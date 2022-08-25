هناك نوعان من المبردات ويشملان المبرد الذي يبرد بالهواء والمبرد الذي يبرد بالماء وفقًا لنوع المكثف. ما هي الاختلافات الرئيسية بين أنواع المبردات هذه؟ دعونا نلقي نظرة عليهما الآن. يتم تبريد المكثف الموجود في المبرد الذي يبرد بالهواء من خلال الهواء المحيط في البيئة. وتعد هذه الأنظمة مثالية للمرافق ذات البنية التحتية والقيود البيئية أو في المواقع التي يكون فيها الوصول إلى المياه محدودًا. كما يتم تثبيتها في الهواء الطلق لأنها تتطلب الوصول إلى الهواء في البيئة. عادة ما تكون المبردات التي تبرد بالماء أكبر بكثير من المبردات التي تبرد بالهواء، ويتم توصيل مكثفاتها ببرج مياه للتبريد. كما أنها أكثر فائدة في المرافق والمنشآت التي تتطلب عملية ثابتة عالية الأداء. يمكن أن يعمل المبرد الذي يبرد بالماء بأداء عالٍ بغض النظر عن درجة الحرارة المحيطة حيث يتم تنظيم درجة الحرارة في برج المياه مع عدم التأثر بالبيئة الخارجية.

وهناك نوع آخر يسمى مبردات التبريد بالامتصاص؛ حيث تستخدم مبردات الماء بالامتصاص دورة التبريد بالامتصاص ولا تحتوي على ضاغط ميكانيكي مشترك في دورة التبريد. تستخدم مبردات التبريد الامتصاص الحرارة المهدرة من المعدات والعمليات الأخرى لتبريد المياه وتوفير التبريد. ومع عدم وجود ضاغط، يمكن لهذه المبردات أن تعمل بكفاءة أكبر من حيث خفض التكلفة وخفض مستوى انبعاثات الضوضاء. هناك أنواع مختلفة من المبردات، حيث يوفر كل نوع منها مزايا فريدة لبيئة التركيب.