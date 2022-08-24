تقنية الاستشعار الذكية لحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)

في مساحة مثل المكتب أو مركز المؤتمرات، حيث ينتقل الأشخاص من وإلى غرف ومساحات مختلفة على مدار اليوم، يمكن إهدار الطاقة في تدفئة أو تبريد الأماكن غير المشغولة. لكن أجهزة الاستشعار الذكية التي تكتشف الوجود البشري بالقرب من هذه الأماكن قادرة على بدء وإيقاف تشغيل نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) اعتمادًا على ما إذا كانت الغرفة مشغولة أم لا. عندما يقوم المستشعر بإخطار النظام متى يغادر الأشخاص الغرفة، يمكن للنظام إيقاف تدفق الهواء وإيقاف التحكم في المناخ لتلك المساحة. يمكن أن توفر مستشعرات كشف الوجود البشري مثل تلك المطبقة في جهاز تكييف LG DUAL Vane Cassette ما يصل إلى 54٪ من استهلاك الطاقة عن طريق تقليل هدر الطاقة. يمكن للنظام بعد ذلك إعادة التشغيل تلقائيًا عند شغل الغرفة مرة أخرى.

تعمل أجهزة الاستشعار الذكية على تغيير كيفية تفاعلنا مع أجهزتنا. كما أنها تخلق بيئات أكثر راحة وفعالية في منازلنا ومكاتبنا. يأخذ عالم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) قفزة أخرى إلى الأمام باستخدام أجهزة الاستشعار الذكية.