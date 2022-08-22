عروض خدمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء العالمية إل جي في صميم الأداء

تتيح خدمة الإدارة الشاملة من إل جي للشركة مراقبة أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في الوقت الفعلي بغض النظر عن مكان وجود الأجهزة. يستفيد ذلك الحل من حلول سحابة بيكون التي توفرها إل جي للوصول إلى البيانات المتعلقة بعمليات النظام وأدائه. يمكن للمهندسين إجراء عمليات الصيانة التنبؤية، مما يجعل الصيانة والإصلاحات أكثر كفاءة في الوقت ويقلل من وقت تعطل النظام بشكل عام، بفضل مراقبة الأنظمة على مدار 24 ساعة. يمكن بعد ذلك إعداد حلول لأعطال النظام مسبقًا وتنفيذها بسرعة لتقليل الحاجة إلى زيارات المهندسين المتعددة للموقع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن مراقبة الأنظمة والتحكم فيها عن بُعد لزيادة الكفاءة وتوفير الطاقة. يطلع مديرو المنشآت وشركاء الخدمة أيضًا على بيانات تشغيل النظام والأداء من خلال تقارير مفصلة تغطي مواقع متعددة. يمكن أيضًا لمديري المنشآت أو المستخدمين النهائيين الوصول إلى نظامهم من خلال أجهزة الحاسوب أو الأجهزة المحمولة الخاصة بهم.