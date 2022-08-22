We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
عروض خدمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء العالمية إل جي في صميم الأداء
يتجاوز السبيل للتنفيذ الفعال لأي نظام مكونات النظام نفسها ويتوقف على خدمات الصيانة والإدارة الشاملة. تفخر إل جي بتقديم بعضًا من حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الأكثر ابتكارًا في السوق، إضافة إلى تزويد العملاء بحلول الخدمة الشاملة، بما في ذلك تنفيذ نظام الإدارة الشامل من إل جي (TMS). تتضمن حزم خدمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من إل جي كل شيء بدءًا من الفحص الدوري والتنظيف وحتى تحليل النظام عن بُعد وحلول إدارة الطاقة. فمن خلال خيارات الخدمة لمرة واحدة وعروض الخدمة الروتينية التي تتضمن اختيارات الحزمة الأساسية الشائعة، توفر إل جي لكل عميل خدمة مخصصة وفقًا لاحتياجاته.
تساعد حزم الخدمة القابلة للتطوير العملاء في العثور على الحل الأمثل للصيانة
خدمة واسعة النطاق
يتطلب كل عميل وكل نظام أنواعًا مختلفة ومستويات مختلفة من الخدمة. تقدم إل جي 8 خدمات تلبي كل عنصر من عناصر حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لديها من أجل توفير تغطية شاملة للخدمة لكل عميل، ويمكن تصنيف هذه الخدمات الثمانية إلى خدمة لمرة واحدة وعروض خدمة روتينية. تشمل خيارات الخدمة لمرة واحدة الإصلاح الشامل لأنظمة Multi V VRF، وتنفيذ مجموعات تنقية الهواء على أنظمة إل جي القديمة واستبدال اللوحة الخارجية لوحدات إل جي الداخلية. وفيما يتعلق بالخدمة الروتينية، تقدم إل جي خدمات تشمل الفحص والتنظيف واستبدال الأجزاء وإدارة الطاقة ونظام الإدارة الشامل لسحابة بيكون. تقدم إل جي حزمًا للخدمة الروتينية وفقًا لمتطلبات وميزانيات العملاء الذين يحتاجون إلى صيانة دورية عبر التركيبات. يعتبر خيار الحزمة الأساسية 2 أكثر شيوعًا لدى العملاء ويتضمن الفحص والتنظيف واستبدال قطع الغيار.
ظيف واستبدال قطع الغتعد B2 بمثابة الخدمة الأكثر شيوعًا والتي تقدم الفحص والتنيار.
أساسيات الحزم الأساسية
يتم تقديم الحزم الأساسية في 3 مستويات ويتضمن كل مستوى خيار إضافة نظام إدارة إل جي الشامل للخدمات المقدمة. ولكن ما الذي يجعل الحزمة الأساسية 2 الخيار الأكثر انتشارًا للعملاء؟ يوفر خيار الخدمة متوسط المستوى تغطية شاملة مع السماح للعملاء بإدارة ميزانياتهم. مع تضمين الفحص والتنظيف واستبدال قطع الغيار، يمكن للعملاء الاطمئنان إلى أن نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاص بهم سيعمل في أفضل حالاته ويحافظ على عمر أطول للمنتج.
يمكن عمل تشخيص للأنظمة وتقديم توصيات الصيانة من خلال فحص تلك الأنظمة
يتم تنفيذ فحص النظام من خلال الفحص البصري، وفحص الأجهزة وفحص عرض المراقبة من قبل أحد المهندسين المعتمدين لدى إل جي. فمن خلال عملية الفحص، يمكن لمهندسي إل جي التأكد من أن جميع عناصر النظام تعمل وفقًا للمعايير وأن جميع المكونات تعمل بشكل صحيح.
يعد التنظيف الشامل للنظام أحد العناصر العديدة التي تتضمنها عملية الصيانة الملائمة للنظام
يتضمن تنظيف نظام إل جي تنظيف الأجزاء الخارجية للوحدات وكذلك من خلال تنظيف المرشحات وقنوات التصريف والمراوح والمبادلات الحرارية. تعتبر عملية التنظيف ضرورية للحفاظ على أداء النظام وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة في المستقبل.
يتم تقديم قطع الغيار الأصلية في بعض خدمات الحزمة الأساسية
تتيح تغطية استبدال قطع الغيار للعملاء الاحتفاظ بالتكاليف في نطاق الميزانية عند الحاجة إلى استبدال بعض المكونات. توفر إل جي الأجزاء الأصلية فقط التي يتم توريدها مباشرة وتركيبها بواسطة فنيين معتمدين من إل جي. سواء تعطلت المكونات أو تآكلت بمرور الوقت، توفر إل جي أفضل المكونات من المستشعرات ومكونات التبريد والمكونات الميكانيكية والدوائر الكهربائية. بالإضافة إلى هذه الخدمات، يمكن للعملاء اختيار إضافة سحابة بيكون (TMS) لمراقبة النظام عن بُعد على مدار 24 ساعة.
يوفر نظام الإدارة الشاملة من إل جي مراقبة وتحكم عن بُعد بالنظام على مدار 24 ساعة
معلومات حول نظام الإدارة الشامل
تتيح خدمة الإدارة الشاملة من إل جي للشركة مراقبة أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في الوقت الفعلي بغض النظر عن مكان وجود الأجهزة. يستفيد ذلك الحل من حلول سحابة بيكون التي توفرها إل جي للوصول إلى البيانات المتعلقة بعمليات النظام وأدائه. يمكن للمهندسين إجراء عمليات الصيانة التنبؤية، مما يجعل الصيانة والإصلاحات أكثر كفاءة في الوقت ويقلل من وقت تعطل النظام بشكل عام، بفضل مراقبة الأنظمة على مدار 24 ساعة. يمكن بعد ذلك إعداد حلول لأعطال النظام مسبقًا وتنفيذها بسرعة لتقليل الحاجة إلى زيارات المهندسين المتعددة للموقع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن مراقبة الأنظمة والتحكم فيها عن بُعد لزيادة الكفاءة وتوفير الطاقة. يطلع مديرو المنشآت وشركاء الخدمة أيضًا على بيانات تشغيل النظام والأداء من خلال تقارير مفصلة تغطي مواقع متعددة. يمكن أيضًا لمديري المنشآت أو المستخدمين النهائيين الوصول إلى نظامهم من خلال أجهزة الحاسوب أو الأجهزة المحمولة الخاصة بهم.
تعرف على المزيد حول خدمة الإدارة الشاملة من إل جي:
يمكن للعملاء الحصول على المنتجات المناسبة لمنشآتهم إضافة إلى الحصول على الخدمات التي يحتاجونها من أجل حلول فعالة بفضل عروض خدمة إل جي. من خلال مجموعة واسعة من الخدمات وحزم الخدمة، تلبي إل جي بشكل استباقي احتياجات خدمة العملاء وتضمن حصولهم على أقصى استفادة من أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاصة بهم.
* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل. يرجى النقر فوق لافتة "طلبات الشراء" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.