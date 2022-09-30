يتمثل الجانب الأكثر تميزًا في حل اللوحة الثنائية في القدرة على توفير تدفق هواء قابل للتخصيص وفقًا لاحتياجات المساحة المختلفة. تسمح تقنية اللوحة الخاصة والمروحة ثلاثية الأبعاد القوية التي تتميز بها اللوحة الثنائية بتغطية مناطق أوسع والوصول إلى مسافة أبعد وتقديم المزيد من خيارات تدفق الهواء المتنوعة. تمكن المروحة السريعة ثلاثية الأبعاد الكاملة وضع الطاقة من الوصول إلى درجات الحرارة المستهدفة بشكل أسرع. بفضل المروحة القوية المدمجة بلوحتين منفصلتين بتقنية اللوحة الثنائية الفريدة، تستطيع هذه الوحدة توفير هواء بارد يصل للأرضية حتى في حالة تثبيتها على أسقف بارتفاع 5 أمتار. تجعل هذه الميزة من اللوحة الثنائية تقنية مثالية للردهات والقاعات الكبيرة وقاعات المؤتمرات. يمكن أيضًا أن يحافظ تدفق الهواء غير المباشر الذي يوفره نظام التحكم في تدفق الهواء من إل جي على درجات حرارة مريحة دون دفع الهواء البارد مباشرةً على شاغلي المباني في أماكن مثل المكاتب أو المستشفيات.