوي مكيف سبليت الفردي على وحدة خارجية متصلة بوحدة داخلية واحدة. بينما يحتوي مكيف سبليت المتعدد على وحدة خارجية واحدة قادرة على الاتصال بوحدات داخلية متعددة وتشغيلها. سننظر اليوم في حلول سبليت الفردية لمكيف كاسيت ثنائي اللوحة وحلول سبليت الفردية لمكيف كاسيت المستدير.
توفر تقنية اللوحة الثنائية تدفق هواء أكثر تنوعًا لتحسين الراحة والأداء
فروق اللوحة الثنائية
يتمثل الجانب الأكثر تميزًا في حل اللوحة الثنائية في القدرة على توفير تدفق هواء قابل للتخصيص وفقًا لاحتياجات المساحة المختلفة. تسمح تقنية اللوحة الخاصة والمروحة ثلاثية الأبعاد القوية التي تتميز بها اللوحة الثنائية بتغطية مناطق أوسع والوصول إلى مسافة أبعد وتقديم المزيد من خيارات تدفق الهواء المتنوعة. تمكن المروحة السريعة ثلاثية الأبعاد الكاملة وضع الطاقة من الوصول إلى درجات الحرارة المستهدفة بشكل أسرع. بفضل المروحة القوية المدمجة بلوحتين منفصلتين بتقنية اللوحة الثنائية الفريدة، تستطيع هذه الوحدة توفير هواء بارد يصل للأرضية حتى في حالة تثبيتها على أسقف بارتفاع 5 أمتار. تجعل هذه الميزة من اللوحة الثنائية تقنية مثالية للردهات والقاعات الكبيرة وقاعات المؤتمرات. يمكن أيضًا أن يحافظ تدفق الهواء غير المباشر الذي يوفره نظام التحكم في تدفق الهواء من إل جي على درجات حرارة مريحة دون دفع الهواء البارد مباشرةً على شاغلي المباني في أماكن مثل المكاتب أو المستشفيات.
تمنح المروحة السريعة ثلاثية الأبعاد المتقدمة الكاملة اللوحة الثنائية مزيدًا من القوة والتحكم الدقيق
تعمل تقنية المستشعر الذكي أيضًا على رفع مستوى الأداء من حيث الكفاءة والراحة. يمكن لأجهزة الاستشعار تحديد درجة الحرارة على سطح الأرض لضمان توزيع التدفئة والتبريد بشكل متساوٍ. يمكن للنظام أيضًا اكتشاف ما إذا كانت المساحة مشغولة من عدمه والتوقف عن العمل لتوفير الطاقة. تضمن هذه الميزات مع تنقية الهواء الشاملة خماسية الخطوات كفاءة في الأداء وتوفير الراحة وبيئة أكثر صحية.
يعد مكيف كاسيت الدائري من إل جي ذروة تصميم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الأنيقة
مكيف كاسيت المستدير الذي يتسم بالأناقة والملائمة
يعد مكيف كاسيت الدائري لا مثيل له في الأناقة والأسلوب، عندما يتعلق الأمر بتصميمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الفاخرة والراقية. فبفضل التصميم الدائري الرائع وعامل الشكل المدمج ونظام الألوان الممتاز، يعد مكيف كاسيت الدائري مكيفا مثاليًا للمساحات الداخلية الفاخرة. ترتقي هذه الوحدات بأسلوب جميع المساحات بما في ذلك المقاهي ومحلات البيع بالتجزئة والمساحات التجارية المتطورة. يعد مكيف كاسيت المستدير أكثر من مجرد واجهة جميلة. يعمل شكله الدائري على إزالة البقع العمياء من أجل تغطية أكثر فاعلية لتدفق الهواء. توفر تقنية اللوحة الكريستالية أيضًا 6 مستويات من تدفق الهواء لتبريد أكثر دقة وسرعة بنسبة تبلغ 30% لتقليل الوقت المستغرق للوصول إلى درجة الحرارة المستهدفة. لأنه يتميز بانبعاثات ضوضاء أقل، تعتبر مكيف كاسيت المستدير مثالي للمساحات الهادئة مثل المكتبات.
تسهل أنابيب التكثيف والتبريد المجمعة من عملية التركيب والصيانة
يتميز مكيف كاسيت المستدير بعمليات تثبيت وصيانة أكثر سهولة وراحة. يتميز المكيف بتجميع أنبوب تصريف المياه وأنابيب التبريد معًا ويوجد صندوق التحكم خارج الوحدة، مما يجعل مهام الفنيين والقائمين على عمليات للتركيب أسهل وأكثر أمانً. يعد مكيف كاسيت الدائري من إل جي الحل المثالي للرفاهية والراحة.
تمثل حلول سبليت الفردية ذروة ابتكار وخبرة إل جي التي تقدمها لعملائها وسوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. لمزيد من المعلومات حول مكيف كاسيت ثنائي اللوحة أو كاسيت الدائري أو غير ذلك من حلول مكيفات سبليت الفردية من إل جي، يرجى زيارة:
