تقنية الاستشعار الذكية لحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)
في العالم المتطور للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأجهزة الذكية، تتغير أيضًا وظائف منازلنا ومكاتبنا بسرعة. تتصل أجهزتنا المحمولة بثلاجاتنا. تتصل غسالاتنا بخوادم بعيدة. كل هذا الاتصال يجعل الأجهزة التي نستخدمها يومًا بعد يوم أكثر فعالية وتجعل حياتنا أكثر راحة. في صميم هذه الوظيفة الجديدة نوعًا ما، توجد أجهزة استشعار ذكية تجمع معلومات حول البيئة من حولنا وتنقل هذه المعلومات للسماح لأجهزتنا بالعمل بشكل أفضل. تستخدم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من LG أيضًا استخدام أجهزة الاستشعار الذكية لتوفير مزيدٍ من الراحة لنا وتحسين الأداء من أجل التحكم في المناخ بشكل أكثر فعالية وكفاءة. دعنا نلقي نظرة على بعض أجهزة الاستشعار الذكية التي تحافظ على أن تبقى حلول نظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من LG في صدارة المشهد.
مستشعر الرطوبة - يجمع بين درجة الحرارة والرطوبة
يحتاج أي نظام من أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) إلى منظم حرارة (ترموستات) دقيق لضمان توفير درجات حرارة دقيقة، ولكن حلول لتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من LG ترتقي خطوة إلى الأمام مع استشعار الرطوبة. يستخدم نظام التحكم في الاستشعار المزدوج LG Multi V مستشعرات درجة الحرارة والرطوبة لتوفير مستوى جديد من الراحة. من خلال اكتشاف مستوى الرطوبة في مكان ما، تساعد مستشعرات الرطوبة نظام LG Multi V على ضبط تدفق الهواء من الوحدات الداخلية عندما يكون الهواء بالداخل جافًا جدًا. عندما تكون الظروف الخارجية شديدة الرطوبة، يكون مستشعر الرطوبة قادرًا على إخطار النظام، مما يمكنه من توفير الهواء البارد في الداخل لتوفير بيئة أكثر متعة. وهذا النظام أكثر كفاءة أيضًا. عندما تكون ظروف الطقس الخارجية جافة، يمكن للنظام بعد ذلك تقليل معدل التشغيل وتوفير تدفق هواء أكثر اعتدالًا. أيضًا، فإنه عندما تنخفض درجات الحرارة والرطوبة في الليل، يقلل النظام تلقائيًا من التشغيل ويوفر تدفقًا مناسبًا للهواء والتبريد. يمكن أن يقلل حل الاستشعار المزدوج هذا من الكفاءة الموسمية بنسبة تصل إلى 21٪، وكل ذلك بفضل مستشعرات الرطوبة الذكية.
مستشعر درجة حرارة الأرضية - راحة من الأرضية إلى السقف
أثناء تشغيل نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، فإنه يستخدم استشعار درجة الحرارة لتسخين أو تبريد المساحة بأكملها حيث يتم تثبيت الوحدات الداخلية. ولكن إذا كان مقياس الحرارة موجودًا في الوحدة الداخلية أو على الحائط، فقد تختلف درجات الحرارة في النصف السفلي من الغرفة عنها في النصف العلوي لهواء الغرفة. وبفضل أجهزة الاستشعار الذكية التي يمكنها اكتشاف درجة الحرارة على أرضية الغرفة، يمكن لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) تسخين أو تبريد مساحة ما بدقة وبشكل متساوٍ لتوفير بيئة أكثر راحة بشكل عام من الأرضية إلى السقف وفي كل مكان بينهما.
كشف الوجود البشري - على مقربة كبيرةٍ من الراحة
في مساحة مثل المكتب أو مركز المؤتمرات، حيث ينتقل الأشخاص من وإلى غرف ومساحات مختلفة على مدار اليوم، يمكن إهدار الطاقة في تدفئة أو تبريد الأماكن غير المشغولة. لكن أجهزة الاستشعار الذكية التي تكتشف الوجود البشري بالقرب من هذه الأماكن قادرة على بدء وإيقاف تشغيل نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) اعتمادًا على ما إذا كانت الغرفة مشغولة أم لا. عندما يقوم المستشعر بإخطار النظام متى يغادر الأشخاص الغرفة، يمكن للنظام إيقاف تدفق الهواء وإيقاف التحكم في المناخ لتلك المساحة. يمكن أن توفر مستشعرات كشف الوجود البشري مثل تلك المطبقة في جهاز تكييف LG DUAL Vane Cassette ما يصل إلى 54٪ من استهلاك الطاقة عن طريق تقليل هدر الطاقة. يمكن للنظام بعد ذلك إعادة التشغيل تلقائيًا عند شغل الغرفة مرة أخرى.
تعمل أجهزة الاستشعار الذكية على تغيير كيفية تفاعلنا مع أجهزتنا. كما أنها تخلق بيئات أكثر راحة وفعالية في منازلنا ومكاتبنا. يأخذ عالم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) قفزة أخرى إلى الأمام باستخدام أجهزة الاستشعار الذكية.
* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
