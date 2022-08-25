We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
دليل المبتدئين للمبردات
تلعب أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) دورًا أساسيًا في معظم حياتنا اليومية. تحافظ أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) على البرودة في حرارة الصيف، وعلى الدفء في برد الشتاء، كما توفر بيئة أكثر راحة للتواجد فيها. نحن جميعًا على دراية بوحدات تكييف الهواء التي نراها في منازلنا ومكاتبنا، ولكن حين نتحدث على نطاق واسع جدًا، يصبح من الضروري جعل عملية التبريد أكثر فعالية من ناحية خفض التكلفة. هذا هو المكان الذي تصبح فيه المبردات جزءًا هاماً من نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). تولد المباني الكبيرة مثل المصانع والأبراج المكتبية الشاهقة ومراكز التسوق الكثير من الحرارة أثناء العمليات اليومية، وهذه الحرارة يجب التخلص منها للحفاظ على راحة شاغلي هذه المباني ولتشغيل المعدات بأمان. حان الآن وقت التعمق في عالم المبردات واكتشاف المزيد عنه.
أساسيات المبردات
على غرار مكيف الهواء الموجود في منزلك، تستخدم المبردات غاز التبريد لنقل الحرارة غير الضرورية بين المبخر والمكثف. تعمل هذه العملية على تبريد الماء ويتم تدويرها في جميع أنحاء المبنى لسحب الحرارة غير المرغوب فيها والتخلص منها. ثم يتم إرجاع هذه الحرارة إلى المبّخر، ثم يقوم المكثف بإرسال الحرارة إلى برج التبريد أو لفائف التبريد لإزالة الحرارة من النظام. قد يبدو الإجراء نفسه بسيطًا، لكن هذه الآلات القوية قادرة على تبريد مساحات كبيرة للغاية وتوفير الكثير من المال والموارد في هذه العملية.
أنواع المبردات
هناك نوعان من المبردات ويشملان المبرد الذي يبرد بالهواء والمبرد الذي يبرد بالماء وفقًا لنوع المكثف. ما هي الاختلافات الرئيسية بين أنواع المبردات هذه؟ دعونا نلقي نظرة عليهما الآن. يتم تبريد المكثف الموجود في المبرد الذي يبرد بالهواء من خلال الهواء المحيط في البيئة. وتعد هذه الأنظمة مثالية للمرافق ذات البنية التحتية والقيود البيئية أو في المواقع التي يكون فيها الوصول إلى المياه محدودًا. كما يتم تثبيتها في الهواء الطلق لأنها تتطلب الوصول إلى الهواء في البيئة. عادة ما تكون المبردات التي تبرد بالماء أكبر بكثير من المبردات التي تبرد بالهواء، ويتم توصيل مكثفاتها ببرج مياه للتبريد. كما أنها أكثر فائدة في المرافق والمنشآت التي تتطلب عملية ثابتة عالية الأداء. يمكن أن يعمل المبرد الذي يبرد بالماء بأداء عالٍ بغض النظر عن درجة الحرارة المحيطة حيث يتم تنظيم درجة الحرارة في برج المياه مع عدم التأثر بالبيئة الخارجية.
وهناك نوع آخر يسمى مبردات التبريد بالامتصاص؛ حيث تستخدم مبردات الماء بالامتصاص دورة التبريد بالامتصاص ولا تحتوي على ضاغط ميكانيكي مشترك في دورة التبريد. تستخدم مبردات التبريد الامتصاص الحرارة المهدرة من المعدات والعمليات الأخرى لتبريد المياه وتوفير التبريد. ومع عدم وجود ضاغط، يمكن لهذه المبردات أن تعمل بكفاءة أكبر من حيث خفض التكلفة وخفض مستوى انبعاثات الضوضاء. هناك أنواع مختلفة من المبردات، حيث يوفر كل نوع منها مزايا فريدة لبيئة التركيب.
اتخذ القرار الصحيح عند اختيار المبرد
الآن بعد أن فهمنا أكثر قليلاً عن الأنواع المختلفة من المبردات، كيف يمكنك اتخاذ قرار بشأن المبرد الأفضل للمنشأة؟
1. تتمثل الخطوة الأولى في تحديد الحمل الحراري للمنشأة للتأكد من أن سعة المبرد كبيرة بما يكفي لتلبية احتياجاتك.
2. بعد ذلك، يجب عليك النظر في درجة الحرارة المستهدفة المطلوبة، ومعدل التدفق المطلوب ونوع المبرد الذي يجب أن يستخدمه النظام.
3. بعد تحديد هذه العوامل، يجب أن تنظر إلى بيئة التركيب نفسها. هل سيتم تركيب المبرد في الداخل أو في الهواء الطلق؟ ضع في اعتبارك أداء كل نموذج مبرد بناءً على السعة للتأكد من أنها تلبي الحد الأدنى من درجة حرارة إمدادات المياه المبردة.
4. بعد ذلك، يتعين عليك إلقاء نظرة على الأداء العام لمضخة التبريد للتأكد من قدرتها على تلبية المتطلبات مثل تلبية مستوى الضغط المناسب لتوفير تدفق الهواء الضروري.
ترتبط العوامل المتبقية التي يجب مراعاتها أيضًا ببيئة التركيب وتتضمن عناصر مثل مصدر الطاقة وحلول التحكم الشاملة ومنطقة التركيب وما إلى ذلك. كما يتوجب عليك التأكد من أن قدرة الشركة المصنعة على تقديم خدمة كافية في منطقتك.
مبرد LG لكل عميل
من أجل تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء، تقدم LG مبردات مختلفة الأنواع، مثل مبردات التبريد بالطرد المركزي والمبردات اللولبية والمبردات الحلزونية ومبردات التبريد بالامتصاص.
مبردات التبريد بالطرد المركزي
توفر مبردات التبريد بالطرد المركزي من LG والتي تعمل من خلال دورة الضغط ذات المرحلتين كفاءة أفضل وتكاليف تشغيل أقل مقارنة بمبردات الضغط أحادية المرحلة. وهي متوفرة أيضًا في نماذج خالية من الزيت ويمكن تثبيتها بهيكل معياري من أجل الحصول مزيدٍ من الحرية أثناء التركيب.
مبردات لولبية للتبريد بالماء
تحتوي المبردات اللولبية للتبريد بالماء من LG على مبخر تحميل عالي الكفاءة ونظام استرداد الزيت من أجل تشغيلها على نحو موثوق.
مبردات لولبية للتبريد بالهواء
تم تجهيز المبردات اللولبية للتبريد بالهواء من LG بمبادلات حرارية مقاومة للتآكل، ومكثفات عالية الكفاءة، وأجنحة تبريد صغيرة واسعة الفتحات لتحسين نقل الحرارة.
مبردات حلزونية للتبريد بالهواء
تحتوي المبردات الحلزونية العاكسة للتبريد بالهواء من LG على ضاغط عاكس مزدوج مع حقن البخار الذي يوفر معدل تشغيل أكبر ويوفر تدفقًا أفضل لغاز التبريد في درجات الحرارة المحيطة المنخفضة.
مبردات التبريد بالامتصاص
تستخدم مبردات التبريد بالامتصاص من النوع المباشر من LG الماء كمبرد لنظام أكثر كفاءة وصداقة للبيئة. تأتي مبردات التبريد بالامتصاص من LG أيضًا في حلول مختلفة مثل الماء الساخن والبخار ومصادر الحرارة المتعددة. هناك حقًا حل يلبي احتياجات كل عميل في تشكيلة مبردات LG.
كل عميل لديه مجموعة فريدة من الاحتياجات، وهناك مبرد يمكنه تلبية هذه الاحتياجات. وسوف يساعدك فهم المبردات بشكل أفضل في عملية اتخاذ القرار ويضمن حصولك على المبرد المناسب لمنشأتك. نأمل أن يكون لديك الآن القدرة على اختيار المبرد المثالي لأي احتياجات قد تكون لديك.
